Nissim Behar (Libération) donne un « permis de haïr les juifs » à tous ses lecteurs !

Publié le : 22 février 2017

Connaissez-vous Nissim Behar ? C’est un nom de plume qui sévit dans Libération.

En Belgique, on le connaît sous le nom « Serge Dumont. »

Il s’agit d’un extrémiste anti-sioniste de la pire espèce (juifs renégats – un peu comme Charles Enderlin) qui prône un Israël où les juifs n’auraient plus leur droit à l’autodétermination.

Depuis un certain temps, grâce à JSSNews, Behar/Dumont ne peut plus se cacher. On sait qu’il se nomme Maurice Serfatti. On sait qu’il vit en Israël. Et on reste choqué par le pseudo qu’il prend pour cacher son antisémitisme moderne (car oui, on peut être juif et antisémite): le vrai Nissim Behar était un linguiste juif de haute-renommée.

Et voilà que Behar a publié un papier à vomir (un de plus, me direz-vous) dans son torchon:

Un article publié sous forme de « permis de haïr du juif. » Un papier dans lequel il ne précise pas, entre autres choses, que « la victime » tuée par le soldat israélien, était un terroriste qui venait de passer à l’acte.

Alors, que faire ?

Si à la rédaction de JSSNews nous n’avons pas d’avis sur la question, nombreux sont les israéliens (francophones ou non) qui en ont un. Et, vraiment, on prie avec toute notre force, pour que leurs envies ne se réalisent pas. Rien ne vaut la vie et la santé !

Par Antoine Chatrier – JSSNews