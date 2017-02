DÉGAGE RAMA YADE !

L’utilisation d’articles avec copyright m’interdit de vous reporter le témoignage de PATRICIA LA MOSCA qui émarge sur la menapress.

Or, un petit extrait ne fera pas de mal mais apportera de l’eau à mon moulin si je puis dire.

Que ces artistes et intellos, les fesses au chaud, fassent des tribunes contre les flics sur Libé, il faut non seulement lire ceci « d’un derrière distrait » mais je dirais pire, il faut ruer dans les brancards.

IL Y EN A MARRE de cette hypocrisie et de ces connards de politiques comme Rama Yade qui osent reprendre « l’humiliation subie par la jeunesse des quartiers » parce qu’elle n’a rien d’autre à dire et encore moins à proposer.

S’il y en a une qui ne SERT A RIEN DANS LE PAYSAGE POLITIQUE C’EST BIEN RAMA YADE !

Ces émeutes sont d’une violence inouïe qui inclut l’utilisation d’armes de guerre. La compagnie de CRS appelée en renfort a ainsi essuyé des tirs tendus de mortier, un type d’arme plus fréquemment utilisé par le Hamas à Gaza qu’en banlieue parisienne. Suite à ces tirs, cinq personnes ont été appréhendées.

Des bandes ont également saboté l’approvisionnement électrique de la cité, qui a été plongée dans l’obscurité une bonne partie de la nuit de samedi à dimanche. D’autre part, de nombreuses voitures ont été incendiées – et non pas une seule comme rapporté par les media franciliens -, plusieurs abribus ont été pulvérisés et un bus partiellement ravagé par le feu. (La Mosca menapress).

A lire d’urgence car les « VIVE MOHAMED MERAH » sur les murs alors que les pouffiasses défilent au nom de « Justice pour tous » me foutent la gerbe au point de me rendre vraiment malade. Ça ne dérange pas Patrick Bruel ça au fait ? Ni Lellouche ? Ni personne…Ah bon…

Ces matrones qui profitent du système en faisant des lardons à profusion et ne sont pas capables de les élever ni même de s’en occuper m’énervent.

Que font-elles SINON PROFITER DE LA MANNE QUE LEURS GAMINS LEUR RAPPORTENT TOUS LES JOURS GRACE AU TRAFIC DE DROGUE ?

Elles passent leur temps dans les Aides sociales à l’Enfance et vont régulièrement visiter la famille au bled tandis que leurs gosses vendent de la dope ! Vous entrez dans ces hideux HLM mais dans les appartements vous trouvez les écrans plasma dernier modèle et des ordinateurs à profusion sans compter l’inévitable coin à Quibla. On est dealers OK mais musulmans à donf ! Le trafic de came c’est halal tant qu’on vend aux kouffars n’est ce pas ? Combien de fois aurais-je dit qu’il faudra un jour visiter toutes les caves des quartiers sensibles ? Si souvent que je radote. En attendant, les CRS ont réellement essuyé des tirs d’obus de mortier. Pour le moment ces criminels, racistes et antisémites n’ont pas encore sorti le gros arsenal. Ils le gardent pour des temps…proches…Et c’est eux que les « artistes défendent, pas ces gamins tués ici et là en France comme ce pauvre « MARIN » qui fut tabassé et est resté dans le coma pour avoir aidé un couple qui se faisait frapper par un groupe de « chances pour la France » parce qu’il s’embrassait dans la rue. Marin était trop blanc ? Trop français ? Il n’aura pas la compassion des Bruel, Balasko et toute la clique de gens qui se foutent bien des quartiers sensibles, ils habitent tous en zones protégés. C’est pour se donner une conscience « de gauche ». Tu parles !

Quel gouvernement aura les corones d’envoyer l’armée sortir tout ce matos de guerre ? Il attend quoi le gouvernement ? Qu’on se prennent des missiles sur la tronche ? Je crois bien que oui. Bande d’enfoirés d’artistes (puisqu’ils sont aussi de la partie showbizz des restau du coeur)…bien planqués, les politiques, les intellos de merde, n’ont rien à voir avec la réalité dégueulasse des citoyens lambdas qui doivent se goinfrer cette nouvelle France pourrie.

Nina