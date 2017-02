L’Iran bien installé en France

Publié le : 19 février 2017

Les services secrets du monde entier prennent enfin la mesure de la pieuvre iranienne. L’Europe fut la première cible de la république des Mollahs avec pour cœur de leurs actions, Berlin dès 1980.

C’est à partir de Berlin que le croissant chiite a pu mener les pires attentats terroristes comme ceux de Bueno Aires (ambassade israélienne et l’AMIA) sans être inquiétés le moins du monde. L’Allemagne voulait redevenir le fer de lance de l’UE et ne s’encombrait jamais des problèmes du monde. Il faut voir cette photo du gratin politique allemand accueillant les agents du VEVAK (ex-SAVAK du Shah mais revu et corrigé par Khomeiny), sur tapis rouge et offrant des locaux spacieux pour l’installation de leur matériel « grandes oreilles ».

Pour la France ? Je m’adresse ici à un ami, un frère qui pense que le Perse est intelligent et n’a pas de tradition antisémite. Sur le fond, cela est vrai.

Pourtant, depuis 1979 et l’avènement de la république islamique d’Iran, les 3 quarts de la population iranienne est âgée de moins de 30 ans et a reçu en héritage, en plus d’un rigorisme islamique délirant et cruel, un habit tout neuf : l’antisémitisme.

Mon ami, mon frère, laisse-moi te raconter mon flip. Il dure depuis plusieurs années déjà et, parce que je suis maudite en informatique, toutes mes infos brûlantes concernant l’installation des mollahs en France, sont enfermées dans un PC tout pourri qui m’a lâché.

Je te disais récemment qu’une ville proche de Paris était le fief du Guide Suprême Khameinei et des gardiens de la révolution.

Je suivais l’épique épopée d’une fondation qui paraissait si propre sur elle que forcément elle invitait à plus d’investigation.

De plus, te répondre sur le fond, me donne l’occasion de te narrer rapidement les déboires que les alliés de la fondation dont je te parle peu après, ont installé leurs locaux tout près du Beth Loubavitch à Paris. Ce sont ces braves adeptes du Rabbi qui me firent part de tout ce que le faisait subir ces « nouveaux voisins » appartenant à la nébuleuse Elahi.

Je suis allée les voir et j’ai reconnu l’inventeur d’Agoravox, un italien, qui par amour du chiisme voulait en découdre avec ces juifs Loubavitch installés depuis plus de 30 ans dans les lieux.

Après quelques bons échanges, je suis venue à bout de ce sale type. Il a cessé de s’en prendre aux juifs d’à-côté…:)

LA FONDATION OSTAD ELAHI.

Richissime fondation basée sur un salmigondis de beaux titres de types « l’élévation de l’âme et la vérité » et un tas de grandes phrases qui enthousiasment tant de gens que tu aimes tant.

« Arracher l’homme aux ténèbres du quotidien pour l’élever à la lumière Divine », telle est, selon André Chouraqui l’orientation profonde de la pensée d’Ostad Elahi.

Et oui mon frère…Même André Chouraqui, épris d’amour et de sciences s’est fait berner par un Iranien qui, accordons-lui le bénéfice du toute, n’apportait pas grand chose en qualité de scientifique (il était médecin et magistrat) mais pour un iranien…peut-être pensait-il modestement ressembler à Avicenne ?

Il n’empêche que l’énorme machine « fondation Ostad Elahi » eut un retentissement qui, dans les années 50 pouvait égaler l’engouement des adeptes du new-age !

On ne peut évaluer le nombre de chics, riches barons d’industries et nobles italiens qui, par fronde contre le Vatican et parce que l’histoire était belle, se convertirent discrètement à l’islam chiite. (par contre, on s’étonne moins que Rohani aie visité l’Italie en premier lorsque son pays fut dégagé des sanctions par la grâce des accords de Vienne !)

En même temps, un club fermé de blindés de fric, type sectaire tout de même, faisant des affaires ensemble et qui sait…préparant l’avènement d’un enturbanné à Téhéran, s’établissait.

En France, on a eu les mêmes. La Fondation Ostad Elahi fut même si bien introduite qu’on comptât des noms prestigieux hier mais encore aujourd’hui. Bernadette Chirac par exemple fut la marraine de cette « noble (?) » institution.

Je peux même te dire que des startups apparemment bien françaises mais sous contrôle chiite par quelques membres ont vu leurs chiffres d’affaire exploser. Ce n’est pas le plus surprenant non.

Ce qui m’est apparu super dangereux à l’époque, c’est que ces « intelligence on-line » et Mayetic avaient pour clients, tiens toi bien : EDF/GDF, LA GENDARMERIE NATIONALE, LES RG, pour ne citer qu’eux. Je résume pour être sûre que la comprenette est au rendez-vous : des sociétés de cyber-sécurité, appartenant à des chiites à la solde de l’état iranien, avaient pour clients NOS SERVICES DE SÉCURITÉ NATIONAUX !

C’est de la bombe Olivier…

Les chiites allèrent si loin dans leur soif de s’imposer autrement qu’avec les grosses babouches sunnites, qu’ils donnèrent une SAINTE chiite iranienne aux chrétiens ! OUaouh ! Un syncrétisme parfait. Mi-chrétienne -mi-chiite ! de la balle !

Sainte Janie. Elle est la fille de Hajj Nematollah et la sœur d’Ostad Elahi.

Malek Jan Nemati est décédée en 1993 en France à la suite d’une opération à cœur ouvert. Elle est enterrée dans le village de Baillou (Loir-et-Cher). Sur sa tombe a été élevé un bâtiment de pierre et de verre appelé le mémorial de sainte Janie.

Ô merveille des merveilles ! La sœur du gourou en chef (Ostad Elahi) est une Sainte qu’on vénère ici, en France !

On s’en fout un peu. C’est juste pour le fun ! Il fallait voir les grosses bourges catho venues en robes cocktail, inaugurer la sainte Janie…à pleurer de rire.

Maintenant voyons où se trouve le cœur des ténèbres chiites et amuse-toi ô mon frère de ma terrible parano juive…Rahhhh ! Je t’autorise à rire de moi mais tu es bien le seul.

Regarde ceci : https://www.youtube.com/watch?v=f4EqljnGvBQ

Vois-tu, ce type est vraiment iranien et ex-maire adjoint d’Asnières !

Il déclare sur la TV Iranienne qu’il est au service du Guide et que son rôle de maire-adjoint d’Asnières n’est qu’une couverture. Il fait des repérages pour « le grand jour ». Cela semble hallucinant mais n’hésite pas à bien écouter ce « notable » sauce iranienne.

Asnières est la ville la plus persane de France ! Il suffit de passer le pont…Paname est à toi.

D’ailleurs cette grosse truffe de Ramine Pourbagher pensant sans doute que son témoignage en farsi allait passer à l’as puisqu’il s’adresse à la téloche iranienne, nous donne un max de détails.

Tu me répondras forcément Olivier que ce n’est pas le témoignage seul de ce blaireau qui devrait aller dans MON sens.

Bien sûr que non. Il ne fait partie que d’une chaîne de renseignements que je collecte depuis un peu plus d’une dizaine d’années. J’étais aidée pour cela par un canadien qui trouvait beaucoup plus de matériel en italien qu’il possédait parfaitement et d’un Iranien anti-mollah qui me fournissait aussi pas mal.

Par honnêteté intellectuelle, je te refile seulement le lien que j’ai pu retrouver sur l’express concernant la « fondation Elahi ». Elle fut un moment inquiétée car considérée comme SECTE. (selon le Milliduve : organisation anti-secte qui n’est même pas claire sur son rapport…secte ? Pas secte ? A la fin, on comprend que dalle !).

http://www.lexpress.fr/informations/l-etrange-croisade-d-un-sarko-boy_675635.html

Je te refile directement le lien de la fondation qui adooorreeee les noms à rallonge sur leurs prétendus travaux.

PS : Aujourd’hui, beaucoup de sites, blogs, presse anglo-saxonnes en majorité s’étonnent de l’incroyable emprise du VEVAK qu’ils appellent « les gardiens de la révolution » pour ne pas trop apeurer les lecteurs mais il s’agit bien de services secrets iraniens appartenant à l’armée.

Alors que Sarkozy était au pouvoir et sur le point de partir, c’en fut trop pour la DGSI. Ils en appelèrent au Président pour que les appareils d’écoute iraniens se trouvant à moins de 50 mètres de l’Elysée soient démontés.

Alors que les sunnites sont incapables d’invisibilité, les chiites dont la base se trouve à Asnières et à Grande Synthe (centre Zarah tenu par Yahia Gouasmi, l’ami de Soral et Dieudonné) fournissent un travail digne des meilleurs services secrets du monde.

Il faut se souvenir que Khomeiny, voulant imiter Israël dès son accession au pouvoir, demanda une refonte totale de la Savak en « services ressemblant…au Mossad », dans le texte !

Nina