Vie juive: les Loubavitch ouvrent un nouveau Beth Habad à Noumea, en Nouvelle-Calédonie

Publié le : 30 janvier 2017

On estime que 250 juifs vivent dans cet archipel du Pacifique Sud-Ouest pour une population totale d’environ 268 000 habitants. C’est le 91ème pays à avoir un Beth Habad.

Rav Menahem Sabbah et son épouse sont sur le point de s’installer à Nouméa qui est la capitale et la plus grande ville de Nouvelle Calédonie, pour aider les résidents juifs et les touristes à se connecter à leur patrimoine. Ils y sont tout d’abord allés en vacances avec leurs deux jeunes enfants et ont organisé des cours et des offices.

Pour les résidents juifs, « le judaïsme, c’est aussi se rencontrer et partager du temps à la synagogue, ce qui n’est pas évident dans une petite communauté comme la leur », expliquent-ils.

Le Rav Sabbah, originaire de Melbourne en Australie, parle couramment le français, il a grandi en France. Son épouse est originaire de Manchester en Angleterre.

La langue officielle en Nouvelle Calédonie est le français, avec une population composée principalement de kanaks, de polynésiens et d’asiatiques.

« Notre objectif principal est de travailler avec le peuple juif qui vit ici maintenant et les touristes », dit le Rav Sabah. « Des milliers et des milliers de personnes viennent ici de novembre à janvier, la saison estivale. Chaque semaine, nous recevons des courriels demandant des aliments cacher. Il existe un énorme potentiel pour atteindre de nombreux juifs. C’est vraiment un endroit qui peut prospérer ».

A Roch Hachana, plus de 70 résidents locaux à pu écouter le Chofar et prier ensemble. Les festivités de Hanouccah ont attiré plus de 150 personnes.

Selon Rav Sabbah, chaque juif dans ce lieu verdoyant a une histoire. Il y a le chef de la communauté active de longue date qui a une grande photo encadrée du Rabbi dans sa maison.

Il espère que ce n’est qu’un début et est persuadé que la Nouvelle-Calédonie a un brillant avenir juif. Des programmes, en plus de ceux actuellement en place pour les adultes et les enfants, sont à l’horizon. La construction d’un Mikvé est également prévue.

« Quand nous aurons un centre approprié avec une école, nous allons prospérer encore plus », dit le Rav Sabbah. « Les gens voudront venir s’établir ici, en particulier ceux qui vivent en France. C’est très beau ici, et la vie est très calme ».

Par Crownheights.info, traduit par Hassidout.org – JSSNews