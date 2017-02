Publié le : 6 février 2017

Le géant japonais du e-commerce Rakuten annonce aujourd’hui la nomination d’un serial entrepreneur français à la tête de sa messagerie instantanée, rachetée voilà trois ans. Djamel Agaoua s’installe donc à Bnei Brak, banlieue très religieuse de Tel-Aviv.

Un Français à la tête de Viber, la messagerie instantanée qui revendique au moins 800 millions d’utilisateurs dans 193 pays ! Le fait est suffisamment rare pour être souligné. Mais le nouveau patron de l’application fondée en 2010 par quatre Israéliens, et rachetée voilà trois ans par le leader japonais du e-commerce Rakuten pour quelque 900 millions de dollars, ne semble pas en tirer de gloire particulière.

En jean et Converses, comme dans la Silicon Valley où il résidait depuis trois ans, Djamel Agaoua relativise : « J’ai déjà changé de milieu social, de pays et de langue, confie ce natif de Marseille, âgé de 47 ans, depuis son bureau minimaliste perché au 13ème étage d’une tour de Bnei Brak, une banlieue de Tel-Aviv. Et c’est motivant de mener une vie dans laquelle on a une diversité d’expériences ».

D’expériences, ce père de trois jeunes enfants, serial entrepreneur et investisseur à ses heures, n’en manque pas. Djamel Agaoua a vendu sa première start-up, la plate-forme d’achat virtuelle Achatpro, à des Français. Quelques années plus tard, il a cédé une seconde société, B-Process, à des Américains. Quant à sa troisième entreprise tricolore, MobPartner, spécialisée dans la publicité mobile, elle est passée, en 2015, dans le giron du chinois Cheetah Mobile, pour la coquette somme de 58 millions de dollars. « J’ai eu la chance de connaître des succès, mais je reste passionné par l’aventure entrepreneuriale, avant tout pour la dimension humaine qui va avec », poursuit-il, intarissable sur le sujet.

Fan de Romain Gary

Fils d’un père kabyle à la tête d’une pâtisserie, ce patron, féru de maths, son « premier amour de jeunesse », intègre l’Ecole Centrale de Paris. L’ingénieur fera ses premiers pas dans le monde du conseil chez Bain & Company. Là, 51% des recrues deviennent entrepreneurs… « A l’époque, on parlait toute la journée de Bill Gates et de la façon de monter des boîtes !» rappelle l’ex-consultant qui, en 1999, a fini par sauter le pas.

Djamel Agaoua parle vite, pense plus vite encore, se livre peu. Mais nul doute qu’aux manettes de Viber, cet amateur de tennis et de plongée sous-marine, fan de Romain Gary, trouvera de quoi satisfaire son goût du défi.

Sachant que la vitesse d’innovation est devenue la variable clé dans un marché ultra concurrentiel où s’affrontent aussi bien des géants tels Facebook, WeChat ou Line que des start-up véloces comme Snapchat, Rakuten a placé la barre très haut : Djamel Agaoua devra notamment accélérer « le développement de fonctionnalités innovantes » de l’application mobile ou encore « forger de nouveaux partenariats mondiaux», précise le groupe nippon dans un communiqué.

« Ma mission est clairement d’arriver à recréer la dynamique entrepreneuriale qui a fait le succès de ce service de messagerie, jusqu’au départ de ses fondateurs consécutif au rachat par Rakuten », décrypte le nouveau PDG de Viber.

« Un nombre incroyable de licornes »

Débusqué par un cabinet de chasse de Palo Alto, il travaillera, du moins dans un premier temps, à Bnei Brak, fief de la messagerie qui abrite 200 salariés sur 350. « Je n’avais séjourné qu’une seule fois et très rapidement en Israël, un petit pays qui a produit un nombre incroyable de licornes, qu’il s’agisse de Waze ou de CheckPoint, commente l’intéressé. Et j’ai trouvé des gens excessivement ouverts d’esprit. Je trouve d’ailleurs passionnant qu’une personne prénommée Djamel se retrouve à gérer une entreprise à Tel-Aviv ! »

Pour autant, ce patron avoue avoir été séduit en premier lieu par la dimension résolument internationale du projet. « C’est dans l’ADN de Viber de connecter les gens, librement et en toute sécurité. Et quand je vois que dans certains pays, on referme les frontières, cela me rend dingue ! Cela ne va pas du tout dans le sens de l’histoire ».

Au lendemain de la signature du décret anti-immigration de Donald Trump, la messagerie Viber avait d’ailleurs annoncé qu’elle renonçait à la tarification des appels vers des numéros fixes ou mobiles entre les États-Unis et les sept pays concernés par le « ban » américain. Une autre façon de briser les frontières.