Le temps de la vérité est venu

Publié le : 18 février 2017

Beaucoup d’hommes politiques commencent, pour de bonnes ou mauvaises raisons, à évoquer l’impossibilité du mantra imposé depuis une cinquantaine d’années au moins : « Deux états pour deux peuples ».

Lors de la conférence de presse donnée en duo par Donald Trump et Benjamin Netanyaou, jamais cette remise en question ne fut mentionnée par un Président de la plus grande puissance du monde.

Peu à peu, les langues se délient. Souvent pour en dire tout le mal possible car le mantra imposé par les pays arabes depuis les années 70 a réussi à s’imposer dans toutes les nations occidentales comme un « mal juif ».

Détricoter un mensonge historique de cette ampleur relayé par des pacifistes qui, en d’autres temps, auraient balayé de la même façon les menaces d’un criminel tel qu’Adolf Hitler parlant des juifs, paraît infaisable mais pourtant il faudra s’y résoudre et le plus tôt sera le mieux.

Toute la presse mondiale est en émoi. Le New York Tmes, le Washington Post et bien sûr tous les quotidiens arabes et la gauche israélienne Haaretz en tête, sont au bord de la syncope.

Il suffit de survoler cette presse devenue folle tentant parfois d’édulcorer les propos de Trump en dissertant sur un état binational dans lequel les millions de palestiniens deviendraient des citoyens israéliens possédant les mêmes droits que les juifs.

En prétendant que ce serait en fait l’avènement du rêve de Martin Buber, les journalistes et hommes politiques abondant dans le sens de la bi-nationalité de l’état d’Israël, se jouent bien évidemment de la survivance d’un état juif.

Heureux d’entrevoir enfin ce « conflit interminable » et surtout la fin pure et simple du peuple judéo-israélien grâce à la démographie arabe.

Nous sommes devenus spectateurs et lecteurs de pseudo-penseurs se prévalant du titre de « pacifistes » qui en fait, ne désirent qu’une seule chose : le retour en diaspora d’un peuple qui n’aura cessé de fuir la discrimination et les crimes les plus horribles à son encontre que le temps d’une saison, sur sa terre ancestrale.

Très justement, David Harris (Algemeiner), cite Georges Orwell qui en 1946, déclarait : « Si vous possédez des informations qui entrent en conflit avec l’orthodoxie dominante, on s’attend à ce qu’elles restent biaisées afin de laisser les choses tranquilles. »

Nous possédons assez d’informations et ce, depuis fort longtemps qui n’appartiennent pas à l’orthodoxie dominante. C’est bien ce qui gêne nos ennemis puisqu’ils sont capables de mettre en place une mythologie et de peaufiner un conte mal ficelé que le reste du monde, tant qu’il s’agit des juifs, est capable de prendre pour une réalité historique.

La force du nombre et le pouvoir d’arrêter le monde de tourner en imposant un chantage permanent, en jetant comme autant de confettis des dizaines de milliards de dollars, a réussi la distorsion de la réalité, à anéantir la vérité la plus élémentaire : l’existence d’un état juif et sa plus parfaite légitimité dans sa géolocalisation, en Israël, et nulle part ailleurs.

Toutes les nations du monde ont collaboré (oserais-je le dire ?) presque joyeusement ou dans une sorte de psychothérapie collective après l’horreur absolue et inégalée de la Shoah, à l’élaboration d’une mythologie, d’un narratif négationniste et révisionniste sur l’existence d’un peuple palestinien.

L’argent, la peur et la lourde responsabilité ou plutôt la culpabilité, ont aidé toutes ces nations du monde a accepté clef en main une histoire fabriquée dans d’obscurs locaux du KGB avec l’aide d’égyptiens à la solde de Gamal Abdel Nasser.

Pas un seul instant, pas une seule nation n’a osé s’interposer lorsque pour la première fois, toute une légende, mal ficelée qui plus est, fut proposée afin de tourmenter encore le peuple juif.

Même Jésus que l’on dit né à Nazareth (ville n’existant encore pas à l’époque), juif de surcroît qu’on nous présente afin de mieux nous honnir comme un « résistant » à la commercialisation trop voyante dans le temple rebâti par Hérode sur les fondations du celui de Salomon, est devenu un peu gênant. Désormais, selon l’Unesco, le Temple juif a toujours été une mosquée et tant pis si l’islam n’avait pas encore été « révélé ».

Le temps est venu que la vérité éclate. Non pour ce qu’est Israël aujourd’hui mais pour ce qu’il risque d’arriver lorsque lassées, les nations du monde voudront encore nous offrir en banquet aux arabes qualifiés de façon mensongère de « Palestiniens ».

Si l’Empereur Hadrien voulut nous assassiner jusqu’au dernier mais n’a pu y arriver, il décida l’ultime négation de notre peuple en nous appelant « Palestiniens » dans sa nouvelle conquête la Palestine.

Je doute que tous ces arabo-musulmans ou même chrétiens arabes n’aient quoi que ce soit à voir avec l’histoire grecque d’Hadrien.

Puisque risques il y aura dans un état binational comme les pacifistes adoreraient le voir, il ne pourra s’accompagner que par un départ massif et sans retour possible des terres de Judée-Samarie et de Gaza.

L’histoire récente a prouvé que ce fut le cas pour des millions d’hommes dans le monde afin d’éviter des guerres et pour une partition de la terre.

Ce ne sont pas moins de 6 millions de musulmans qui rejoignirent le Pakistan en 1948.

Il est donc possible pour les arabo-musulmans de se rendre en Jordanie ou dans leurs pays d’origine comme l’Égypte, la Syrie ou encore l’Algérie. Fuyant la colonisation française, les algériens se sont installés en Galilée et à Jérusalem. On parle de 1300 hommes mais ce chiffre est nettement minoré.

« La Palestine c’est la Jordanie et la Jordanie c’est la Palestine » martelait le Roi Hussein de Jordanie. Il savait de quoi il parlait. Son propre royaume fut totalement inventé par la grâce des anglais. Le roi de Transjordanie se méfiait de ces arabes venus de tous les émirats voisins qui n’avaient pour but que de spolier et déclarer des conflits tribaux d’un autre âge. Il avait raison, le Mufti Amin Al Husseini avait fait assassiner son père le Roi Abdallah qui avait signé les accords de San Rémo.

Il est plus que temps de dire à tous ces arabes qu’un second état arabe en Judée Samarie ne sera jamais à l’ordre du jour car les juifs ne pourront vivre en paix auprès de gens dont la doctrine principale est la haine des juifs.

Il est temps de détricoter le mythe. Le temps de la vérité est venu et il nous incombe de ne plus jamais accepter le mantra mondial de « deux états pour deux peuples ».

Israël est notre seul pays, notre seul refuge et la raison pour laquelle nous devons nous lever et combattre de toutes les manières possibles.

Refuser de le faire, c’est retourner à l’errance et au désespoir. Nous n’avons pas mérité cela ni nos enfants ni nos petits-enfants.

Notre bouclier est ici, devant nous. N’ayons plus de crainte et osons le lever haut pour qu’enfin notre rendez-vous soit total, pour que toutes nos tribus puissent enfin se réinstaller sur notre terre promise depuis des millénaires.

ZAKHOR !

Nina