Alexis Bachelay: « J’atteste qu’il n’y a de Dieu qu’Allah et j’atteste que Muhammad est son Messager ».

Publié le : 9 février 2017

Information JSSNews: Selon des tweet du grand reporter Georges Malbrunot, un homme honnête (et c’est rare en journalisme) et intègre:

« Benoit Hamon: J’ai mis de l’ordre dans mon équipe, a-t-il confié hier soir lorsque je l’interrogeais sur A. Bachelay son porte-parole. Dans « Nos très chers émirs », nous révélons qu’Alexis Bachelay a demandé à l’ambassade du Qatar à Paris un financement pour un projet. Demande qui a été rejetée. A voir la réaction de Benoit Hamon, Alexis Bachelay devrait avoir du mal à rester l’1 de ses porte-parole. »

C’est plutôt une bonne chose, mais cela reste à confirmer.

En attendant, nous sommes en mesure d’affirmer (selon une source très sérieuse) qu’une citation, tirée du Coran, a été prononcée à 3 reprises par Alexis Bachelay:

Ach-hadou an la ilaha illa Allah wa ach-hadou anna Mohamadane Rassouloullah » qui signifie : « J’atteste qu’il n’y a de Dieu qu’Allah et j’atteste que Muhammad est son Messager ».

Pour ceux qui ne le savent pas, c’est la phrase que prononcent ceux qui se convertissent à l’Islam. En effet, Alexis Bachelay est désormais un musulman de France. Non pas que cela nous dérange (la liberté de religion est un principe fondamental de la laïcité française), mais nous trouvons cela étrange qu’un parlementaire qui se bat pour « plus de transparence en politique » cache sa personnalité aux électeurs.

Notons par ailleurs que sa conversion n’est peut-être pas sincère (je signifie par-là qu’il n’est peut-être pas pratiquant – nos sources n’ont pu le confirmer ou l’infirmer), mais qu’il s’est converti par amour pour sa femme, une musulmane.

Alexis Bachelay, un des plus grands ennemis de l’Etat juif à l’Assemblée Nationale, qui reverse une partie conséquente de sa réserve parlementaire aux organisations anti-israéliennes et pro-palestiniennes, n’est donc pas seulement un sacré opportuniste (en essayant de soutirer de l’argent au Qatar), mais aussi un sacré cachotier. Et les révélations à venir sur le financement de sa dernière campagne ne feront qu’appuyer nos propos.

En tout cas, excellent choix d’Alexis Bachelay que cette conversion: elle devrait lui être très utile quand il se présentera à nouveau devant les électeurs de sa circonscription – dont nombreux sont ceux qui ont épousé la foi en l’Islam.

Par Antoine Chatrier – JSSnews