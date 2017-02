40.000 marathoniens du monde entier arrivent en Israël pour le « marathon Samsun Tel-Aviv »

Publié le : 16 février 2017

Le marathon de « Samsung Tel Aviv » est de retour au cœur de la ville qui ne dort jamais – plus grand et meilleur que jamais. Le 24 février 2017, 40.000 coureurs participeront au plus grand événement sportif de l’année en Israël, en course pour terminer l’un des six itinéraires urbains: le Marathon (42,195 km), le semi-marathon (21 km), une course de 10 km, une autre de 5 km, une course « adaptée » pour les athlètes ayant des besoins spéciaux et deux mini-marathons de 420m et de 1km pour les enfants.

1 500 coureurs du monde entier seront à Tel-Aviv pour participer au Marathon de Tel Aviv, en plus d’une importante délégation de coureurs d’élite tentant de briser le record du marathon de Tel-Aviv établi l’an dernier par William Kiprono Yagon du Kenya à 2h10. Tout coureur qui va brisera le record du marathon avec un résultat inférieur à 2:08 recevra 40.000 $.

Cette année, le Marathon de Tel-Aviv emmène les participants sur une magnifique route de 42 km qui traverse le cœur battant de la ville: les coureurs commencent au Palais des Congrès de Tel-Aviv et suivent le parcours des quartiers les plus célèbres de la ville, y compris Sarona, la place Rabin, et le long des plages de sable blanc de la mer Méditerranée. L’itinéraire met également en évidence le passé historique de Tel Aviv, en emmenant des coureurs à travers le Vieux Jaffa, l’une des villes portuaires les plus anciennes au monde. 150.000 personnes devraient encourager les coureurs cette année.

Ron Huldai, maire de Tel Aviv-Yafo: «La ville de Tel Aviv-Yafo est fière de l’augmentation significative du nombre de coureurs qui viennent participer au marathon cette année. Le marathon de Tel Aviv se tient dans une ligne avec les grands marathons dans le monde. Bonne chance à tous les coureurs, et je vous verrai à la ligne de départ! »

Par Amiel Cohen – JSSNews