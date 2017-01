Procès Bensoussoun / CCIF: voici ce qu’il s’est dit à la barre…

Publié le : 26 janvier 2017

Je reviens du procès de l’historien Georges Bensoussan (un grand expert de la Shoah) opposé au CCIF (Collectif contre l’Islamophobie en France). Tout a commencé pour moi à 5h00 du matin, je tchatais sur messenger avec une cousine merveilleuse et soudain je regarde l’heure, « Ah ! Non ! 5h du matin, je vais être épuisé pour le procès de demain qui commence à 13h ! » et puis, magie de l’esprit une pensée me vient, « oui je suis fatigué, mais Georges Bessoussan, lui, dort il à cet instant ? Fait il une insomnie ? Lui comment va t’il ? C’est lui qui compte dans cette histoire, c’est lui la victime ! Alors ma fatigue n’est qu’une petite souffrance en comparaison », J’arrive au tribunal, zut, ma trottinette, je ne vais pas pouvoir entrer avec, et là, les policiers ont été trop gentils et l’ont mise de coté pour moi, sans qu’ils soient obligés de le faire, par pure gentillesse, merci les gars !

Nous sommes tous à faire la queue devant la 17eme chambre correctionnelle, déjà les clans se font, d’un coté les Juifs, de l’autres quelques Islamistes, les regards se croisent, on ne se mélange pas, on ne parle pas à l’adversaire. Nous entrons dans la salle du procès, sublime, le plafond est décoré d’une belle fresque, sagesse, force et là, la beauté qui parachève les efforts sains d’une justice magnifique. Le juge et son staff arrive, que des femmes, partout des femmes, ma première pensée est celle ci, avant, il y a des centaines et des centaines d’années, pas de tribunaux, pas de justice, que des hommes fous furieux qui manient la hache, décapitent et violent, voilà l’ordre établi, sans femmes sinon sous forme de victimes, bien plus tard, une justice, des tribunaux, des juges, oui mais que des hommes et leur justice d’homme et aujourd’hui,derrière la belle et haute table, 3 femmes, dont le juge, a droite, des femmes, à gauche, des femmes, une merveille des temps modernes. nous sommes entre de bonnes mains.

L’accusé, Georges Benssoussan arrive, derrière lui, Alain Finkielkraut qui scrutant la salle tombe directement sur mon visage qu’il reconnait.

La partie plaignante est le CCIF, cet organisme financé par les dictatures arabes et les monarchies arabes afin d’archaïser les immigrés arabes et les musulmans de France afin qu’ils soient compatibles avec les dictatures et les monarchies, afin qu’ils ne s’intègrent pas aux démocraties, et donc n’importent pas cette merveille moderne au « Bled » a grand coup de révolution tardive mais si salvatrice, et qu’à la place ils pratiquent la taqîya, c’est à dire une invasion islamiste souterraine, caché, sous roche, et dont la finalité est d’imposer la charia partout dans le monde.

Chacun à son tour, accusé, plaignant, témoins, se présentent, je note que la voix de Georges Benssoussan est douce, gentille, intelligente, qu’il est aussi élaboré, la porte parole du CCIF, elle, est plus sèche, je dirais même mauvaise, Alain Finkielkraut passe à son tour, idem, une belle voix gentille et respectueuse, la voix dit beaucoup de chose, sur l’éducation, mais aussi sur la gentillesse à travers une douceur expérimentée et permanente, Alain prend les devants, au lieu d’attendre que la Juge lui demande son nom, qu’il réponde, puis lui demande son age, Alain lance tout d’un coup, nom et date de naissance, et comme il veut faire vite et être efficace, être le bon élève qui fait à la perfection en anticipant, il se trompe dans la date de naissance : « Alain Finkielkraut, né le 30 juin 1749 », la juge le reprend, « 1749 ? » le public, la juge et tout le monde se mettent à rire, Alain, lui, fait le clown amusé et entretient le rire, ce qui est hilarant aussi c’est qu’en naissant en 1749 cela lui ferait 200 ans de plus, et moi je rie fort parce qu’Alain étant un académicien est un immortel, c’est ainsi qu’on les appelle. Le fait que 1749 soit la date ou Diderot est emprisonné quelques semaines à Vincennes pour ses Pensées philosophiques et sa Lettre sur les aveugles est une pure coïncidence.

Allez, le procès commence, la juge est une merveilleuse femme, non seulement elle est très belle mais en plus son intelligence est foudroyante, certes parce que le rite de la justice est fabuleux, mais aussi, son caractère est sublime de force et de justesse, de subtilité même. Je ne sais pas quel sera le verdict de la juge, mais elle a mené ce procès à la perfection. Elle a pratiqué le système incontournable de la balance, savoir mettre les bons poids à droite, mais aussi les bons poids à gauche, une merveille ! Vive la justice Française.

Le procès commence avec Georges Bensoussan devant se présenter, son CV, sa carrière, sa vie toute entière, sont juste admirables, impressionnants, bluffants, toute une vie de perfection, une vie utile à l’humanité toute entière. Pendant son audition bien des choses sont dites mais en réalité tout le procès se joue en deux étapes de 10 secondes chacune. La juge : « reconnaissez vous que dire « les arabes » était excessif et imprécis, stigmatisant ? » Georges répond « oui je le reconnais ». Et aussi l’autre étape se déroule quelques minutes avant quand Georges explique que le débat pendant l’émission « réplique » était très tendu et que les échanges vifs avec son détracteur agaçant et virulent lui ont fait faire cette imprécision de langage, à l’écrit il ne l’aurait jamais faite, au lieu de dire « les arabes » il aurait dit « une partie non négligeable des arabes musulmans ». En vrais, pour ceux qui comprennent la technique juridique, on le sait, ces quelques phrases, c’est tout le procès, c’est le cœur de la plainte et des lois qui sont invoquées et la réponse juste de l’accusé est révélatrice de toute l’affaire. Tout le verdict se jouera sur ces quelques secondes.

Vient le tour de la partie plaignante via sa représentante, une femme musulmane voilée. Je l’avais vu dans la file, je ne jugeais pas mal son voile, par gentillesse je me dis que c’est un choix de vie pudique et chaste plus qu’une contrainte misogyne vouée à la brimer, je fais l’effort de tolérance, et puis je me dis : « c’est drôle, ce n’est pas un voile monochrome, elle a choisit un beau tissu, rose avec des beaux motifs, elle est venue comme une fleur », dans la file à un moment donné elle doit passer devant, alors elle pousse les gens, devient agressive, je change mon opinion sur elle. Pendant son audition la juge, incroyablement juste lui fait remarquer deux ou trois traits concernant le CCIF, beaucoup de points négatifs, comme par exemple le fait qu’ils invitent des Imams radicaux et ouvertement salafistes, donc avec un background idéologique effroyablement barbare, cruel, attardé, violent, misogyne, rétrograde, homophobe, terroriste et j’en passe. Là, la représentante du CCIF s’énerve, conspue, rouspète, tente d’imposer sa loi mauvaise et la juge elle, déterminée, juste et forte la remet à sa place, sèchement, la juge n’impose pas que sa position de juge, elle impose la justice elle même, rien à faire, la représentante du CCIF est agressive, vindicative, haineuse.

C’est drôle mais je ressent en la regardant une chose importante, je me demande « aime t’elle les juifs ? » Franchement, en voyant ses réactions, son éducation, ses positions, je pense que non ! C’est juste une intuition. Et c’est drôle parce que le procès se base sur le fait que Benssoussan ait pointé du doigt le fait que la culture arabe n’aime pas les Juifs, ce que confirmera Mohamed Sifaoui arabe lui même. Et là, on voit une arabe, qui n’aime pas les Juifs, dire que c’est un scandale de dire que les arabes n’aiment pas les juifs, hilarante boucle en cercle vicieux ! En vérité technique fourbe made in CCIF sous l’impulsion financière des dictatures arabes antisémites et des monarchies arabes antisémites et le tout porté à bras le corps par des arabes Français Islamistes antisémites. C’est cela la réalité, mais tout le monde est prudent, personne ne met les pieds dans le plat, tout devra se faire en toute subtilité, le CCIF sait utiliser les forces sublimes de la justice des démocraties pour les dévoyer afin d’atteindre son but d’invasion de l’occident en imposant la charia et aussi, en rendant acceptable l’antisémitisme mais aussi et surtout en angélisant l’Islamisme radical, technique fourbe évidente, astuce machiavélique de retournement des valeurs, en somme la taqîya par excellence. Là ou la représentante du CCIF fait une grave erreur pendant le procès, c’est non seulement en s’énervant comme une sauvage mais aussi en ne comprenant pas la logique des contres poids CAPITAUX dans le rite de la justice, en somme elle ne comprend rien aux immenses beautés de notre justice si longue a élaborer, de combats rudes en combats rudes et devenue une forme de perfection toute pleine d’équilibre. Elle est bébête la fille du CCIF, sur le portail de l’entrée du palais de justice, partout sur les murs, sur le plafond de la salle de procès, il y a des balances partout, le symbole n’est pas trop compliqué à comprendre, il est aussi connu et important que la devise « liberté, égalité et fraternité », c’est un symbole capital !

La juge doit la reprendre, plusieurs fois. A un moment donné, l’avocat du CCIF, comprenant que la représentante du CCIF merde complet, doit intervenir pour la sauver, la juge ne tombe pas dans le piège.

Vient le tour d’Alain Finkielkraut, avec un témoignage d’une maîtrise, comme à son habitude, parfaite. Les thèmes fusent, les mots sont forts, je retiens et la juge aussi, un point d’orgue : « et vous croyez que si les étudiants Juifs de France fuient les écoles publiques c’est volontairement ? Et vous pensez que les 5 000 juifs qui fuient la France chaque année le font par plaisir ou désamour de la république ? » En effet, non seulement le CCIF impose l’islamisme radical et sa Charia, impose l’antisémitisme, mais aussi, sur le terrain, en vrais, l’Islamisme radical et politique crée une catastrophe pour les Juifs de France, qui sont alors plus menacés au point de devoir partir, quitter la France et cesser de redire comme leurs proches et lointains aînés : « heureux comme un juif en France. » Cela, c’est de la vielle histoire ! Et le CCIF accélère la marche vers le cauchemars. A un moment donné, l’avocat du CCIF, un type quasiment marabouté, possédé, je ne fais pas de la diabolisation par soucis d’affinité élective, le type est vraiment symptomatique d’une profonde débilité et d’une bonne dose de haine, intervient, les propos d’Alain Finkielkraut le choc, il invoque le devoir de réserve. Par la suite, Alain fera 4 blagues sur ce devoir de réserve, la foule est hilare, la juge elle même fait une blague, une fois, deux fois, puis tout à la fin du témoignage une autre dernière blague, vraiment, cette juge était magnifique.

Vient le tour de Mohamed Sifaoui, qui honnête explique que durant sa jeunesse, sa famille n’était pas antisémite, d’ou le fait qu’il soit choqué par le mot générique « Arabe » utilisé à la hâte et maladroitement par Benssoussan durant l’émission « réplique », mais il avoue que tout autour de lui, et dans tout les pays arabes, les institutions, l’écoles, l’états, les radios, les médias dans leurs ensembles, étaient totalement et sans équivoque, antisémites, que la culture arabe elle même l’est. Benssoussan, citant d’ailleurs un arabe dira : « les arabes tètent au sein maternelle l’antisémitisme » (oubliant cette précision qui consistait à dire « une partie non négligeable des arabes » au lieu de « arabe » tout court), Mohamed Sifaoui lui dira « les mamelles du mal ». Mais ce qui me fait rire dans la déposition de Sifaoui, c’est qu’il est là pour dire cette chose bien précise : « il ne faut pas amalgamer tout les arabes », et c’est très drôle parce que Sifaoui, je le connais bien, il y a quelques années, attiré par le fric de TF1 et son argent facile et conséquent, a fait un documentaire sur la communauté asiatique. Je connais bien la communauté puisque j’en fais partie, je sais que les asiatiques sont des gens super sages et qui ne font pas de vague. Seulement parfois il y a un foufou pas du tout représentatif mais « bridé et jaune ». Et Sifaoui a pris un de ces foufous asiatiques, et a fait un documentaire choc-exclu-scoop titrant grosso modo ainsi « la mafia asiatique en France ! Tous des pourris ». Alors le voir refuser l’amalgame tandis qu’il est un de ces plus vifs représentants, et bien je ne sais pas, ça me fait rire, il y a de l’ironie dans le truc ! Il a un sacré culot en fait le Sifaoui !

J’oublie un événement, à un moment donné, la juge lit les résultats effarants d’un sondages sur l’antisémitisme arabe et musulman, avec des taux effrayants de réponses antisémites d’une cruauté et méchanceté aggravées. Là, l’avocat du CCIF se lève et demande les taux pour le FN, afin d’expliquer que le phénomène est généralisé et donc afin de minimiser la responsabilité des musulmans arabes. « Oh, tu es serieux mec ? Parce que en faisant cela, tu n’aides pas les musulmans arabes, tout simplement parce que tu démontres que les musulmans arabes et les néonazis d’extrême droite, et bien c’est pareil ! Quel Cancre ! » C’est le moins bon avocat que j’ai vu de ma vie, et il était dans le mauvais camp qui plus est ! Chacun son karma !

Souvent la juge reprenait le public qui était un peu bavard et perturbateur. A un moment donné, excédée et voulant assurer le bon fonctionnement du procès, imposant un ordre qui n’est pas un luxe, mais une politesse obligatoire, elle demande à l’agent de police de faire sortir le prochain du public qui parlera. Evidemment, ma copine Nanou (mamie sion) à mes cotés, la reine de la parole, est la première a reparler tandis que les autres la boucle docilement, l’agent la regarde, je fais un grand « chuuuuut » avec mes doigts à Nanou, je regarde l’agent en mendiant sa clémence et je lui chuchote un « merci » (pour votre tolérance). Il accepte, un type gentil comme tout. Un type utile et beau dans une magnifique institution.

Comme je vous le disais, j’avais très peu dormi la veille, et pire, je n’avais pas mangé de la journée, du coup quand la juge a dit « 15 minutes de pause », j’ai filé vers ma trottinette en me demandant si elle était encore là, oui elle était là, les policiers l’avaient même mise de coté pour moi, près d’un radiateur et elle était toute chaude, et puis j’ai trottiné aussi vite que je pouvais vers une bonne soupe chinoise.

En vrais, si je suis parti avant, c’est parce que je savais que le témoin d’après allait être cette femme atroce, LA JUIVE HONTEUSE par excellente, honteuse parce qu’elle fait honte à son peuple et honteuse parce que n’ayant jamais rien compris de sa vie au judaïsme, elle a honte d’elle même, elle renie ce qu’elle est, elle est pire que le plus antisémite des Goyim. Et ce spectacle macabre, je n’avais pas envie de le voir, de me prendre en pleine tronche 8 000 tonnes de connerie, quand comme cette femme on n’a pas un cœur intelligent, c’est comme répandre de la merde partout, c’est nauséabond, diablement insupportable.

Aussi, j’ai un grand scoop concernant la LICRA, mais par amitié pour l’intéressé, je garde le secret. Dans 1 mois vous serrez au courant par voix de presse.

Pour conclure je pense, mais je peux me tromper, que la Juge aura ce raisonnement : « Georges Benssoussan est un homme admirable, un acteur majeur de l’amélioration de la république, un homme d’une grande culture et d’une grande sagesse, un homme gentil et bon, et donc il est impossible qu’il soit un raciste lambda et binaire, elle verra aussi que l’émission était un échange tendu ou tout le monde, par énervement, peut faire une imprécision de langage dans le feu de l’action, et surtout elle prendra en compte le fait que Georges Benssoussan a lui même reconnu qu’il avait fait par erreur et trop bousculé, une petite omission de langage » et donc, je pense qu’il y aura la relaxe. Que George Benssoussan ne sera pas condamné. Ce qui est effrayant par contre, c’est de voir les limites de la justice, en allant au procès j’ai vu la perfection du rite équilibré de la justice, mais en vrais, que Georges soit condamné ou pas, quelque soit le verdict, dans la rue, dans les villes, les banlieues, dans le monde, la situation des juifs est périlleuse, et la situation s’aggrave chaque semaine, quand à la véhémence de l’islamisme radical, politique et à présent juridique via le CCIF, idem, cela augmente de plus en plus dangereusement et cette fois ci, le danger réel ne concerne pas seulement les Juifs mais est un risque colossal et grave pour les Européens eux mêmes.

Par Laurent Vo Anh – JSSNews