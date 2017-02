Haine du juif: la France refuse de reconnaître le permis de conduire d’Israël et signe cet accord avec la Chine

Publié le : 22 février 2017

Depuis des années, et plus encore ces derniers mois, les français d’Israël, se battent pour obtenir une reconnaissance de leur permis de conduire en Israël. Après de longues réunions, pressions et demandes répétées du Député Meyer Habib et des conseillers consulaires (Jonathan-Simon Sellem, Pascale Mimouni et Robert Feldmann) – et avec le soutien et des actions conjointes de divers lobbyistes français en Israël, Jérusalem a accepté l’idée de la reconnaissance automatique du permis de conduire français en Israël (sans avoir à passer d’examen de validation). Mais la condition d’Israël est simple: que la France reconnaissance le permis de conduire des israéliens qui viennent s’installer en France.

On appelle cela une close de réciprocité.

Un tel accord existe depuis déjà longtemps entre l’Italie et Israël – et les conducteurs des deux pays peuvent conduire, légalement, dans l’autre pays, sans que cela ne pose problème à qui que ce soit.

Il y a quelques semaines, nous apprenions que la France refusait cette « réciprocité » en raison de directives européennes pas claires qui seraient sur le point d’évoluer. Bon, si la France ne peut plus décider de sa politique, c’est une chose.

Mais alors, pourquoi apprends t-on hier que la France vient d’accepter la réciprocité de reconnaissance du permis de conduire avec… la Chine – certainement le premier pays au monde producteur de faux papiers !

L’accord a été officiellement signé hier, par Bernard Cazeneuve en personne (lire cet article, dans la partie « des accords ont été signés »).

Comme me le rappelait hier la sénatrice Sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam:

Cet accord répond à une demande importante pour nos compatriotes, demande sur laquelle j’avais attiré l’attention du Ministère des Affaires étrangères à plusieurs reprises, notamment lors d’une question écrite l’année dernière. Dans sa réponse, Jean-Marc Ayrault m’avait indiqué qu’une négociation avait été engagée avec les autorités chinoises : http://www.joellegarriaud.com/2016/04/echange-permis-conduire-avec-chine/.

On va encore dire que j’en fait trop, mais est-ce que pour la France, le problème n’est tout simplement pas le fait que nous soyons juifs ? Pourquoi la France refuse t-elle que les français inscrits à ses consulats d’Israël (plus gros consulats au monde en dehors de Grande-Bretagne et Etats-Unis) puissent conduire ; sinon par haine des juifs et d’Israël ?

La question méritait d’être posée.

Contacté par mes soins, le député des français d’Israël Meyer Habib promet que ; dans les coulisses de la politique israélienne, le dossier avance.

Est-ce que Jérusalem s’apprête à reconnaitre les permis français sans reconnaissance mutuelle ? Possible. Mais cela n’enlèverait rien à cette haine véhémente que portent visiblement les français (Ayrault, Cazeneuve en tête) envers l’Etat des juifs et ses ressortissants.

Par Jonathan-Simon Sellem – JSSNews