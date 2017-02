Renaud: « voilà pourquoi je porte une étoile de David autour du cou… »

Publié le : 16 février 2017

Et aussi : pourquoi après avoir été des années durant un fervent défen­seur de la cause pales­ti­nienne, le chan­teur porte-t-il a présent une étoile de David autour du cou ?

La réponse vient d’être appor­tée par l’ar­tiste lui-même dans les colonnes de Paris Match. Et s’il fut un temps où Renaud voulait « libé­rer la Pales­tine occu­pée » allant jusqu’à propo­ser de « gommer Israël pour sauver la Pales­tine » – une décla­ra­tion qui lui vaudra même d’être confronté à Guy Bedos, choqué par ses propos, lors de l’émis­sion de Thierry Ardis­son sur France 2 le 26 octobre 2002 – il est peu de dire que son regard a changé sur la ques­tion.

En effet, l’ar­tiste de 64 ans vient de faire une véri­table décla­ra­tion d’amour à Israël et à la culture juive. Inter­rogé sur ce qui le fait rêver, Renaud a expliqué : « J’ai des passions fulgu­rantes mais éphé­mères. La pêche à la ligne par exemple, je m’y suis mis, j’ai adoré ça pendant des années, puis j’ai laissé tomber. Tout comme les voyages. La Cali­for­nie, ça m’a plus pendant les années 1980 mais je n’y vais plus. Pareil pour l’Ir­lande que j’ai adorée. Il n’y a qu’Is­raël qui m’in­té­resse en ce moment parce que je n’y suis encore jamais allé. Je vais m’y rendre en octobre pour donner un concert à Tel-Aviv. Je pren­drai le temps de visi­ter Jéru­sa­lem, ne pas le faire serait une héré­sie. Je ne suis pas reli­gieux mais j’ai plein de copains juifs qui m’ont parlé d’Is­raël, de l’his­toire du judaïsme et c’est pour ça que je porte une étoile de David autour du cou. J’ai décou­vert trop tard la reli­gion et la culture juives, mais elles me fascinent. Je trouve ça gai, plein de bon-sens, moi qui étais pro-pales­toche à mort ». Et de conclure en répon­dant « je pour­rais, ouais », à la ques­tion « Pour­rais-tu partir y vivre ?»

Par Gala – JSSNews