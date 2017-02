Front uni contre l’Iran

Publié le : 20 février 2017

Si la presse pro-israélienne trouve cela réjouissant, grand bien leur fasse !

Elle n’y voit que le côté cool du genre « on va s’entendre enfin avec les arabes de la région ». Je ne perçois personnellement aucune gratification sinon une opportunité. Même une alliance de raison avec des bédouins qui n’ont eu de cesse de nous nuire me rend malade.

Mais il est nécessaire de connaître les véritables raisons pour lesquelles, tous ces braves tueurs de juifs réclament puissamment l’aide d’Israel.

L’Arabie Saoudite, le Qatar, les Emirats arabes unis et la Turquie veulent montrer une unité contre l’Iran.

Or, si Israël et la nouvelle administration américaine franchement plus fiable que la précédente avec un Barak Obama qui aura perdu absolument sur tous les fronts dans sa politique étrangère et d’avantage encore, je trouve tout de même très « opportune » cette nouvelle alliance.

Il faut serrer les fesses du côté des monarchies du golfe car l’heure est très grave en ce qui LES concerne.

Si Israël est une cible, elle n’est pas la première cible.

L’Iran a bien plus d’intérêt à s’en prendre d’abord aux détenteurs de la Mecque et affiliés qu’à l’état d’Israel qui possède une dissuasion nucléaire dont on ne soupçonne pas vraiment l’étendue mais que l’on peut garantir très puissante.

Adel al-Jubeir, Ministre des affaires étrangères (et de combat) de l’Arabie Saoudite n’est même plus discret quant à sa volonté et celle du roi Salman de s’allier avec ce qu’ils ont toujours considéré comme « l’entité sioniste ».

Il faut comprendre que malgré les achats compulsifs de tout l’armement sophistiqué que leur permet leur budget colossal, les saoudiens ont un véritable problème de « formation et d’utilisation de ces armes ». Des années pour apprendre à piloter des rafales sans grands résultats sont une véritable désolation lorsqu’on connaît le prix des avions de combat français.

On comprend les épouvantables erreurs de tirs au Yémen que ces adorables ONG comme Amnesty International, Human right watch et autres médecins du monde oublient dans leurs rapports.

Pourtant, pas un seul « palestinien » tué ne manque à l’appel. L’AFP en a fait un point d’honneur.

Mais, comme on dit au rugby « les mouches ont changé d’âne ».

Et oui ! Cette fois-ci, les monarchies se retrouvent non seulement dans l’incapacité physique et militaire de parer à une guerre contre l’Iran mais le nouveau Président Trump n’est pas très enclin à en déclencher une pour sauver des islamistes.

Trump rappelle souvent que 15 des 17 terroristes du 11 Septembre 2001 étaient saoudiens. Une façon de rappeler à ces « alliés de circonstances » qu’il n’a pas oublié et mieux encore que les USA étaient devenus auto-suffisants en matière d’énergie fossile.

L’Arabie Saoudite multiplie les demandes « occultes » de parlementer avec Netanyaou et quelques généraux israéliens. Beaucoup de ces réunions ont déjà eu lieu.

C’est la raison pour laquelle, de façon narquoise, Netanyaou lors de sa conférence en duo avec Trump, décida de lâcher l’info sur « les relations officieuses que son pays entretenaient avec beaucoup de pays arabes ».

Le temps presse et Adel al-Jubeir le saoudien ne cesse de faire publier dans la presse arabe et anglaise principalement son désir de pourparlers avec les israéliens concernant la menace iranienne.

C’est maintenant que l’administration conjointe israélo-américaine doit discuter fermement sur le mythe du peuple « palestinien ». Maintenant ou jamais. Comme le répète N. Bennett, une opportunité comme celle-ci ne se représentera pas avant au moins 50 ans.

L’Egypte jouera le jeu elle aussi. Les assauts contre l’état d’Israel à partir du Sinaï et les ripostes israéliennes ont donné la mesure de la puissance militaire de l’état juif.

Tous les jours, des soldats égyptiens meurent dans le Sinaï et ce, malgré l’avalanche de renseignements que leur fournissent les services secrets israéliens. Le problème est encore celui de la « formation » à ce type de guerres que les égyptiens ne possèdent pas.

Autre problème inhérent à tous les pays arabes de la région hormis l’inaptitude à gérer des conflits de grande envergure : ils sont tous pénétrés de « Golem », de monstres qu’ils ont eux-mêmes formés et qui deviennent des 5ème colonnes.

Leurs sauveurs ne peuvent être qu’américains (bases déjà sur place) et israéliens qui connaissent par cœur ce type de conflits.

Toutes ces raisons, devant l’inévitable boucherie à venir entre pays du golfe et Iran-Hezbollah plus tous les groupes affiliés chiites lourdement armés d’un arsenal sophistiqué grâce à l’Allemagne (qui n’a jamais respecté le blocus d’avant les accords de Vienne), la Corée du Nord, la Chine et la Russie.

Heureux de vendre aux Perses, il faudra aussi compter avec un armement non encore étalé par les gardiens de la révolution pour l’effet de surprise. Toutefois, il existe bel et bien car la Chine ne peut se permettre une scission avec son fournisseur de pétrole préféré. Sa croissance en dépend.

Tout ce cadre apparemment catastrophique pour les pays arabes sunnites de la région pourraient trouver une issue heureuse si…l’Amérique de Trump et Israël coalisés avec les anglais et quelques australiens venaient à bout d’un Iran qui veut contrôler la région.

Si Netanyaou est passé par Hong-Kong pour ensuite se rendre en Australie, il n’y pas que des accords de coopération commerciaux dont on va discuter.

Quant au Sinaï, il est bien trop proche pour qu’Israël ne riposte pas au moindre jet de roquette. Ce qu’il a fait hier et aujourd’hui. 5 « produits » de Daesch d’origine égyptienne sont morts par l’effet d’un seul drone israélien.

Il faut cependant que l’état juif aille plus loin dans ses accords avec les égyptiens incapables de nettoyer le Sinaï malgré les ans et les moyens militaires.

Le maillon faible est bien le Sinaï. C’est par ce côté que le Hamas reçoit des armes iraniennes et que les gardiens de la révolution se promènent allègrement grâce aux bédouins qui eux, n’ont aucune idéologie sinon celui du plus offrant. Ces armes ne se retrouvent pas seulement à Gaza mais dans toute la Judée Samarie et peuvent tôt ou tard être en planque au cœur même d’Israel. Les renseignements militaires israéliens sont sur le pied de guerre pour les tracer car elles circulent à grande vitesse et gracieusement via des arabes israéliens qui n’ont aucun problème pour se rendre partout où ils le souhaitent.

Je dirais bien que c’est au napalm qu’il faudrait y aller mais cela semblerait quelque peu « sauvage ». Je n’en pense pas moins.

Plus l’état d’Israel éliminera de « zones sensibles » : Sinaï, plaine de la Bekaa et Golan et plus il sera libéré et disposé voire fin prêt pour un conflit d’envergure.

Une dernière chose concernant cette fois-ci le Liban que Marine Le Pen est allée visiter en léchant les babouches de Michel Aoun, l’homme de Bachar Al Assad.

Le Liban est à majorité sunnite et chrétiens maronites divisés en deux parties : Une pour les « réformistes ou progressistes » à la solde de Michel Aoun et l’autre restée fidèle à l’ALS de la famille Gemayel.

Récemment, une petite phrase de Saad Hariri aurait du percuter dans la presse : « Il est temps de désarmer la milice chiite du Hezbollah au Liban ! ».

Ce n’est pas rien comme déclaration. Cela ressemble fort à un appel à la communauté anti-hezbollahi au Liban qui sait très bien que si le Hezbollah s’amusait à envoyer des missiles sur Israël, tout le monde sans distinction pourrait être touché par des ripostes sans concession de l’état juif.

Sachant cela et la détermination des différents chefs d’état major israéliens, Saad Hariri ne fait ni plus ni moins qu’une demande de préparation aux futures hostilités intra-libanaises contre la milice chiite qui met tout le monde en danger.

Il est grand temps donc que le mythe des « palestiniens » avec retour en Jordanie soit définitivement clos et le moment idéal pour le faire est maintenant.

Nina