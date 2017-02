Donnez nous des migrants !

Publié le : 19 février 2017

165 000 manifestants espagnols à Barcelone sont sortis pour réclamer

LEUR PART DE MIGRANTS !

Barcelona mira hoy, más que nunca al Mediterráneo, un mar tristemente de muerte e insolidaridad, demosle la vuelta porque #VolemAcollir.

En gros, Barcelone est plus que jamais méditerranéenne mais une mer triste car la mort et le manque de solidarité sont absents.

Alors qu’un jeune espagnol sur 2 doit partir à l’étranger pour trouver du travail, Barcelone et sa volonté farouche de devenir indépendante, Barcelone la fière socialisante et le refuge de tant de radicaux islamiques VEUT DES MIGRANTS !

Soyons donc dans la solidarité européenne et refilons nos migrants aux espagnols !

Nous prouverons ainsi qu’elle est bien réelle la solidarité en Europe. On veut bien partager et je dirais même donner tout notre contingent. Nous sommes GÉNÉREUX !

Le « grand remplacement » que beaucoup de nos intellos ayant pignon sur rue (donc presse et téloche) commence à prendre de l’ampleur. Mais bouh…c’est pas beau de dire ça qu’il a dit Yann Moix ! Merde…que peut-on dire de nos jours ?

On hurle aux « droits humains » et on appelle à la solidarité.

Lorsque enfin étouffés par des arabo-musulmans, des africains musulmans et toutes sortes de musulmans nous aurons fini par devenir si inférieurs en nombres dans nos pays respectifs, alors le grand projet du « jugement dernier » sera sur le point de s’accomplir.

Diversités qu’ils veulent ? Bien mais uniquement de ce côté là de la Méditerranée ?

Comme c’est étrange…Si des européens s’installaient en nombre de l’autre côté, sud, de la Méditerranée ce serait du colonialisme. Bien.

Si le contraire comme c’est le cas depuis quelques années tout de même, c’est de l’humanisme !

J’avoue que j’ai du mal à comprendre ce deux poids deux mesures.

Barcelone et ses habitants se plaignent d’avoir trop de touristes qui font grimper les prix et détériorent leur belle ville.

Si les touristes, porteurs de cash et donc de pouvoir d’achat accru sont déjà tricards, je me demande où les pouvoirs publics où les barcelonais si plein de fougue et pétris d’amour pour les futurs migrants vont bien pouvoir les caser ?

Les barcelonaises sont-elles déjà prêtes à recevoir les effusions « d’amour » de ces hommes souvent seuls venant d’outre-Méditerranée ?

Je ne leur donne qu’un conseil qui vaut ce qu’il vaut : » Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs (les migrants bien que très rigoristes dans leur dogme ont parfois des besoins qui ignorent les interdits), « prenez des cours de self-defense ! ».

Il y a un temps pour aimer et un temps pour se carapater ou se battre.

Vous serez prévenus.

Nina