Pussies allemandes au service d’Allah !

Publié le : 29 janvier 2017

VOUS ALLEZ VISIONNER LES TRENTE SECONDES LES PLUS CONNES DU FÉMINISME MONDIAL !



Elles s’emmerdent les allemandes.

Elles veulent taper plus fort que leurs copines de New York ou San Francisco. ELLES CHIENT DANS LA COLLE !

– Au nom de toutes ces gamines que les putes djihadistes vendent et revendent pour en faire des « épouses »,

– Au nom de toutes ces petites filles excisées dans les 57 pays musulmans du monde,

– Au nom de toutes les pré-pubères que les parents marient de force,

– Au nom de toutes ces femmes en Iran, Afghanistan, Pakistan, Maghreb, Afrique, Gaza ou ailleurs ne pouvant circuler à moins de porter une burqa, un hijab,

JE VOUS EMMERDE !!!!

Vous n’êtes que des pétasses qui n’avez même plus le droit d’être appelées des femmes.

Vous osez vous prétendre féministes et vous hurlez des slogans qu’on entendus des hommes, femmes et enfants avant d’avoir la tête coupée, d’avoir été brûlés, massacrés, crucifiés et toutes sortes d’horreurs.

Elisabeth Badinter : « Le féminisme a échoué » dit-elle. Si jamais elle tombe sur cette vidéo, je crains le pire pour cette femme qui a toute mon estime.

Vous n’êtes pas dans « le camp du bien » comme vous vous efforcez de penser mais dans celui DE L’ISLAM DE GUERRE. Celui qui, peu à peu, s’insinue jusque dans les moindres rues, dans vos foyers et aujourd’hui dans vos pensées.

Etre capables de hurler ALLAH OUAKBAR pour défendre un prétendu féminisme de merde, complètement dévoyé alors qu’à deux pas de chez vous des gamines souffrent de ne pouvoir même sortir dans les rues parce que leurs pères ou frères les en empêchent, vous me faites vomir.

On parle de « guerre de civilisations » ? On n’ose à peine évoquer Samuel P. Huntington parce que ce n’est pas politiquement correct. Pourtant nous sommes en plein dedans mais vous refusez de le voir.

Peu importe même cette théorie. Elle est authentique pour moi puisqu’elle se vérifie tous les jours.

Mais voir vos sales tronches de goudous pseudo-féministes hurler des slogans islamistes me donne envie de vous cracher à la figure. Ce cri immonde que toutes les victimes de l’islam entendent avant de mourir.

Cologne ? Les migrants auraient vraiment fauté ? On vous a vues dans les rues ? On vous a vues faire des marches contre ces pauvres demeurés qui voulaient de « la blanche » tandis que leurs mouquères étaient au pays sous le feu de l’ennemi ?

Parce qu’ils sont venus en nombre les migrants…sans femmes…Etonnant non ? Du coup, il leur faut, pauvres hères fuyant les guerres, laisser leurs fatmas sur les fronts et tenter leurs chances tout seuls. Il y a tout ce qu’il faut en Occident : travail, sécurité et sympathiques « femmes blanches pour satisfaire leurs besoins sexuels ».

Dans le fond, en vous regardant hurler comme des hyènes de telles conneries, vous méritez ce qui vous arrive et continuera de vous arriver.

Vous vouliez de l’exotisme ? Vous allez être servies.

Ce n’est pas Trump qui ira « attraper vos pussies », il semble que de côté là, il est nanti depuis des lustres. Ce sont vos potes d’aujourd’hui, qui se feront un plaisir de vous faire goûter à la virilité islamo-érotique.

Le fait même qu’ils pensent avoir 72 vierges au paradis s’ils se comportent en criminels sur terre, aurait du faire hurler votre alarme « féministe ».

Même pas…A croire que dans le fond, allemandes vous êtes et que la force d’Odin vous émoustille….A moins que son rejeton, THOR a du boudin (t’auras du boudin mouarf ! J’suis en forme)…à se mettre sous le marteau. rahhhh schoen !!!!

Nina

PS : Magnez-vous de lire mon coup de gueule ainsi que la vidéo, ce n’est pas sûr qu’elle reste longtemps sur JSS ce qui serait normal.

J’ai accepté de me freiner, d’être lisse mais il paraît que j’ai un blème avec Tourette et anar. Pourtant je me soigne…