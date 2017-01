Un antisémitisme mondialisé

Publié le : 25 janvier 2017

Si nous étions amenés à lister tous les pays dans lesquels l’antisémitisme a grimpé en flèche, il me faudrait des pages entières.

D’autres que moi, bien plus qualifiés répertorient tous les jours le constat le plus affligeant qui soit : l’antisémitisme a repris tous ses droits et mieux encore dans des pays qui devraient le combattre ne serait-ce que pour son histoire récente.

L’Allemagne, selon le Ministère de la diaspora accuse un taux d’actes antisémites qui a doublé en l’espace d’une année.

La cause principale, vous vous en doutez, est l’arrivée massive de près d’un million et demi de migrants musulmans. On peut évoquer une majorité de syriens mais nous ne sommes guère dupes des nationalités multiples qui ont profité des largesses d’Angela Merkel : irakiens, afghans, pakistanais, maliens, érythréens ainsi que force maghrébins.

Une autre cause bien plus sournoise, celle-ci, est à mettre au compte de l’extrême-droite.

Presque par réflexe, pour ceux qui auront eu le loisir de le lire, on ne peut s’empêcher de penser au roman de Houellebecq : « SOUMISSION ».

La complicité active entre deux totalitarismes : musulman et fasciste occidental est la base de la réussite de la mise en place d’un gouvernement (dans le roman en question) où le Président est un « frère musulman » et ses troupes une mixité entre les identitaires et les mahométans.

L’Allemagne devient donc la preuve que la « folie » de Houellebecq puisque c’est ainsi que certains intellectuels de bonne facture de gauche l’ont qualifiée, est une réalité.

Inutile que je m’avance sur le terrain des pays scandinaves, le sort des quelques centaines de juifs qui y restent est plus qu’incertain. Il n’y a plus de futur pour eux et la Norvège, Suède et Danemark se vident peu à peu de ses juifs. Même mal que pour les autres : l’islam conquérant, politique et démographique a fait son œuvre. Notons pour l’occasion une hausse de 300 % de viols avec violence.

Pour la France, l’espoir d’un futur est totalement compromis. Toutefois, j’estime devoir me battre. Cette France m’a donné, je dois au moins lui rendre une esquisse de combat puisque encore une fois, les juifs sont noyés par l’afflux massif de migrants légaux ou illégaux et accueille une minorité arabo-musulmane française exponentielle, activiste et revancharde surtout à l’égard des juifs.

Aujourd’hui, aller dans une administration quelconque pour un français juif, suppose de bien choisir l’endroit. L’accueil peut s’avérer extrêmement violent si vous osez exprimer votre souhait de vous rendre en Israël pour quelques mois ou pour toujours. Cela relève carrément du défit.

Il m’est arrivé récemment de vouloir rendre service à un homme vivant en Israël et présentant 80 % d’invalidité. J’ai du me heurter au centre de sécurité sociale à un homme portant une barbe et la marque du dévot au milieu du front. Lorsqu’il a vu le dossier où apparaissaient des comptes-rendus en hébreu, il a sourit triomphalement et m’a dit qu’il ne pourra rien faire. Cap donc vers un autre centre afin de faire reconnaître les droits les plus élémentaires d’un homme qui a fait toute sa carrière en France mais a le malheur de demeurer en Israël totalement handicapé.

Hormis les habituels pays antisémites de toujours tels que la Grèce, l’Espagne et la Pologne, la sauvegarde des quelques juifs n’est pas du ressort des autorités. Ils sont si peu nombreux que cela ne pose pas vraiment de problème.

Vient l’Angleterre. Une abomination. Tous les jours, les quartiers juifs font l’objet de violence de la part des néo-british parlant pakistanais ou arabe. Il faut parfois étirer les barbelés entourant les écoles juives jusqu’à 8 mètres de hauteur pour que les enfants dans la cour ne reçoivent pas trop de pierres. Écœurant !

Rappelons que la gauche anglaise et son Président Jeremy Corbyn ami du Hamas et du Hezbollah, donne à Israël le prix de la pire injure : « Cette entité sioniste est le point névralgique de la guerre dans le monde ». Avec de telles paroles, les califats se construisent de plus en plus proches de la City, les tribunaux de la charia font salles combles et les conversions à l’islam sont endémiques.

Les États-Unis deviennent un bastion incroyable de l’antisémitisme moderne. J’entends par là l’antisionisme.

Une liste des 40 universités les plus prestigieuses : Columbia, Harvard, Stanford, Berkeley, pour ne nommer qu’elles sont totalement phagocytées depuis des décennies par l’Arabie Saoudite qui a dépensé sans compter pour que le « mythe palestinien » soit au programme et pour l’embauche de professeurs d’origine arabo-musulmane.

Vous ajoutez à cela les centaines de milliers d’étudiants venant de pays arabes et qui ont mis en place des syndicats tels que « Students for Palestine solidarity » et vous vous retrouvez en qualité de juifs étudiants complètement minoritaires mais surtout marginalisés au point d’être constamment attaqués verbalement tous les jours lorsque ce n’es pas physiquement. On ne compte plus.

https://www.algemeiner.com/the-40-worst-colleges-for-jewish-students-2016/

Même en vous tournant vers l’Australie, bien que le gouvernement soit ferme en matière de crimes antisémites, il ne peut endiguer la très nombreuse population venue des pays comme le Liban, la Syrie et l’Iran installée depuis des décennies. Ils sont australiens…

Le pays-continent est impuissant, ne possède pas assez d’effectifs policiers pour prévenir les actes antisémites très nombreux. Il a fallu aux communautés de Melbourne, par exemple, mettre en place une sorte de ligue de défense pour assurer les entrées et sorties d’offices religieux ainsi qu’autour des écoles juives.

L’Australie a cependant démontré une certaine détermination en refusant depuis quelques années que des migrants puissent accoster ou atterrir sur leur sol. Circonscrire le problème au risque de se faire alpaguer par Amnesty International ainsi que toutes les ONG qui ont décidé que le monde était un village, l’Australie s’en moque.

Ce qui est étonnant, c’est que ces ONG bien intentionnées n’éprouvent pas le besoin de dénoncer que les non-musulmans ne peuvent s’installer dans les 57 pays dont ce dogme est religion d’état.

Le village monde ? Une vaste plaisanterie. L’immigration dans un seul sens, étrange concept.

Au rythme où vont les choses, je défie les gouvernements occidentaux de me débouter du devoir légal et justifié de revendiquer la Judée Samarie.

Les juifs ne pouvant vivre dans l’insécurité permanente dans tous les pays où ils sont pourtant nés à cause de barbares venus du Moyen-Orient, il faut donc plus de place puisque encore une fois « la question juive » reste un problème…mondial.

En conclusion, je trouve particulièrement scandaleux que l’Allemagne, responsable du plus grand massacre de l’humanité, soit redevenue un terreau fertile pour les antisémites.

C’est tellement énorme que bien entendu, aucun média ne veut répercuter. Ils restent énamourés par la « grandeur d’âme » d’Angela Merkel qui a ouvert toutes grandes les portes de son pays à 1,5 millions de migrants, et, dans la foulée, l’espace Schengen soit toute l’Union Européenne.

Ils ne sont pas en vert-de-gris les nouveaux antisémites : ils parlent arabe, portent des keffieh ou hurlent comme au temps du petit moustachu les slogans des années 40.

Que la honte les étouffe.

Je profite de cet article pour vous rappeler qu’aujourd’hui Georges Bensoussan est convoqué devant la XVIIè chambre au TGI de Paris.

Dans la foulée, je vous fais part de son dernier ouvrage qui fera grand bruit pour peu que vous preniez le temps de le lire : « UNE FRANCE SOUMISE » écrit en collaboration avec 4 autres écrivains dont l’indéboulonnable et formidable Barbara Lefèbvre.

