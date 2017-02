Les masques tombent, la bobosphère pleure !

Publié le : 21 février 2017

L’affaire Medhi Meklat que tout le monde du showbiz et des médias adorait a enfin éclaté.

Les tribunaux qui ont du statuer sur de prétendues affaires d’islamophobie à l’initiative du Comité Contre l’Islamophobie en France et son porte parole Marwan Muhammad vont sans doute devoir revoir leurs arrêts.

Lorsqu’on songe à ce qu’endure un historien de haute volée et d’honneur comme Georges Bensoussan, l’affaire Medhi Meklat semble affecter tous ces bobos chéris au point qu’ils en pleurent… de rage.

Medhi Meklat était l’enfant adulé des médias. Le Français issu de l’immigration que tout le monde s’arrachait.

Rédacteur au Bondy Blog qui entre nous adore traiter de ces pauvres « palestiniens » mais n’aborde jamais les millions d’africains mourant de faim et encore moins les dictatures arabo-musulmanes du monde.

Medhi Meklat touche à tout puisqu’on le laisse jouer à tout.

Canal Plus lui offre une plateforme de choix pour se laisser aller sur le discours lassant « des jeunes issus de l’immigration qui ont du génie et qu’on laisse pourrir en banlieue », un gimmick que l’on adore sur Canal mais qui a du revoir à la baisse ses prétentions tant les abonnés en ont eu plein les bottes. Aujourd’hui « l’esprit Canal » n’intéresse que les amis de Medhi Meklat et seulement durant quelques heures lors du grand journal qui n’a que quelques jours de vie devant lui pour continuer à nous pourvoir en sujets très orientés.

Puis ce furent les éditeurs qui ont trouvé chez le cher ange turbulent quelque talent littéraire puisque le Seuil lui proposa d’écrire, ce que Meklat ne pouvait louper.

La radio, France Inter bien sûr, et Pascale Clark lui donna une chronique durant 5 années.

Enfin, le cinéma vint aussi vers le talentueux Medhi Meklat, le laissant réaliser un film sur un jeune de banlieue qui s’immole devant un Pôle emploi. Rahhh ! Tous les clichés de ces terribles jeunes qui ne veulent que de l’amour, du travail et de la reconnaissance !

Medhi Meklat remporta tous les suffrages au point que les Inrockuptibles firent la couverture de Meklat avec Christiane Taubirat.

Une telle réussite vous laisse pantois ?

Personne n’avait vraiment creusé. Le djeune Meklat, l’enfant chéri de cette République multiculturelle et fraternelle était lisse comme une image.

Pourtant, Meklat avait un double : Marcel Deschamps. Vous noterez que plus francaoui, c’est impossible !

Il s’amusa durant des années à jouer les Docteur Jekyll et Mister Hide sur ses comptes tweeter.

Alors là… Le masque tombe et laisse apparaître la figure hideuse d’un djeune de banlieue qui a du « téter l’antisémitisme au sein de sa mère » pour reprendre la métaphore.

Florilège de Deschamps/Medhi Meklat :

Marcelin Deschamps :

Avant le massacre de Charlie Hebdo : « Charb, j’ai juste envie de l’enc… avec des couteaux Laguiole »

« Faites entrer Hitler pour tuer les Juifs » ,

, « Sarkozy = la synagogue = les juifs = shalom = oui, mon fils = l’argent »

« Je trouve la phrase ‘J’aime la mort comme vous aimez la vie’ de Mohamed Merah troublante de beauté »

« Marine le Pen je vais l’égorger selon le rite musulman »

« Les blancs vous devez mourir asap » autrement dit as soon as possible, aussi vite que possible»

Son pote de toujours, Badroudine Saïd Abdallah, Badrou pour les intimes, avec qui il forme un duo dès sa célébrité, tente d’excuser le côté trouble de son Medhi. Un djinn farceur peut-être ?

Ensemble ils ont même sorti une revue « Téléramadan : le journal « des musulmans qui ne veulent plus s’excuser d’exister ». Yes ! « Le grand remplacement c’est nous ! » écrivait-il en 2016.

Hyde-Meklat est enfin sorti de l’ombre et, le croyez-vous, il a ses « partisans », ses fidèles amis qui vont nous trouver l’excuse psychologique pour ce « gamin » un peu turbulent mais qui n’est pas si mauvais au fond…

On les retrouve donc les « deux poids deux mesures » : Pascale Clark d’abord (normal, elle l’a tout de même engagé durant 5 ans sur France-Inter) et l’incontournable Claude Askolovitch dont on se demande vraiment ce que lui trouve Arte ou Itélé pour le laisser pérorer sur des sujets qu’il ne maîtrise visiblement pas du tout.

Il n’est qu’à lire l’ouvrage d’Askolovitch : « Nos mals-aimés : ces musulmans dont la France ne veut pas, » Grasset, pour comprendre sa réaction à la lecture des tweets racistes, antisémites, homophobes, sexistes, anti-blancs de Medhi Meklat : « ces tweets ne sont que les « blagues Nazes » d’un « gamin ». « Un gamin qui tweetait des blagues Nazes pour tester sa provo est moins immonde que ceux qui utilisent ses conneries passées », affirme Askolovitch.

Un « gamin de 35 ans » Medhi Meklat ?

Je suppose que tous les bobos qui ont cru en cette petite crapule qui a joué le double-jeu habituel, vont encore trouver le genre d’excuses que propose Askolovitch afin d’escroquer encore leurs lectorats, auditeurs ou éditeurs.

Comme au lendemain de l’affaire Merah, on pouvait lire dans Libération : « dans la tête d’un tueur » écrit par un français arabo-musulman tentant de nous faire comprendre la démarche de Mohamed Merah qui tua de sang-froid trois gosses et leur père, des soldats français. « Un incompris, un pauvre gamin que le père avait délaissé… »

Dans les rédactions on cogite « l’excuse » de Meklat car il faut sauver « ce soldat de l’islam à tout prix ! ».

Lorsqu’on voit ces copies d’écran avec ces insanités citées ci-dessus, on se demande pourquoi ce type a pu passer à travers les mailles du filet de la police du net ? De Tweeter ?

Comment s’est-il fait choper ?

Il écrivait de son compte tweeter « les kids » mais a voulu changer pour son véritable patronyme. Quelle erreur de débutant ! On y verrait presque une divine sentence : tous ses tweets sont ressortis illico avec les noms qu’il utilisait dont celui de Marcel Deschamps qui donna la mesure de sa haine des juifs, des kouffars, des homos, de tout ce qui n’est pas SA communauté.

L’écœurement est à son comble pour certains et c’est heureux mais pas tous.

Je gage que d’ici peu, quelques bobos très conciliants iront lui trouver comme Askolovitch quelques raisons ou rapports sur le mal « colonial » pour l’absoudre d’être une ordure finie.

Nina – JSSNews