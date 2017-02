Bondy: des sauvages coupent le doigt d’un juif et promettent de le tuer !

Publié le : 23 février 2017

Le BNVCA dénonce et condamne l’agression violente à caractère antisémite commise contre deux jeunes juifs par plusieurs individus, le 21 février 2017 vers 21h, avenue Gallieni à Bondy.

Selon le père des victimes, qui occupe une responsabilité importante dans la communauté juive de Bondy, ses deux fils qui ont la tête couverte d’une kippa circulaient à bord de leur véhicule sur la RN3.

Ils auront été repérés et abordés par les 2 occupants d’une camionnette qui, après avoir opéré des « queues de poisson, » ont tenté de les faire se déporter pour quitter la route, les obligeant à se diriger vers un lieu connu d’eux mêmes.

Arrivés à leur hauteur ils leur crient « sales juifs, connards ! Vous allez mourir ! » puis ils les contraignent à s’arrêter à proximité d’un bar « shisha » d’où sont sortis d’autres individus pour leur prêter main forte, et attaquer violemment les deux jeunes juifs, les frapper à coups de pieds et de poings et criant « si tu bouges, je te tue. »

L’un des agresseur était armé d’une scie égoïne avec laquelle il a coupé un doigt de la main de l’une des jeunes victimes.

Choqués, blessés, les jeunes juifs se sont rendus à l’hôpital et ont déposé plainte.

Le BNVCA demande à la police de tout mettre en oeuvre pour identifier les agresseurs antijuifs, un père et son fils décrits comme d’origine nord africaine.

Le BNVCA a décidé de mettre ses conseils Maître Sabine Tourjman et Maître Charles Baccouche à la disposition des deux victimes juives pour défendre leurs intérêts et les assister juridiquement.

Par le BNVCA – JSSNews