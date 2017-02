L’outil indispensable enfin en place

Publié le : 20 février 2017

NGO Monitor, présidé par Gerald M. Steinberg a mis en place une base de données exceptionnelle pour que tous les publics du monde prennent enfin la mesure de l’extraordinaire machination ourdie par les états anti-israéliens.

Je parle bien entendu d’états puisqu’ils sont si nombreux à ruer dans les brancards et à demander toutes les semaines si ce n’est parfois tous les jours des résolutions onusiennes contre l’état juif.

Nous connaissons la façon d’opérer des états musulmans ainsi que de l’Union Européenne pour saper l’image d’Israel. Il leur suffit de donner plus que généreusement de l’argent aux pseudo-ONG de gauche israéliennes qui vont de l’intérieur fournir un matériel parfois très douteux à un presse convertie depuis des lustres au pro-palestinisme.

Un outils a donc été nécessaire pour faire la synthèse de ce qu’on peut sans déraison appeler « le pourrissement d’Israel par l’opinion mondiale. »

Cette base de données est simple d’utilisation comme le prouve la vidéo ci-dessous.

Il suffit d’entrer le nom de l’ONG comme « breaking the silence » pour connaître les généreux donateurs qui ont tout intérêt à faire passer l’armée israélienne pour un groupe d’assassins en puissance.

Depuis la loi votée en 2011, toutes les ONG sont tenues de déclarer d’où proviennent leurs ressources.

NGO Monitor a donc recensé depuis cette date, toutes les ONG qualifiées d’humanitaires par la presse mondiale mais dont l’idéologie est bien de salir de façon absolue et intégrale la seule démocratie du Moyen-Orient.

Étrangement, Amnesty International d’habitude très diserte dès qu’il s’agit des ripostes israéliennes pourtant largement justifiées dès lors que ses citoyens sont sous la mitraille, ne fait jamais mention des milliers de prisonniers syriens soignés ou encore des « palestiniens de Gaza » qui, en plein conflit et même hors conflit, se font soigner par les méchants docteurs sionistes.

Au cours des 4 dernières années seulement, Steinberg (NGO Monitor) fait remarquer que ces petites ONG qui font tant parler les rédactions occidentales ont reçu pas moins d’un quart de milliard de Shekels pour fonctionner plus…efficacement.

Dans le clip de démonstration de NGO Monitor, on vous pose les questions suivantes :

Avez-vous déjà demandé comment Breaking the Silence peut supporter financièrement son projet ?

Avez-vous déjà demandé qui finance les caméras vidéo de B’Tselem?

Avez-vous déjà demandé quels gouvernements tentent d’influer sur le conflit israélo-arabe?

Aujourd’hui, cet outils est entre vos mains . Nous avons rassemblé toutes ces données pour vous.

Avec un seul clic, vous trouverez des informations sur le financement des ONG israéliennes actives dans le conflit.

Nous ne sommes guère dupes, je vous l’accorde, des financements provenant toujours des mêmes coins du monde mais, cette nouvelle façon de procéder, facile et à la portée de tous, devient aussi une preuve légale puisqu’elles sont directement pompées dans les déclarations du Ministère de l’Intérieur israélien. Nous parlons fiscalité. Nous parlons d’argent et de traçabilité.

Il sera, dans le futur proche, assez « amusant » de comparer la générosité des nations du monde qui pleurent dès qu’un arabe de Judée Samarie ou de Gaza meurt pour avoir tenté de tuer un civil ou un soldat israélien. Combien ces nations donnent pour les centaines de millions de gens souffrant de malnutrition, de maladies, de pauvreté terrible ?

Peut-être, je dis bien « peut-être » qu’alors toute l’injustice s’étalera au grand jour et que ces ONG anti-israéliennes riches à millions, haineuses au point de fabriquer de fausses informations, devront rendre des comptes. Mais pas seulement aux israéliens.

Ces ONG israéliennes devront aussi rendre des comptes aux juifs souffrant d’un antisémitisme inégalé depuis la seconde guerre mondiale à travers le monde, en Europe particulièrement, parce qu’ils auront fourni le matériel qu’il faut pour cela.

Breaking the silence, shalom archav, Bet’selem sont des pourvoyeurs d’antisémites même si à la base, ces populaces sont déjà plus que sevrées de racisme anti-juif, disons qu’ils apportent encore plus de haine dans le monde.

Est ce que des juifs de diaspora, preuves à l’appui ne pourraient se liguer et former un groupe qui irait jusqu’à la Cour Suprême pour mise en danger de vies juives ? Lorsque les blogs et sites « français » tels qu’oumma.com ou eurpalestine-capjipo pour ne nommer qu’elles, ne prennent leurs sources qu’auprès de ces « ong israéliennes gauchistes » et que nous déplorions des morts juifs en France, ne serions-nous pas en droit de demander des comptes ?

A cogiter.

Nina – JSSNews