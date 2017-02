Terra Nova veut un « jour férié juif et musulman » en France. Les français juifs n’en veulent pas !

Publié le : 22 février 2017

Lu dans Le Figaro:

Un rapport publié aujourd’hui par la fondation Terra Nova, proche du PS, préconise une représentation de l’islam de France moins centralisée et l’instauration de deux jours fériés, un musulman et un juif, à la place des lundis de Pâques et Pentecôte. Rédigée par deux membres du think tank, Alain Christnacht et Marc-Olivier Padis, cette étude intitulée « L’émancipation de l’islam de France » constate les limites de la représentation de la deuxième religion française autour du Conseil français du culte musulman (CFCM). « Cette tentative de centralisation a été contre-productive car la représentation de l’islam en France est malmenée par le jeu des Etats étrangers qui gardent la main », écrivent-ils. Selon leur rapport, « une structure nationale de représentation du culte musulman reste nécessaire, pour dialoguer avec les pouvoirs publics » mais elle « doit rester légère ». (…) Cette évolution, qui a déjà été plusieurs fois proposée, est rejetée par la Conférence des évêques de France sans être réclamée par les organisations musulmanes ou juives. A l’exception de l’UOIF (Frères musulmans), qui souhaiterait que les deux Aïd (el-Fitr et el-Kébir) soient fériés.

Que Terra Nova veuille satisfaire les attentes de certains musulmans de France et faire de cette religion un pilier de la République, c’est une chose… Mais que Terra Nova ne fasse pas d’OPA sur les français juifs !

Les Français juifs sont très heureux d’être français et républicains. Ils ne demandent pas et ne souhaitent pas que Yom Kippour ou n’importe quel autre jour du calendrier religieux soit imposé en tant que jour férié, à l’ensemble de la France. D’ailleurs, un juif à pour consigne religieuse de respecter en premier lieu les lois du pays dans lequel ils vivent, puis leurs principes religieux.

De plus, le prosélytisme, d’une manière ou d’une autre, est interdit dans le judaïsme.

Les Français juifs, qui récitent tous les shabbat une « Prière pour la République Française » n’ont pas besoin de ce type de reconnaissance pour être heureux. Et les français juifs ne veulent pas être non plus « l’alibi » des lobbyistes pour imposer des fêtes musulmanes au calendrier français.

Les Français juifs réclament simplement le droit de pouvoir exercer leur religion sereinement, et sans menaces.

Par Valériane de Chardonnay – JSSNews