Londres, Washington, Singapour, Sydney, Moscou, Pékin… Le périple diplomatique de Netanyahu !

Publié le : 23 février 2017

Benjamin Netanyahu devrait se rendre en Russie pour une journée au cours des deux prochaines semaines, afin de discuter une fois de plus de l’évolution de la situation en Syrie avec le président russe Vladimir Poutine.

L’information a été confirmée par Netanyahu en personne, lors de son déplacement en Australie, hier.

Great honor to be 1st Israeli PM to visit Australia. Met with PM @TurnbullMalcolm & Gov-Gen Peter Cosgrove – two great friends of Israel! pic.twitter.com/8ln7Kb8deJ

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 22, 2017