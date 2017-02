L’Iran gagne la guerre contre l’US NAVY

L’animation de 88 minutes s’ouvre alors que l’armée américaine attaque un réacteur nucléaire iranien et que la marine américaine frappe des endroits stratégiques à travers le pays. Le Corps de la Garde révolutionnaire islamique (IRGC), une branche puissante de l’armée iranienne, répond avec toute sa force, faisant pleuvoir des missiles balistiques sur les navires de guerre des États-Unis. « Ils ont tous coulé et le film se termine lorsque les navires américains sont devenus un aquarium pour les poissons au fond de la mer », a déclaré Azima. « Nos animateurs ne travaillent pas pour l’argent, mais pour leurs croyances et leur amour du pays. Dieu merci, tout le monde est surpris que nous ayons réussi à créer une telle production de haute qualité dans de mauvaises conditions, sans l’argent du gouvernement », a-t-il rajouté.

Sacré AZIMA ! Ceci n’est pas une commande du guide suprême et des gardiens de la révolution ?

Tu ne nous prendrais pas pour des abrutis des fois ? Tssss…Ça sent le fric à plein nez et je me demande si le script n’a pas été co-écrit par une armée d’abrutis qui adorent les jeux vidéos américains.

Ici, c’est du made in Iran et ça vous rend fiers ! S’il n’y a que ça pour vous donner du courage, n’hésitez pas à vous faire plaisir…La réalité n’en sera que plus cruelle.

Quant à Donald Trump, il faut garder en mémoire, il l’a répété moult fois dès qu’on lui en a donné l’occasion : « Je ne serai pas aussi gentil qu’Obama. L’option militaire est toujours d’actualité et il vaut mieux à l’Iran qu’il n’essaie pas de jouer à ce jeu là. »

Dans la foulée, il a émis de nouvelles sanctions à l’égard de l’Iran pour le moment « financières ». C’est déjà un début me direz-vous.

La bande-annonce de ce film d’animation consistant à démontrer que les Iraniens sont prêts à mettre la pâtée aux américains a fait le buzz chez les jeunes iraniens.

S’ils sont majoritairement contre le régime des Mollah, ils n’en demeurent pas moins hyper-nationalistes. C’est là-dessus que mise le guide suprême. Cet exacerbation nationaliste propre à tous les iraniens, même les dissidents. Même ceux qui se trouvent en diaspora et notoirement aux USA.

Nous sommes donc de plus en plus proches d’une amorce de conflit ouvert entre l’Iran et les USA coalisés avec les pays arabes afin que le détroit d’Ormuz, passage obligé de beaucoup de trafic pétrolier et commerciaux, ne soit plus sous la coupe réglée de la république islamique d’Iran.

Voilà en fait pourquoi l’Iran a voulu faire une démonstration en testant ses missiles balistiques longue portée afin de faire peur et d’énerver bien sûr les pays arabes et les USA.

La France et l’Europe sont aussi menacées. Eux aussi peuvent voir leurs importations d’énergie en danger mais par couardise et peur de devoir renoncer aux marchés juteux passés avec la théocratie iranienne, elles se font plus discrètes.

Si l’Europe, France incluse adore taper sur Trump, elle compte pourtant sur les capacités militaires américaines déjà sur place et en train d’arriver dans la région pour régler aussi leurs problèmes.

C’est bien de taper sur Trump mais il faut au moins avoir l’honnêteté de reconnaître que le grand défenseur de leurs intérêts est aussi celui qu’ils adorent détester et honnir de tous les maux de la terre.

Quant à l’état juif, il attend. Sans SES renseignements, les seuls fiables même comparés à ceux de la CIA, du MI6 dans la région, sont les meilleurs.

Voilà pourquoi durant la petite conférence d’hier entre Trump et Netanyaou, le message subliminal a bien été envoyé : « Nous savons beaucoup de choses et nous sommes alliés. L’entraide doit donc être à double-sens. Pigé ? »