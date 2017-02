L’Etat d’Israël, un accusé de choix !

Publié le : 9 février 2017

Le Décodex est un outil merveilleux. Il rappelle à chacun combien il est loisible de rire franchement de ces journaux se glorifiant d’être « d’informations fiables ». Une logorrhée qui veut nous faire comprendre que les faits annoncés sont vérifiés et vérifiables, et les analyses crédibles et de bon sens.

Tout un programme !

Dans un édito de Libération intitulé « Israël : face à la colonisation, marteler le droit » et écrit par Alexandra Schwartzbrod, Directrice adjointe de la rédaction, les poncifs de menteuse et d’endoctrinée reviennent le plus souvent !

Ainsi, le lecteur lambda sera désinformé en apprenant que « (…) le Parlement israélien a voté lundi soir une loi qui permettra à l’Etat de s’approprier des centaines d’hectares de terres palestiniennes, une sorte de vol organisé et légalisé ».

Outre que cette éditorialiste serait incapable de démontrer historiquement et légalement que ces « terres sont palestiniennes », la loi de régularisation votée « (…) considère les propriétaires spoliés en Cisjordanie comme «expropriés d’office» et leur propose une compensation (…) ».

Dixit le collègue de cette menteuse Nissim Behar exerçant dans le même tabloïd !

Subséquemment, il ne s’agit pas d’un « vol légalisé » comme affirmé mais de dédommager les propriétaires ‘’palestiniens’’ dans le cas où leurs titres de propriétés seraient reconnus par un tribunal. Pour un ‘’palestinien’’ menacé de mort par l’Autorité palestinienne en cas de vente de sa terre à un Juif, celui-ci se verrait soit gratifié d’une terre équivalente soit enrichi de plusieurs dizaines de milliers de shéquels.

Chacun devinera aisément quel sera son choix ! Option évidemment insupportable pour les pro-‘‘palestiniens’’ de Libé !

Autre insulte à l’intellect de celle qui se prétend Directrice adjointe du quotidien :

« Si Israël est un Etat démocratique, celle-ci devra déclarer le texte voté lundi contraire aux lois fondamentales du pays ».

Dans le cas contraire ? L’Etat d’Israël ne serait plus démocratique ? Serait-elle juge en la matière elle qui officie dans un journal où trône exclusivement un anti-israélisme primaire pour cause de doctrine islamogauchiste ?

De surcroît, parler de « lois fondamentales » concernant ce sujet mais sans citer lesquelles démontre le peu de crédibilité de cette journaleuse ! Aucune légalité n’ayant fixé les frontières et les Accords d’Oslo attestant l’administration israélienne dans la zone C de Judée et Samarie, on voit mal quelle loi étaiera un verdict dans ce sens !

Autre sectarisme de cette rédactrice :

« Par ailleurs, la charte de l’ONU précise que les Etats membres doivent se soumettre aux décisions du Conseil de sécurité, et il se trouve que celui-ci a voté en décembre la résolution 2334 condamnant la colonisation ».

S’il est vrai que la résolution 2334 existe grâce à celui qu’elle qualifie « l’ennemi Barack Obama », tout quidam, refusant la majorité onusienne systématiquement anti-israélienne et la servitude de beaucoup de pays occidentaux à la politique arabe, s’interrogera sur la résolution 242 de 1967 restée lettre morte par les pays musulmans refusant de pactiser avec « l’entité sioniste ». Résolution exigeant un retrait israélien DE territoires contre la Paix.

Une paix déplaisant fortement à ceux devant reconnaître l’état du peuple juif comme tel !

L’Etat d’Israël serait-il donc le seul à devoir se soumettre, notamment à ce Conseil de Sécurité si changeant ?

A cette question, aucun journaliste de Libération ni de toute la panoplie des médias, français ou non, n’y répondra ! D’où l’indice de fiabilité équivalent à zéro de ce corps professionnel ayant pris en otage l’information. Les dictatures n’ont pas fait mieux !

Victor PEREZ son blog