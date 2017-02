Disparition de Thierry Lévy, légende du Barreau !

Publié le : 6 février 2017

Le Tout-Paris judiciaire – et au-delà même – a accompagné vendredi Thierry Lévy dans son ultime voyage. Inhumé au cimetière de Passy, il était sans doute moins connu du grand public que Paul Lombard, aussi récemment décédé. Il n’en était pas moins une légende du Barreau, au même titre que les « monstres » qui lui survivent (H. Leclerc, G. Kiejman, R. Badinter, F. Gibault). Né juste après la guerre dans une famille juive, il avait prêté serment en 1969. Ancien secrétaire de la Conférence, il avait été commis d’office pour assister Claude Buffet qui en 1971, avec un comparse, avait retenu et égorgé deux otages – dont une infirmière – lors d’une tentative d’évasion à Clairveaux. Les deux hommes furent condamnés à mort. Thierry Lévy dut assister à l’exécution de son client et en conçut sa vie durant une grande rage, estimant avoir été, malgré lui, le complice passif d’un assassinat. L’autre mutin était défendu par R. Badinter.

Neuf ans après, ce dernier devint Garde des Sceaux et obtint l’abolition de la peine de mort. La pratique du droit pénal perdit alors de son prestige. La plupart des ténors de l’époque s’en détourna au profit de matières plus rémunératrices (droit des affaires ou des successions). D’ailleurs, la défense aux assises était souvent gratuite. Mais Thierry Lévy continua avec passion son office. Son idéal, après la suppression de la guillotine, était la disparition de la prison. Il connut alors une carrière très prestigieuse, quoique sans la moindre compromission. Il était la quintessence de l’avocat indépendant – dans tous les sens du terme – travaillant tel un Romain ses dossiers, aux antipodes de la vacuité, de la fatuité et de la futilité actuelles. Il connut des fortunes diverses, méprisant aristocratiquement l’argent. Né juif et mort chrétien, homme de paradoxes, il était la plus belle plume du Barreau. Un des derniers à écrire et plaider en français. On le disait dur ; il voulait simplement que ses interlocuteurs fussent aussi exigeants qu’il l’était avec lui-même.

Et puis il y eut, au milieu des années 1990, l’avènement du droit pénal financier. Madame Joly enchrista patrons voyous et politiques corrompus. Les recherches sur la génétique donnèrent un second souffle à la police scientifique. Il devint de nouveau du dernier chic d’être pénaliste. Au milieu des années 2000, on ne voulait plus faire du fric – de toute façon il n’y en avait plus – mais du pénal. L’éloquence fut de nouveau chérie. Les concours se multiplièrent. Mais la nouvelle génération d’orateurs n’a pas toujours la profondeur, la verticalité et le goût du combat des plus anciens. Autrefois on se levait pour la justice ou pour régler ses comptes avec l’existence. Maintenant l’on plaide comme on ferait n’importe quel métier, où juste pour régler ses factures. De là à dire que l’abolition a tué le métier et que la guillotine, c’était le Bontems …

Frédéric Forgues – blog La Croix – JSSNews