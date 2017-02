L’Etat d’Israël va commencer à exporter son cannabis thérapeutique !

Publié le : 6 février 2017

Le cabinet de la ministre israélienne de la Justice Ayelet Shaked a annoncé dimanche 5 février que le gouvernement de l’Etat juif a approuvé un projet de loi autorisant l’exportation de cannabis à usage thérapeutique. La pratique est encouragée depuis une dizaine d’années.

La consommation de cannabis à but récréatif est interdite en Israël, mais son usage à but thérapeutique est autorisé par la loi. Le deuxième mode de consommation est même encouragé par les autorités depuis une dizaine d’années. Le cabinet de la ministre israélienne de la Justice Ayelet Shaked a annoncé dimanche 5 février que le gouvernent de son pays se prononce en faveur de l’exportation du produit pour un usage médical.

Près de deux millions d’euros consacrés à la recherche sur le cannabis

En 2015, en Israël, des milliers de personnes souffrant de cancer, de stress post-traumatique, d’épilepsie et de maladies dégénératives ont reçu une ordonnance médicale pour du cannabis à usage thérapeutique en 2015 en Israël. Au mois de janvier dernier, le ministère israélien de l’Agriculture a expliqué qu’il prévoyait d’investir huit millions de shekels, soit 1,98 million d’euros dans des projets de recherche médicale sur le cannabis.

Au mois de janvier, le ministère israélien de la Santé a indiqué que le pays se dirige vers une dépénalisation de la consommation de cannabis et l’adoption d’une nouvelle politique privilégiant les amendes et l’éducation. « Cela signifie que nous nous dirigerions vers des amendes et que des poursuites pénales ne seraient utilisées qu’en dernier ressort », a déclaré le ministre Gilad Erdan.

Par agence – JSSNews