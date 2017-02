Pureté des armes contre obscénité des crimes

Publié le : 23 février 2017

L’affaire Elor Azaria a fait couler beaucoup d’encre et a divisé Israël selon les médias lambda.

Je pense que cette division penchait nettement plus du côté du jeune soldat qui a achevé un terroriste venu de Hebron dans le seul but d’assassiner des soldats et des civils israéliens.

Si l’ex Ministre Ayalon n’avait pas tout de suite réagi à l’épisode Azaria afin de complaire à un électorat futur adhérant d’emblée à la partition de l’état juif avec des arabes, le soldat n’aurait probablement pas eu toute la clique d’officiers penchant à gauche et y allant de leur mantra personnel concernant « la pureté des armes ».

Il faut avoir 19 ans et déjà plus d’une année dans les services combattant de Tsahal pour arriver à commettre des erreurs de jugement.

Ceux qui ne sont jamais confrontés à ce type de dilemme, aux harcèlements quotidiens des arabes qu’ils soient de Judée Samarie ou de Gaza, ne peuvent comprendre qu’un jeune homme puisse tout simplement lâcher la rampe.

Les crimes terroristes d’une extrême gravité voire d’une totale obscénité ne sont pas ou peu relayés par les média occidentaux.

L’impureté de la mort évoqué par Maïmonide dans « le livre des égarés », nous fait comprendre toute l’horreur d’étaler les corps des morts et plus encore des suppliciés comme ce fut le cas à de nombreuses reprises dans ces attentats à répétition antérieurs à la naissance de l’état d’Israël jusqu’à nos jours.

Pour toucher l’occidental de base, il lui faut du sang et des corps déchiquetés. Nous en aurions beaucoup à montrer pour gagner cette bataille de l’image. Peut-être qu’alors quelques défenseurs de la Palestine seraient plus mesurés s’ils avaient pu voir quelques scènes d’horreur.

Seulement voilà. Nous respectons les morts et leurs familles qui ne pourraient voir leurs proches, leurs enfants, baignant dans leur sang en « unes » de journaux.

Nous perdons l’empathie naturelle que les arabes peuvent eux, gagner à coups de scènes de montage et d’images horribles qu’ils se plaisent à étaler partout.

Pureté des armes :

Je comprends le concept et y adhère en partie. Dans ce coin là du monde, même si Tsahal doit garder son âme, comme la doctrine sur la pureté des armes l’explique avec force, il n’en demeure pas moins que le conflit israélo-arabe n’est pas un conflit normal.

Nous parlons en termes de polémologie de « guerre asymétrique » ce qui veut dire que nous ne pouvons combattre cette guerre de terreur perpétuelle située parfois à quelques mètres d’une ville ou d’un village israélien avec une rhétorique digne d’une académie militaire classique.

N’importe qui, n’importe quand et n’importe où, peut mourir en Israël.

L’Union Européenne le sait, les USA, la Russie et toutes les grandes puissances émergentes le savent pertinemment.

Comment expliquer sinon leur engouement et leurs inscriptions massives dans des cours de « sécurisation en milieu urbain » en Israël ?

Même les pays arabes et/ou musulmans envoient des soldats en formation dans l’état juif. La France elle-même ne fait pas exception.

Pourquoi sinon parce que ce type de guerre asymétrique prend place en Occident et dans les pays mentionnés plus haut.

Elor Azaria, volontaire pour devenir un combattant de Tsahal a mal jugé une situation ?

A l’heure où les Tanguy de France s’écrasent le derrière sur leurs fauteuils et regardent des séries ou surfent sur le net, de jeunes hommes vont apprendre à défendre leur patrie et leurs familles.

Leurs entraînements sont si durs que certaines unités apprennent à dormir en marchant.

Liés à jamais, les frères d’armes de ces unités combattantes sont ce qu’il y a de plus beau et de plus pur en termes d’entraide et de solidarité.

Toutefois, lorsque des officiers supérieurs osent s’exprimer pour reprocher à un jeune sergent son geste à l’égard d’un terroriste, c’est toute l’armée et l’esprit de Tsahal qui sont ébranlés.

Comment expliquer chers lecteurs ?

Une anecdote vaut bien plus que de longs discours.

J’ai un fils unique. Il a décidé de s’engager et de ne pas bénéficier de sa double nationalité pour être exempt de ses trois années de service militaire.

« Israël m’a donné, je dois rendre ».

Problème de mère juive qui fit de ma vie un enfer durant trois années : « comment signer un accord pour que mon fils unique intègre une unité combattante comme Golani ? ».

Allais-je signer pour le pire des scénarii ? Chantage affectif de la part de mon enfant auprès de son père et moi. Nous avons signé, la mort dans l’âme.

Il endura d’abord un entraînement extrêmement épuisant durant 8 mois. Il apprit qu’il avait des frères désormais qui ne sont pas biologiques mais tout comme.

Il apprit que sans solidarité, on ne parvenait à rien et que même épuisé, au bord du sommeil, la peur que des familles soient attaquées ou ses frères d’armes, à cause de sa négligence, le réveillait dare-dare.

A la frontière avec Gaza, son unité dut essuyer un jour des tirs nourris. Mon fils faisait son tour de garde en jeep et radio lorsqu’il vit une ambulance du croissant rouge de l’autre côté de la barrière.

Il sentit tout de suite que quelque chose de grave se tramait. Le suspens n’a guère duré. Des hommes du djihad islamique sortirent de l’ambulance en grand nombre et armés jusqu’aux dents.

Il alerta sa base et commença son travail de défense. Son baptême du feu avait sonné avec retentissement.

Toute l’unité riposta contre celle du djiahd islamique mais arriva le moment où enfin positionné avec une arme dont j’ai oublié le nom mais tirant des missiles, mon fils appela son officier pour lui dire qu’il pouvait tous les avoir en un tir groupé.

« Non ! Ne tire pas ! Tu entends ? Ne tire pas ! »

« Pourquoi ? Ils ont commencé et ils n’ont pas arrêté de nous tirer dessus c’est légitime ! »

« Non ! Ne tire pas ! Ils sont venus et repartent en ambulance ! ».

Voilà un beau baptême de feu. Une totale injustice car tous les soldats de l’unité Golani avaient essuyé des tirs nourris par un groupe du djihad islamique qui, connaissant l’image d’Israël en Occident, profitait de l’ambulance pour du transport de troupe et se cacher à l’intérieur afin de faire cesser la riposte.

Combien de fois ont-ils utilisé cette ficelle ? Combien de jeunes soldats sont tombés dans ces tirs sporadiques dans des zones dites sensibles ou tout simplement en rentrant chez eux pour le shabbat ?

Vous n’aurez pas de chiffres. Vous aurez la « pureté des armes » qui fait du bien à l’image d’Israel et sera excellente pour les lâches terroristes arabes.

S’ils sont attrapés vivants, ils pourront toujours recevoir les honneurs et leurs allocations mais si un soldat comme Elor Azaria achève un terroriste, on vous ressortira un mémoire à rallonge sur la pureté des armes.

L’impureté de la mort brutale de jeunes hommes et femmes sous les roues des camions béliers n’ont pas vraiment intéressé les mass média du monde. Pas d’images…Leurs morts restent abstraites pour le reste du monde.

Le procès Azaria a eu ses quelques minutes sur les messes du 20 heures. Elles n’allaient pas rater ça n’est ce pas ? Idem pour les radios du service public qui se repaissent de ces dilemmes moraux.

Dans le fond, que nous ayons ce type de débats prouvent au moins une chose, c’est que la démocratie israélienne est bien vivace.

La contrepartie est cependant terrible : Tsahal ne soutient pas ses soldats et cela doit à tout prix nous interpeller.

Guerre asymétrique, plus 5è colonne ajoutés à la proximité extrême d’activistes terroristes, j’aimerais savoir et nous le saurons bientôt, comment les autres pays réagiront. Je doute qu’ils se posent la question sur la « pureté des armes » devant l’obscénité des crimes à venir.

