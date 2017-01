L’Etat d’Israël devient la « 8ème puissance mondiale » selon « The American Interest »

Publié le : 30 janvier 2017

Israël vient d’être classé 8ème par le magazine américain «The American Interest» en raison de son génie technologique et de son influence régionale, ses alliances internationales et la puissance de son armée. Israël est « une puissance montante avec un impact croissant sur les affaires mondiales ». L’État juif se place derrière les États-Unis, la Chine et le Japon, tous deux à la deuxième place, la Russie, l’Allemagne, l’Inde et… l’Iran !

Cette année, il y a un nouveau nom sur notre liste des Huit Grandes Puissances : Israël. Un petit pays dans une partie chaotique du monde, Israël est une puissance montante avec un impact croissant sur les affaires mondiales. Bien que 2016 a vu l’adoption d’une autre condamnation d’Israël aux Nations Unies, cette fois au Conseil de sécurité grâce à une décision américaine de s’abstenir plutôt que de mettre son veto.

Dans l’ensemble l’Etat juif continue de développer le pouvoir diplomatique, économique et militaire et de s’insérer au cœur de la politique régionale.

Trois facteurs sont à l’origine de la montée d’Israël: l’évolution économique, la crise régionale et l’ingéniosité diplomatique. En nous penchant de près sur ces derniers cela nous dit beaucoup sur la façon dont le pouvoir fonctionne dans le monde contemporain.

Les développements économiques derrière la nouvelle stature d’Israël sont en partie le résultat de la chance et l’emplacement, et en partie le résultat de choix intelligents.

En ce qui concerne le facteur de chance et de localisation, de grandes découvertes offshore de gaz naturel et d’hydrocarbures font de ce pays un exportateur d’énergie.

L’autosuffisance énergétique est un stimulant pour l’économie israélienne et les exportations d’énergie renforcent le poids de la politique étrangère d’Israël.

En 2016, la Turquie d’Erdogan s’est détournée de la plupart de ses alliés de l’OTAN et de l’Ouest pour renforcer ses liens avec Israël. Le gouvernement islamiste turc veut le gaz, et il veut limiter la dépendance de la Turquie à la Russie. Israël fait partie de la réponse.

Mais au-delà de la chance, le poids nouveau d’Israël sur la scène mondiale provient de la montée des secteurs industriels et des technologies que de bonnes écoles israéliennes, des politiques israéliennes intelligentes et des penseurs et des entrepreneurs israéliens talentueux se sont accumulés pendant de nombreuses années. En particulier, la décision d’Israël de soutenir l’essor d’une cybersécurité intérieure et d’une économie infotech a placé Israël au centre de la révolution pour les États du XXIe siècle, basée sur la puissance militaire et sur l’importance du contrôle et de la gestion de l’information.

Ce n’est pas seulement que les investisseurs privés dans le monde entier cherchent à investir dans les startups technologiques d’Israël, l’accès à la technologie israélienne (comme la technologie derrière le système de missiles Iron Dome) importe à un nombre croissant de pays. Ce n’est pas seulement l’Amérique, L’Inde, la Chine et la Russie qui veulent toutes un morceau de la magie technologique israélienne.

D’autres industries israéliennes moins glamour, comme la technologie d’irrigation, de désalinisation et de culture des terres sèches que Israël, pauvre en eau, a développée au fil des décennies, jouent elles aussi leur rôle. Les relations diplomatiques d’Israël avec l’Afrique et son approfondissement (et de plus en plus de relations publiques) avec l’Inde profitent de la capacité d’Israël à offrir ce que les gens, d’autres pays et d’autre gouvernements ont besoin.

Le deuxième facteur dans l’apparition d’Israël sur notre liste est le changement de l’équilibre du pouvoir au Moyen-Orient qui a transformé Israël d’un État paria en un roi. D’une part, la Syrie, l’un des ennemis les plus véhéments d’Israël et les plus grandes menaces de sécurité à l’époque, a été presque détruite.

Ce qui s’est passé en Syrie est une terrible tragédie humaine, mais à la lumière froide de la realpolitik, la rupture de la Syrie renforce encore la suprématie militaire d’Israël dans son voisinage immédiat. L’Egypte déteste le Hamas, l’ISIS et le Jihad islamique autant qu’Israël. Jamais la coopération égypto-israélienne en matière de sécurité n’a été aussi proche qu’elle est aujourd’hui.

Plus encore, la montée de l’Iran et ses aspirations à l’hégémonie régionale d’une part et le soutien apparent de ses rêves à l’administration Obama ont rendu Israël essentiel à la survie des Arabes sunnites, y compris les Etats du Golfe qui déteste l’Iran et craignent une victoire chiite dans le conflit religieux qui sévit actuellement à travers le Moyen-Orient.

L’establishment arabe a aujourd’hui deux ennemis effrayants: des groupes djihadistes radicaux comme ISIS d’un côté, et l’Iran de l’autre.

Israël dispose d’un mélange d’intelligence et de capacités militaires qui peuvent aider à maintenir l’équilibre régional stable, privées et même pas si privées de nombreux dirigeants arabes en vue. Le soutien israélien est nécessaire pour la survie de l’indépendance arabe.

Enfin, Israël a géré, de façon inhabituelle, son programme politique mondial par une diplomatie efficace et même subtile. De même qu’Israël a pu renforcer ses relations avec la Turquie alors même que les relations turco-américaines et turques de l’UE se sont éloignées, Israël a pu établir des relations réalistes et fructueuses avec la Russie, en dépit de l’impasse de la Russie avec l’Occident sur l’Ukraine et des liens de la Russie avec l’Iran.

L’approfondissement des relations israélo-indiennes a également exigé de la patience et des compétences. Les avancées diplomatiques israéliennes dans les relations avec les pays africains qui ont été hostiles à Israël depuis la guerre de 1967 ont également été construites par la diplomatie patiente et subtile, travaillant souvent dans les coulisses. Cet arrière des coulisses de sensibilisation de la diplomatie a également aidé Israël à atteindre de nouveaux niveaux de contact et la collaboration avec de nombreux pays arabes.

Ce n’est pas, bien sûr, toute la douceur et la lumière. Le Hezbollah a des dizaines de milliers de missiles destinés à Israël et, grâce aux victoires de l’Iran en Syrie, il peut maintenant bénéficier d’un approvisionnement beaucoup plus fiable de son patron.

La question palestinienne est aussi loin que possible d’une solution, et même alors qu’ils se fragmentent et se disputent entre eux, les Palestiniens continuent de lutter pour la délégitimation d’Israël à l’ONU et ailleurs. La politique israélienne est aussi volatile et amère que jamais. La nature kaléidoscopique de la politique du Moyen-Orient signifie que le héros d’aujourd’hui peut être la chèvre de demain. Alors que la répartition de l’ordre régional a été jusqu’à présent un net positif pour la sécurité et le pouvoir d’Israël, les choses pourraient changer rapidement.

L’ancien président Obama et son secrétaire d’Etat sortant, John Kerry (qui n’était pas encore considéré aujourd’hui comme un maître de la géopolitique) ont souvent averti Israël que ses politiciens le laissaient isolé et vulnérable.

C’est en quelque sorte vrai: les diplomates européens, les libéraux américains et beaucoup de Juifs américains sont beaucoup moins sympathiques envers Israël aujourd’hui qu’ils ne l’ont été dans le passé. Les futurs dirigeants israéliens devront peut-être réfléchir à la reconstruction des liens avec les démocrates américains et les juifs américains.

Mais pour l’instant au moins, Israël peut se permettre d’ignorer le coassement déshonorant de l’administration américaine précédente. L’un des petits alliés américains à être courtisés assidûment par la campagne Trump, Israël commence en 2017 comme la clef de voûte d’une alliance anti-iranienne régionale, une nation la plus favorisée de la Maison Blanche et un pays qui entretient de bonnes relations avec toutes les puissances principales du monde à par l’Iran. Teodor Herzl serait étonné de voir ce que son rêve s’est développé, David Ben-Gourion serait étonné par les progrès de sa nation pauvre et toujours en conflis a fait.

Walter Russell Mead & Sean Keeley – Aharon Kahn

Source: The American Interest