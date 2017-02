Le coup à faire !

Publié le : 17 février 2017

Il n’y a pas de justice en ce bas monde.

Chers aminches, j’avoue que je n’ai pas d’idée pour mettre en place mon super plan.

Il me manque le principal : une carte de presse.

Il m’est ainsi venu à l’esprit d’aller interviewer Bilal Hamon et Younis Mélenchon afin de leur poser une seule question qui pourrait à mon avis faire réfléchir un maximum d’électeurs.

L’heure étant grave, voyant Fillon filer vers la sortie (bien que je n’aurais sans doute pas voté pour lui), il nous reste le BUDHA du centre qui fait de plus en plus « l’homme providentiel », j’ai nommé François Bayrou.

Imaginez : j’ai une carte de presse. Illico presto, je me rue vers nos deux gauchistes de service Hamon et Mélenchon puis leur pose UNE seule question :

« Combien de migrants accepteriez-vous de recevoir en France si vous êtes élu ? »

Peu importe qui j’interrogerai en premier mais continuons dans l’imagination.

Benoît Hamon : « Je suis prêt à recevoir et à intégrer 200 000 migrants dès que j’accéderai à la présidence, dans un premier temps. »

Je cours voir Mélenchon et lui pose la même question tout en mentionnant le chiffre qu’Hamon m’aura donné.

Je vois d’ici mon Méluche, tel un tribun devant un parterre de « chances pour la France » me répondre longuement comme il en a l’habitude :

« Nous devons mettre en pratique nos devoirs de républicains et notre sens des valeurs humanitaires. Hamon n’en veut que 200 000 ? Cela prouve qu’il n’a pas compris que la France a un taux de capacité de recevoir plus du triple sans que cela ne puisse gêner les citoyens bien au contraire ! La solidarité n’est pas un concept abstrait et nous sommes prêts en France a inviter tous les déshérités, tous ceux qui fuient la guerre et le désespoir, c’est cela être un humaniste….un homme de gauche ! «

Sous les vivats et hourras de sa meute lui collant aux basques en permanence, Méluche a besoin d’un public pour gesticuler et donner de l’ampleur à ses monologues de type néo-communiste.

Par la suite, chers aminches de JSS News, je m’empresserai de faire passer le message à tous mes compatriotes afin que nous ne soyons pas surpris par ces nuées d’opprimés qui viendront loger juste à côté de nous, quasiment sur le palier, si la gauche venait à passer.

Nous évoquerons le beau soleil syrien, somalien, afghan tout en gardant un œil discret et vigilant sur nos rejetons. Cologne…c’est pas bien vieux n’est ce pas ? Nous sommes un tout petit peu stressés c’est tout.

Si cela vient d’un journaliste connu, le piège sera vite flairé tandis que si une journaliste portant keffieh vient tout sourire leur poser cette ultime et néanmoins intéressante question, nous pourrions mettre la gauche un peu sur la touche, du moins, j’ai la faiblesse de le croire.

Sacrée carte de presse ! Un petit passeport vers la vérité, tout plastifié et pourtant si…

performante!

C’était le moment relax de la journée JSS les aminches.

Nina