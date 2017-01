Illustration de la médiocrité des antisémites

Publié le : 26 janvier 2017

Ce matin, un commentateur a attiré mon attention sur une vidéo Youtube publiée sur la chaîne de Médias Presse Infos, « un média original qui vise la vulgarisation de l’information d’une manière délibérément objective, libre et sans concession ». Etant curieux par nature, et partant du principe qu’il faut toujours connaitre les « arguments » de ses adversaires, je m’impose d’y jeter un œil, tout en ne me faisant pas d’illusion particulière, je sais à quoi m’attendre avec MPI.

Passée la présentation de l’intervenant, Youssef Hindi, écrivain et « historien » marocain, celui ci commence sa « démonstration » (d’une heure et des quand même) par la sortie suivante, à 3’20 » : « Le retour du peuple juif en Terre Sainte était interdit notamment par le Talmud, Kethoubot 110a, qui interdisait aux Juifs de retourner en Terre Sainte… »

Pause, Google, « Kethoubot 110a », rechercher.

« L’organisation du mariage, les devoirs respectifs entre époux ou entre personnes divorcées, tels qu’ils figurent dans la Kétouva. Les garanties financières dont bénéficient les veuves ou les orphelins sur le compte du défunt. »

Fermeture de l’onglet, retour à des activités plus constructives. Youssef Hindi m’aura au moins confirmé une fois de plus une évidence : la nature est ainsi faite qu’on ne peut à la fois être intelligent et antisémite.

Gally – JSSNews