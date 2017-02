Israël: un ménage moyen israélien dépense 15,407 shekels par mois (3,940 Euros)

Publié le : 23 février 2017

Avant de célébrer « la fête de la famille » (dimanche 26 février 2017), le Bureau Central des Statistiques a publié des données sur les dépenses des ménages en Israël en 2015.

Selon les données, un ménage israélien moyen dépense, en moyenne 15,407 shekels par mois. Plus précisément: un couple sans enfant dépense en moyenne 13.313 NIS, et un ménage avec enfants dépense la somme de 17,999 shekels par mois.

Bien sûr, avoir beaucoup d’enfants a un impact sur les dépenses mensuelles: un ménage avec un maximum de deux enfants dépense 17.377 shekels par mois, par rapport aux ménages avec trois enfants ou plus ont dépensé 19.027 shekels par mois.

Le pourcentage le plus élevé des dépenses mensuelles totales va sur le logement (24,7% en moyenne). La deuxième plus grande dépense porte sur les transports et les communications à 20,1% des dépenses.

Les ménages avec enfants dépensent aussi beaucoup sur l’éducation, la culture et le divertissement – deux fois plus que les ménages sans enfants (2,356 shekels pour les familles avec enfants, soit 14,7% du total des dépenses ; par rapport à 1144 shekels, soit 8,6% des dépenses totales, respectivement). Dans ces dépenses, le coût de la garderie (l’école s’arrête à 13h) coûtent en moyenne 462 shekels par mois. L’école et les cours privés représentent eux 293 shekels par mois. Et les dépenses pour les activités parascolaires sont de 152 shekels.

Selon le rapport, en 2015, le revenu brut moyen par ménage était 18.671 shekels par mois, un chiffre cohérent avec les données publiées par le bureau des statistiques en novembre 2016. Le salaire moyen en 2015 était 9503 shekels par mois. Cependant, le salaire médian est de 6884 shekels.

Par Jérémyah Albert – avec Globes – JSSNews

1 EURO = 3.91 SHEKELS