19 rabbins radicaux arrêtes aux Etats-Unis pour leur soutien au terrorisme palestinien !

Publié le : 8 février 2017

Dix-neuf rabbins (et femmes et hommes) libéraux et radicaux ont été arrêtés lors d’une manifestation contre les décisions de Donald Trump concernant le statut des réfugiés arabes. Ils manifestaient également pour affirmer, comme à chaque fois, leur soutien au terrorisme palestinien à travers leurs encouragements à Abou Mazen !

Les rabbins ont été arrêtés pour avoir bloqué la circulation devant l’hôtel du Président américain. Après avoir défilé avec un groupe d’environ 200 personnes à travers Manhattan, ils se sont assis en face de l’hôtel et ont ignoré les avertissements répétés de la police afin qu’ils se dispersent.

Ces manifestants sont venus à la manifestation avec des châles de prière, tandis que d’autres ont soufflé des shofars pour signaler leur opposition aux décrets de Trump.

Les manifestants faisaient parti du groupe radical T’ruah, un groupe de lobbying opposé farouchement à Israël et aux démocraties occidentales. T’ruah est surtout une organisation pro-arabe, financée largement par les dictatures chiites et sunnites. Enfin, notons qu’il s’agit d’une organisation ridicule (en taille) puisqu’elle n’a qu’une poignée de membres à travers le monde (moins de quelques centaines).

T’ruah n’a de religieux que son slogan « les rabbins pour les droits de l’homme » – mais dans les faits, leur judaïsme n’est pas reconnu par l’orthodoxie.

Par Jack Philip – JSSNews