« Red Sky » la nouvelle arme israélienne contre les drones ennemis

Publié le : 19 février 2017

IMI Systems (Israel Military Industries) a récemment démontré sa capacité à intercepter les drones. Le nouveau système «Red Sky» est le premier du genre.

«Red Sky» est un système de défense aérienne à courte portée qui utilise les missiles lancés par les lanceurs existants et est conçu pour intercepter automatiquement des cibles aériennes, en utilisant des capacités autonomes de balayage, de suivi et d’expédition.

Récemment, les capacités du système ont été augmenté pour mieux faire face aux drones.

Le système «Red Sky» fournit une solution complète contre les menaces des drones, y compris la détection et l’identification des engins hostiles. Le système Red Sky perturbe aussi leurs capacités d’effectuer leurs missions.

Le système peut être intégré dans le réseau de défense des installations sensibles, y compris dans les zones urbaines, et peut également être monté sur un véhicule et protéger les forces de manoeuvre contre les avions et les drones.