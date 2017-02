Franc-Maçonnerie: Suliman Salem ; nouveau Grand Maître de la Grande Loge de l’État d’Israël

Publié le : 6 février 2017

Mardi 31 janvier 2017, à Nazareth, Suliman Salem a succédé à Avi Baranes à la tête de la plus importante obédience maçonnique d’Israël, le GLEI (Grand Loge de l’État d’Israël), devant 21 délégations étrangères et plus de 500 personnes.

Issu de la communauté des israéliens arabes, il est le 4ème Grand Maître israélien issu de la communauté arabe.

Grands Maîtres des Loges d’Albanie, d’Autriche, du Brésil, de Bulgarie, de la République Tchèque, d’Angleterre, du Gabon, d’Allemagne, de Gréce, d(Italie, de Côte d’Ivoire, des Pays-bas, de Pologne, du Portugal, de Roumanie, de Russie, de Slovaquie, de Suisse, de Turquie, de Washington, de France, ont tenu à honorer la GLEI de leur présence.

Les loges de la Grande Loge de l’État d’Israël, réunissent environ 50 loges réparties sur l’ensemble du pays, sous l’autorité et le dynamisme de l’incontournable et infatigable Grand Maître d’Honneur Victor Serezo, sont en fort développement.

Elles regroupent des Frères de toute confession, juifs, musulmans, chrétiens, druzes, et sont les seules au monde à travailler dans toutes les langues (hebreu, arabe, anglais, espagnol, russe, polonais, roumain, ect..), la loge Lumière N° 42 à Tel Aviv, est la seule loge qui travaille en français.

Avi Baranes a su donner, par son dynamisme, une place reconnue et une dimension internationale à la Franc-maçonnerie israélienne, action que Suliman Salem a décidé de poursuivre et d’amplifier,

Les relations de la Grande Loge de l’État d’Israël et la Grande Loge Nationale Française, sont excellentes, les Grands Maîtres ont décidé de confier à Jean-Marc David (Loge Lumière N° 42 Tel Aviv), la mission de consolider et de rendre pérenne cette amitié.

Le Grand Maître de la Grande Loge de l’État d’Israël a confié une mission identique à Robert Feldmann (Loge Lumière N° 42 Tel Aviv) pour la Belgique, et à Raphaël Kalfon (Président de la Loge Lumière N° 42 Tel Aviv) pour l’ensemble des pays d’Afrique francophone.

Boaz Jerr – JSSNews