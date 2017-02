Macron l’opportuniste !

Publié le : 16 février 2017

En Algérie, Macron dénonce la colonisation : «C’est un crime contre l’humanité»

J’aimerais vraiment savoir pourquoi tous les prétendants au trône de France – ou présidentielles si vous voulez… bof… – sont obligés d’aller prêcher en eaux troubles algériennes ?

Souvenez vous Hollande, Chirac, Sarkozy (pour les plus récents)…C’est quoi au juste ? On demande à l’ex-colonie l’approbation des nouveaux colons algériens en allant promettre encore plus de visas si on accède à la présidence ?

C’est louche tout ça et depuis longtemps. On dépend à ce point de l’Algérie ? Ça fout la trouille surtout si on est un tant soi peu patriotes…

Mais arrêtons-nous sur la phrase : « La colonisation est un crime contre l’humanité ! » du petit, très petit Macron.

Nain de la politique, Macron commence à monter dans les sondages car il n’a pas de casseroles ou si peu au derrière. Peut-être que le Canard est empêché de vraiment chercher ? Ne soyons pas aussi pourris que ces acharnés du Caneton enchaîné qui n’a besoin de personnes pour que les « dossiers arrivent par miracle directement sur leurs bureaux ! ».

Rahhh les mystères des sources journalistiques ! Elle a bon dos la non-révélation des sources. On peut tous les jours inviter au lynchage d’un homme politique avec un luxe de preuves que seuls des services bien en places peuvent avoir sans avoir à les dévoiler. »

Nous sommes donc invités, nous lecteurs (ou pas), à spéculer sur LE ou LES enfoirés qui auraient remis toutes ces infos croustillantes au journal le plus lu en ce moment par les français. Je n’en suis pas. Que voulez-vous… j’ai mon éthique à moi et comme tous les journaux, téloche, radio et presse écrite font références au « Canard », pourquoi m’emmerder à l’acheter ? « La colonisation est un crime contre l’humanité ! »

Bravo mon petit Emmanuel ! Tu as bien appris ta leçon. Ton prof devenue ta mouquère t’a fait réviser ? Parce qu’en ce cas, Dame Macron aurait sans doute du remonter un chouïa dans le temps et te donner un cours d’histoire fissa. Les arabes, compagnons du prophète de l’islam ont tout ratiboisé au cimeterre et ont décimé des tribus berbères entières. Elles ont été « joyeusement » islamisées et parfois hélas… arabisées. Sont-ce des crimes contre l’humanité que les musulmans ont depuis le 7ème siècle perpétrés ? Oh que oui ! Mon petit Emmanuel…Oh ! Que oui…Demande donc cher enfant naïf comment on traite les kabyles qui ne veulent toujours pas abandonner leur langue et leur culture…C’est moche.

Et puis, une colonisation quasi-planétaire de l’islam ce serait quoi selon tes mots ? Parce que je peux en suggérer quelques uns comme « génocides » ou débuts de génocides pour certaines civilisations qui ont cessé d’exister lorsque emplis de fureur et d’ardeur par l’argent, les rapts et les viols, les compagnons se firent de plus en plus…mahométans. On oublie c’est ça ? Même si aujourd’hui encore des gens souffrent de la colonisation arabe ? Fastoche mont petit Macron. On rebat les cartes et on ne garde que ce qui plait aux arabo-musulmans d’accord ? On refait tous nos livres d’histoire…Mieux encore…on ne traite pas du tout du sujet ok ?

Ainsi, dit, ainsi fait, ta phrase ignoble à mon sens « parlant de colonisation de l’Algérie comme d’un crime contre l’humanité » prend une autre tournure à mes oreilles. Que deviennent les juifs, tziganes, arméniens ?

Ce sont des épisodes de l’histoire mon petit MACron ? Je pense qu’avant de prononcer des sentences si graves, il va te falloir te replonger dans les meilleures conneries que mac mahon a osé, en son temps, sortir devant un auditoire médusé. Lorsque tu iras te pavaner devant un barrage n’oublie pas de dire haut et fort : « Que d’eau ! Que d’eau ! » Tu verras, les journalistes vont se bidonner, pour peu qu’ils possèdent encore un peu de culture. J’aimerais, à mon tour faire une proposition qui pèserait son pesant de pistaches pour rester dans la série kémia.

J’aimerais que nous formions, juifs, arméniens et gays (mais là…ça devient compliqué vu que le lobby est plutôt à gauche et balèze), un comité de défense contre la présence de certains politiques durant les commémorations.

En tout cas, JUIFS ET ARMÉNIENS devrions demander que des gens comme Anne Hidalgo, Mairesse de Paris, certains élus qui pactisent aisément avec les Turcs, tout le staff des adorateurs de Garaudy émargeant à gauche, ne soient plus présents lors des commémorations concernant la déportation des juifs de France, de la Shoah et celles concernant les arméniens.

Et oui…Je vais m’employer de toutes mes forces à vous faire REFOULER surtout Hidalgo et vos potes, des commémorations juives concernant la Shoah. Vous avez fait citoyen d’honneur et embrasser presque à pleine bouche un révisionniste comme Mahmoud Abbas, nous ne vous voulons plus auprès de nous.

Quant à Macron, tentant de capter quelques voix franco-algériennes, il ne renoncera à aucun coup bas pour parvenir à la magistrature suprême. Je souhaite qu’il perde et qu’il soit surtout rejeté par mes coreligionnaires qui pensent qu’ils n’ont pas le choix dans ces élections. Les juifs de France n’ont pas le choix c’est vrai mais les français non-juifs et patriotes en ont-ils vraiment aussi ? That is the question…

Par Nina – JSSNews