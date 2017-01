Juifs de France: votre argent est bloqué par une banque israélienne ? Voici comment le débloquer !

Publié le : 25 janvier 2017

Depuis que l’Etat d’Israël a signé des accords avec l’OCDE et l’Union Européenne, de très nombreux clients français (belges, suisses, etc…) voient leurs fonds bloqués dans les banques israéliennes.

Ces banques réclament des clients plusieurs choses pour débloquer les fonds :

Prendre la nationalité israélienne

Justifier ces fonds

Parce que chacun à ses raisons, on estime que des centaines de clients ne peuvent plus toucher à leur propre argent ! Nombreux sont ceux qui ne veulent pas prendre la nationalité israélienne (les plus riches d’entre nous savent que cela signifie souvent l’ouverture d’un dossier d’enquête pour redressement fiscal). Et je ne parle pas de ceux qui n’ont pas l’intention de justifier de leur argent, surtout à un Etat dont ils ne sont pas citoyens.

Mais les choses changent.

Nous pouvons vous aider, très rapidement, à débloquer vos fonds – de manière tout à fait légale et honnête. Et ce, sans avoir à passer par les options citées ci-dessus.

Notre cabinet de droit fiscal basé à Tel-Aviv depuis de très nombreuses années, connaît toutes les solutions possibles et sait l’importance de travailler dans la discrétion avec nos clients.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez nous contacter directement par email: daphndror@yahoo.com