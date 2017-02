C Haine Haine

Publié le : 15 février 2017

Bon sang ! CNN est la plus cinglée, la plus anti-israélienne et dans la foulée la plus anti-Trump de toute la planète.

Tous en planque devant nos téloches, nous avons attendu la fameuse rencontre entre Trump et Netanyaou.

Il fallait commencer par C HAINE HAINE ! Le délire des présentateurs et des invités de cette chaîne frôle l’obsession anti-républicaine et confine à la parodie du « freedom of speech ».

Pourtant cette chaîne créée par Ted Turner a gagné 4 prix « de la liberté de parole ». Fastoche les journaleux ! Il suffit d’ignorer une moitié de la population et d’apparaître comme le New York Times comme le micro des « damnés de la terre » des « palestiniens » et autres anti-républicains.

Un moment, le président de l’époque, un certain Walter Isaacson a voulu donner la parole à quelques républicains. Le tollé fut général ! Comment ? Des « Nick », « Will » et autre blancs ont eu le droit de causer à l’antenne ?

Dehors ! On veut pas de blancs sur notre chaîne. Ici, c’est DÉMOCRATE OU RIEN ! Liberté d’expression hein ??? Mouarf !

Cela fait un long moment que j’observe la façon de traiter l’info sur CNN et franchement je n’ai guère trouvé mieux que C HAINE HAINE.

A force d’éructer du poison anti-Trump, ils vont finir par s’étouffer ces barges.

Le grand déballage avant que Trump et Netanyaou rappliquent pour leur conférence de presse fut particulièrement nauséabond.

« Comment ? Ils donnent une conférence de presse en duo avant de négocier quoi que ce soit ? »

Ils n’en revenaient pas les CNN…Pire, ils allaient s’étouffer lorsque le couple présidentiel est sorti de la maison blanche pour accueillir en grandes pompes le couple Netanyaou.

On remarqua de façon bien fielleuse « que pour une fois », Mélania, la femme de Trump était venue pour l’occasion ! A croire qu’elle aurait quelque affinité avec l’état d’Israël ? C’est louche…Yep ! Mais vos remarques sont un tantinet stupides, sans intérêt, voire…antisémite ? Nan ! Pas vous…pas C HAINE HAINE !

Lorsqu’on planque 24 h/24, toute la semaine sur l’affaire Mattis et l’infortune de Trump qui aimait bien son conseiller en sécurité, on se dit que les mecs frôlent la camisole. Orgasmes en série chez dames CNN.

Tout alla pourtant dans le meilleur des « monde diplomatique » possible. Rien n’émergea vraiment devant les caméras à quelques phrases près qui valent leur pesant de cacahuètes et de grosses crises de nerf à Gaza, Judée Samarie, BDS et Europalestine.

Les pauvres…Ils doivent être au bord de la syncope. J’imagine la morue de service Oliva Zemor, avec sa troupes de vieux cocos sur le retour, hurler de haine devant sa téloche. On a les petits plaisirs qu’on peut…

Phrases clés de D. Trump :

« – Israël est une inspiration,

– Le traité avec l’Iran est le pire des traités et nous tenons à frapper fort s’il s’avère qu’ils continuent leur programme nucléaire. Mon administration et moi-même avons déjà suggéré des sanctions, mis en place déjà certaines et nous ne lâcherons rien à ce sujet. Nous sommes déterminés.

– Le traitement d’Israël dans le monde est d’une parfaite injustice et nous voulons rétablir son image car cet état qui partage nos valeurs le mérite amplement.

– Nous encourageons les parties à faire la paix mais ceci doit passer d’abord par des accords bilatéraux. »

Phrases clés de B Netanyaou :

– Les USA ont les meilleurs alliés du monde en Israel.

– Nous sommes heureux que nous nouveau leadership puisse prendre conscience de ce qu’Israel doit faire face : terrorisme islamique et boycotts.

– Les habitants de Chine s’appellent les chinois, ceux du Japons les japonais, les juifs viennent de JUDÉE ! C’est une réalité qu’il faut entendre et non une vue de l’esprit.

– Les palestiniens veulent instruire et le font tous les jours dans la haine des juifs. Il suffit de lire les manuels scolaires, écouter les sermons dans les mosquées et compter ce qu’ils allouent aux familles de terroristes qui ont tué des israéliens et des américains. »

Le reste ? Attendons…Les négociations, certainement les moments les plus durs sont à venir.

Il fallait que le duo marque le coup devant les nations du monde en faisant part de leur sympathie mutuelle. C’est maintenant qu’il va falloir toute la faconde nécessaire à Bibi ainsi que le matériel qu’il a du emmener avec lui comme preuves, pour faire comprendre à Trump qu’il ne faut pas changer de cap. (petits rapports infaillibles sur les Nords-Corréens basés en Iran et servant de main-d’oeuvre pour le programme nucléaire comme ce fut le cas en Syrie jusqu’en 2005. Site que Israël Air Force a réduit…en cratère).

Une dernière chose que je rappelle souvent : beaucoup de pays arabes n’ayant pas de relations avec Israël publiquement, en ont de plus en plus secrètement.

Le fameux « JOKER » que Bibi doit absolument jouer est celui-ci : proposer à tous ces pays du Golfe antisémites par nature mais tremblant de peur devant la puissance chiite irano-hezbollahi, ne peuvent se tourner QUE vers l’ami américain et ses bases militaires déjà sur place.

Il se peut que demain, ils quémandent ardemment d’être défendus contre l’agression inévitable de l’Iran et ses prétentions hégémoniques sur le moyen-orient. Les Perses veulent vendre aux arabes non pas le chiisme mais « la révolution islamique ». Le chiisme viendra par la suite.

C’est cela qu’il faut jouer. Rien d’autre ! Puisque le problème « palestinien » a été créé de toutes pièces (avec les russes) par Nasser et la ligue arabe. S’ils veulent survivre, il faudra aux monarchies du Golfe et à tous les pays arabes s’unir pour DÉTRICOTER ENFIN le problème palestinien.

A suivre…

Nina