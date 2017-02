Et n’oublie pas de tuer des juifs !

Publié le : 23 février 2017

Si le Président Trump et son vice-Président Pence ont jugé nécessaire de prendre la parole contre les actes antisémites qui sévissent partout sur le territoire américain, le vandalisme sur les tombes juives du cimetière de Saint-Louis fut le déclencheur qu’il fallait.

Cet antisémitisme virulent qui a pris dans toutes les universités américaines grâce aux très nombreux étudiants d’origine arabo-musulmane, les milliards de dollars versés par les pays du Golfe dans ces universités et les syndicats de toutes sortes boycottant les échanges avec Israël ont fait des USA la réplique parfaite de ce qui se passe en Europe.

Même les israéliens considérés comme gauchistes et défendant la naissance d’un état palestinien, sont violentés par des foules souvent « bigarrées » et syndiquées comme BDS ou Students for Palestine et récemment « Black Lives matter » dont on se demande bien ce qu’ils viennent faire dans cette galère.

50 états à observer à la loupe est un travail laborieux et nous devons nous en remettre à des Instituts qui n’ont pas d’autre choix que de répertorier tous les incidents antisémites journaliers désormais.

Il y a deux jours encore au Texas, une institutrice, voilée, du nom de Nancy Salem, dut être renvoyée après que ses comptes Facebook et Tweeter dévoilèrent la nature de cette « respectable » éducatrice qui enseigne auprès d’enfants de 3 à 5 ans.

Cette institutrice, qui fait partie du syndicat « Justice en Palestine » et BDS, a un jour écrit ceci : « Combien de juifs sont morts durant l’holocauste ? Pas assez…hahahahaha

S’adressant à une de ses élèves de 3 ans, ne sachant pas lire, on peut imaginer que la mère le fera à sa petite princesse et voici ce qu’elle écrit :

« Fais un bon voyage Lulu ! On se revoit dans trois semaines. Embrasse la terre de Palestine pour moi et essaie de tuer quelques juifs ! ».

Ah c’est si beau l’Amérique ! Si grand et si permissif !

Le grand Satan a ses bons côtés semble-t-il puisque la liberté d’expression y est totale et qu’en plus on peut endoctriner ces braves américains qui se cherchent une raison d’être ou une nouvelle spiritualité.

Cela nous ferait presque regretter les sectes « new-age » qui avaient au moins le bon goût d’être raisonnablement petites et sans danger sinon sous contrôle du FBI.

Mais que vont faire ces américains lorsqu’ils vont prendre la mesure du danger d’islamisation des états ?

Depuis l’investiture de Trump, les manifestations ne cessent de prendre des tournures de plus en plus pro-islamiques.

Si, avant, quelques féministes sortaient dans la rue pour les propos sexistes du nouveau président, on peut craindre qu’à l’instar des féministes allemandes, toutes ces manifestations ne se terminent par de retentissants « Allah ouakbar ! ».

Tout est possible car pas un état n’est épargné. Au contraire !

Il y a maintenant plus de 20 ans que des « colonies » arabo-musulmanes se sont installées sur des terres agricoles qui ne valaient plus rien. Ils les ont achetées et ont construit des villages puis villes totalement sous contrôle de la charia.

Grâce au droit sacré de la propriété, ces petites villes grandissent bien vite et, en plein milieu des USA, vous pouvez si toutefois vous parveniez à entrer, vous croire en pays arabo-msulmans.

Idem près de Detroit où les usines se sont vidées. Avant, les polonais tenaient quelques grandes villes et quartiers.

Peu à peu, elles se sont vidées et les mosquées et madrassas ont poussé très rapidement. Inutile de vous promener trop longtemps dans ces cités si vous ne portez pas de hijab ou pire encore si vous vous baladez une bière à la main dans un sachet opaque pourtant. Le maire est un converti…et pratique un islam très rigoriste.

Les propos de Nancy Salem sont ignobles mais démontrent surtout qu’une forme de réseau même au plus petit niveau est constitué.

Ces institutrices voilées (elles en ont parfaitement le droit aux USA) peuvent endoctriner non pas de tous petits mais dès le niveau des cours préparatoires, lorsqu’on apprend à lire aux enfants.

Des cas d’endoctrinement au niveau high school ont été repérés et arrêtés en Floride.

Que fera l’administration Trump à ce sujet ? Pas grand chose car juridiquement l’islamisation n’est pas un délit.

Seule la radicalisation pouvant mener à mettre en péril la société américaine peut faire l’objet d’investigations du FBI.

Sur la pointe des pieds, connaissant parfaitement les limites du droit à l’expression, à l’endoctrinement et celui de la radicalisation, un immense champ de labourage des esprits à la soumission et aux préceptes du Coran est ouvert.

Là où le vide spirituel s’installe, l’islam prend sa place et la démocratie trépasse.

Nina