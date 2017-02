Honte à Israël !

Publié le : 20 février 2017

Lévinas, cet immense philosophe français a dit : « Israël ne peut exister sans justice sociale.»

J’adhère totalement à cette sentence.

Je ne mettrai pas en ligne la vidéo que je viens de visionner tant elle me fait mal. Lorsque je parle de mal, je veux dire que physiquement et psychologiquement, la douleur est terrible.

On y voit, des hommes, plutôt grands et forts frapper des femmes âgées dans un établissement pour personnes âgées et/ou handicapées.

EN ISRAËL ?

Nous laissons faire des tortionnaires de pauvres femmes et hommes incapables de se défendre ?

L’écœurement est tel que si demain nous devions tous payer par catastrophes interposées, je trouverais presque cela normal.

Nous ne devons en aucun cas devenir un état NORMAL !

Puisqu’on nous accuse de nous placer dans la catégorie « supérieure » alors que toutes nos écritures tournent autour de l’humilité, le don de soi et la mitzvah, comment pouvons-nous prétendre faire ce que d’autres nations font ?

Le leitmotiv ancien et nouveau consistant à nous donner du « vous le juifs, vous vous dites peuple élu », alors même qu’ils n’ont rien compris et mal traduit, devrait nous faire réfléchir sur ce que nous voulons et surtout devons être devant des cas aussi horribles que la maltraitance envers les personnes âgées, envers les enfants, envers tous ceux qui ont besoin d’aide.

Oui, nous devons aller dans le sens des méchants qui veulent absolument déformer nos écritures et surtout l’esprit qui s’en dégage : Nous sommes le peuple choisi car nous avons accepté ce que toutes les autres nations ont refusé : les lois divines. Ces lois qui ordonnent les sociétés et permettent de vivre sans avoir à redouter les réflexes grégaires et bestiaux.

Oui, tuer, voler, mentir ce n’est pas bien et se retrouver devant un tribunal pour répondre de méfaits est nécessaire.

Mon père, qui n’a cessé d’œuvrer toute sa vie pour les autres, nous forçait parfois mes frères et moi à visiter les maisons pour personnes âgées. Il voulait qu’on sache que ce ne « sont pas des machines cassées » mais des êtres humains qu’il fallait continuer d’aimer et de chérir même s’ils n’avaient plus de famille.

« Machines cassées ». Ses mots résonnent encore plus à mes oreilles aujourd’hui après avoir vu comment on battait ces pauvres vieilles femmes et hommes à Haiffa, dans notre Israël que nous aimons et défendons de toute notre âme.

Joseph, mon père de mémoire bénie, disait aussi, alors qu’il préparait des colis tous les ans pour les juifs pauvres, pour les goys pauvres, pour les vieux pauvres, répétait sans cesse : « Ne laisse jamais un juif au bord du chemin. »

Lui-même ne trouvait pas le sommeil s’il entendait le désespoir d’une famille fouillant les poubelles pour se nourrir. Il se levait à 5 heures du matin et se mettait en route pour « réparer tout ça ».

Lorsque j’y pense, je comprends maintenant pourquoi tant de monde que je ne connaissais pas se bousculait le jour de son enterrement. « On enterre un Ministre ? demanda un des gardiens du cimetière. « Mieux que ça ! « répondit une femme que je n’avais jamais vue.

Regardez si vous en avez le courage, cette vidéo terrible concernant la maltraitance des personnes âgées en Israël.

Comment peut-on espérer continuer à être un « peuple choisi » ? Nous devons coller à nos écritures lorsque l’humanité déserte notre peuple.

C’est tout bonnement insupportable.

Alors, lorsque on vous dit « Israël ! Première des nations starts-up ! « Répondez illico que JUSTICE doit se faire.

Si toutes ces start-up israéliennes qui rencontrent le succès versaient 0,5 % de leurs bénéfices se comptant en millions de dollars pour les personnes âgées, les rescapés de la Shoah en difficulté, et les pauvres sans passer par la case gouvernementale, nous laisserions beaucoup moins de juifs au bord du chemin.

Pour tous ces riches, cela ne représente pas grand-chose. Pour tous ces pauvres, ces vieillards, si la redistribution est faite sans corruption possible, alors nous aurons accompli une grande œuvre.

Lévinas, cher philosophe, cher grand Maître, tu as raison : « Sans justice sociale, Israël ne pourra être Israël ».

Nina