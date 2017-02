Qui se cache derrière l’immonde page Facebook « Courant Anarchostalinien » ?

Publié le : 13 février 2017

Drapeau Noir de la bande dessinée française, le génial Marsault agite toutes sortes d’émotion et de crapules sur Internet. Ces nouveaux Social Justice Warriors, parmi de multiples visages, se cachent aussi derrière un immonde groupe Facebook longtemps perçu comme fake tellement il était grotesque, le « Courant Anarchostalinien », rassemblant losers, ratés en tous genres et cas sociaux haineux. Au dernier comptage, ce groupe dégénéré d’extrême gauche rassemble 18 639 adhérents, qui en plus de véhiculer une apologie du régime totalitaire, concentrationnaire et de ses plus grandes dérives de meurtres de masse, déverse une haine totale contre la police. Entre deux photomontages hasardeux appelant à tuer les représentants de l’autorité publique, le curseur maléfique de ce groupe s’est placé plusieurs fois sur la tête du dessinateur Marsault. Après plusieurs semaines d’enquête et de rencontres avec cinq sources aujourd’hui dissidentes de ce mouvement « nauséabond » plusieurs fois signalé pour « appels à la haine », nous avons pu remonter cette filière de « nazis rouges de province», pour la plupart pro-Hamas, anti-sionistes et antisémites.

Nous avons rencontré à Orléans un certain Quentin* (prénom modifié), qui a été très proche de Mathilde Moulin, « créatrice obèse et dépressive » de la page « courant anarchostalinien » sur Facebook et qui a accepté de nous en dire un peu plus sur la triste « Poum », son pseudo sur le célèbre réseau social.

Mathilde Moulin, qui habite à Orléans, est conseillère nationale des Jeunesses Communistes. Personnage « sans intérêt », « mal dans sa peau », « haineuse des jolies filles », « haissant les hommes car ils ne s’intéressent pas à elle », « haïssant la réussite des autres car elle a tout foiré », elle incarne à elle seule une certaine vision de l’Enfer pour toute personne saine qui se respecte.

Point de départ du mal-être de cette gargouille, une scolarité chaotique, des petits boulots et une vaine tentative de repasser son baccalauréat à plus de 27 ans. Mathilde Moulin est connue pour se déplacer fièrement sur sa trottinette aux roues régulièrement dégradées, et pour combattre l’injustice casquette vissée sur le crâne, cigarette roulée au bords des lèvres (les cigarettes normales font selon elle « trop bourgeois »), un gros pull sans forme sur les épaules.

Pour défendre les droits des trans, bi, etc., elle pratique le langage inclusif (→ « ielle ») à l’écrit ET à l’oral, dans la vie réelle, « ce qui rend les discussions avec elle pénibles, longues et parfois incohérentes, surtout quand elle dénonce les pratiques du dominateur cis blanc » (rappel : son mec est un Blanc.) Il faut prendre des forces, de l’énergie pour être sur tous les fronts et Mathilde Moulin sait où la trouver : son plat de prédilection est le kebab, qu’elle commende quotidiennement en » menus maxis », au grand désarroi de son petit-ami Antoine Nadji (alias Antoine Austère sur Facebook) qui n’a plus le courage de lui faire remarquer ses mensurations gargantuesques. Une obésité qui l’a rendue stérile de plusieurs années et solidifié sa rancoeur. Des rumeurs de violences de Mathilde sur son compagnon nous ont également été relayées par deux proches mais aucun n’affirme en avoir été témoin direct. « Mathilde et Antoine est un couple uni dans la haine et l’humiliation. » Impossible de ne pas parler ici d’Antoine Nadji, anarchiste de gauche maigrichon en blouson Harrington, soumis au dernier degré à sa petite amie qui fait plus du double de son poids.

Mathilde Moulin, voue une haine originelle et incommensurable contre le dessinateur Marsault depuis le début des travaux de l’artiste, du fait qu’il soit « raciste et grossophobe » à ses yeux. (Quand on voit la photo, on comprend mieux). « Elle aime faire le bonhomme, mais chiale dès que son chat part en promenade. » Fausse grande gueule mais n’hésitant pas à faire appel à une cinquantaine d’antifas quand elle prend l’audacieuse initiative d’une manifestation contre l’extrême droite. Après ses premiers échecs, elle a rapidement adhéré au PC, et a tenté de remonter le syndicat Solidaire Étudiant à la fac de lettres. Actuellement, elle est conseillère nationale des Jeunesses Communistes. Si elle a bien fondé l’immonde « Courant Anarchostalinien » avec son Antoine Nadji, d’autres amis balancent de temps en temps sur la page, citons entre autres Dorian Mellot ou encore Edouard Oulianov.

Elle hait Marsault depuis l’origine du fait qu’il soit raciste et « grossophobe ». Comme beaucoup de communistes fanatiques, Antoine et elle sont atteint de paranoïa et n’ont pas hésité à écarter de leurs contacts des personnes s’ayant rallier à Mélenchon, créant donc un clivage au sein de l’extrême gauche orléanaise. de nombreuses illustrations sont là pour expliquer l’incohérence et l’inutilité des actions qu’elle organise. Récemment, elle a organisé des contre manifs suite à une manifestation contre la GPA, organisé par la Manif Pour Tous. Or, le PC est lui-même contre la GPA. But de la contre manif ? Juste emmerder les fachos de la manif pour tous. « Elle est un peu la honte d’Orléans chez les militants » nous confie Bérangère*. « Je suis communiste mais je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Disons qu’une militante comme Mathilde Moulin peut déstabiliser tes convictions à un moment, quand tu vois la lose intégrale de la pauvre meuf, mais il faut savoir ne pas mettre tout le monde dans le même sac. La vraie gauche c’est pas ça, il y a des gens bien à gauche. Ce ne sont pas tous des Mathilde Moulin ou des Antoine Nadji. Cette page Facebook est un peu les détritus de l’extrême gauche et savoir que c’est elle, une Super Détritus, fille de bourge en plus, qui a fondé ça, c’est logique au fond. »

Découvrez Mathilde Moulin, du « courant anarchotrotskiste » à partir de .30 sec, filmée sur France 3:

