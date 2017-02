Une terroriste obtient la nationalité américaine

Publié le : 24 février 2017

Une femme arabe « palestinienne » qui a tué deux étudiants de l’Université Hébraïque de Jérusalem, a trouvé de nouveaux alliés pour l’aider à s’installer aux Etats-Unis, un groupe d’extrême-gauche : « Jewish Voice for Peace » (voix juive pour la paix).

Cette meurtrière n’est autre que Rasmieh Odeh ! (voir photo en « une »)

L’administration Obama a tenté de la faire déporter pour avoir menti sur son passé de terroriste mais, jouant avec le système juridique américain, la saga ne veut toujours pas s’arrêter.

Tout a commencé en février 1969, lorsque Odeh, âgée de 20 ans, membre du Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP) a lancé une bombe dans un supermarché de Jérusalem.

Deux étudiants de l’Université hébraïque qui faisaient leurs courses dans le magasin, Edward Jaffe et Leon Kanner, ont été tués.

Odeh et son complice furent bientôt arrêtés. Il n’a pas fallu longtemps aux autorités pour construire un dossier hermétique.

Des matériaux de fabrication de bombes, y compris des explosifs, ont été trouvés dans la maison d’Odeh.

Elle a avoué le bombardement dans la journée de son arrestation, a fourni des détails de l’opération et a même fait une vidéo de reconstitution expliquant la façon dont elle a posé les bombes.

Ses co-conspirateurs ont également avoué et reconnu leur totale participation à l’attentat terroriste. (Plus tard, dans un film documentaire, un de ces co-terroristes a nommé Odeh comme le cerveau de l’attaque.)

Sans surprise, Odeh a été condamnée pour les deux meurtres.

Elle a également été reconnue coupable d’appartenance à une organisation terroriste, le FPLP.

Condamnée à la prison à vie, Odeh a été libérée en 1980 dans le cadre d’un échange de prisonniers.

En 1995, elle déménage aux États-Unis sous de faux prétextes puis, en 2004, elle reçoit la citoyenneté américaine.

En 2013, les agents fédéraux de l’immigration ont pris actes des antécédents d’Odeh et ont examiné les formulaires remplis au moment de sa demande de citoyenneté.

Les formulaires demandaient si elle avait déjà été condamnée pour un crime.

Elle a écrit «Non.»

L’administration d’Obama l’a naturellement accusée sur pour fraude à l’immigration.

Odeh fut donc condamnée par un tribunal américain qui ordonna son expulsion vers la Jordanie.

Mais une cour d’appel a jugé l’année dernière que les avocats de la terroriste n’ont pu faire valoir de façon juste que leur cliente « avait menti sur les formulaires parce qu’elle souffrait de « syndrome de stress post-traumatique » après avoir séjourné dans une prison israélienne.

Un nouveau procès devrait commencer le 16 mai.

Il s’avère que les alliés arabo-américains d’Odeh se sont révélés plutôt inefficaces. Le Réseau d’action arabo-américain (AAAN) – un groupe pour lequel Odeh travaille – a avancé deux arguments dans sa défense. L’un d’eux est qu’Odeh « a mal compris » la question sur la forme; C’est évidemment absurde.

La deuxième ligne de défense de l’AAAN est qu’Odeh a avoué les bombardements seulement après plusieurs semaines de «torture» et «d’abus sexuels» par des interrogateurs israéliens.

Cela, bien sûr, est en conflit avec le fait qu’Odeh a avoué après seulement un jour de prison.

L’AAAN ne peut pas expliquer les bombes trouvées dans l’appartement d’Odeh ainsi que les déclarations de ses co-conspirateurs et sa participation incontestée à un groupe terroriste.

Odeh a donc cherché d’autres alliés. Et elle en a trouvé un du côté de la communauté juive.

Le JVP (Jewish Voice for Peace) d’extrême gauche a annoncé qu’Odeh sera l’une des participantes de sa conférence nationale à Chicago à la fin du mois de mars.

JVP a été fondée par trois étudiants de premier cycle à l’Université de Californie, à Berkeley.

Il est ironique qu’une organisation fondée par des étudiants universitaires doive embrasser quelqu’un qui a tué deux étudiants. Je suppose que tant qu’elle n’a pas tué de membres de JVP, ils ne la considèrent donc pas comme l’ennemie.

JVP ne peut être plus à gauche que l’extrême-gauche. Pro-BDS, Black Lives Matter et Justice for Palestine, le TERME JUIF dans son sigle n’est qu’une insulte de plus pour drainer le plus possible de gogos et d’anti-israéliens possible.

Odeh, la meurtrière, ne peut se tourner que vers ces juifs d’extrême-gauche et de gauche, vers JStreet (c’est fait !) et tous les américains à peu près juifs pour l’aider à s’installer durablement aux Etats-Unis.

LA LIGNE ROUGE :

Quand est-ce que tous les groupes juifs américains ou pas comprendront que le cas dOdeh est une ligne rouge à ne jamais franchir ?

Accorder une voix et une place à une terroriste qui n’a jamais regretté son geste et a pris la vie de deux jeunes étudiants est criminel car insultant vis à vis de leurs mémoires ainsi que que tous ceux qui sont morts par la main de terroristes comme Odeh.

Quand à la « voix juive pour la paix », elle vient encore de démontrer que non seulement elle n’a de juif que le nom qu’elle a voulu accoler à son association mais qu’absolument rien du judaïsme n’est présent dans ses paroles et ses actes.

Stephen M. Flatow (pour Algemeiner, traduction Nina)

Je rajouterais aux propos de Stephen Flatow, qu’accorder la nationalité à cette meurtrière serait un camouflet terrible à toutes les associations juives et non juives en fait.

Nous parlons de laisser une femme jouir de liberté alors qu’elle a tué. Nous parlons de valeurs essentielles que les américains sont sensés approuver majoritairement. Pas seulement les juifs.

Qu’elle aille donc au diable ou en Jordanie mais qu’elle ne soit pas libre de jouir d’un pays qu’elle a haït toute sa vie, les Etats-Unis.

De plus, elle mettrait encore plus en péril l’accroissement de l’antisémitisme sous couvert d’antisionisme dans ce pays.

Combien y a-t-il d’Odeh et de Mohamed qui n’ont pu payer leurs dettes parce que libérés par Israël pour récupérer un soldat ou parfois quelques cadavres de soldats ?

Cette discordance entre la glorification du meurtre et la sanctification de la vie par l’état juif ne remue donc rien dans les tripes de ces « associations pseudo-juives d’extrême-gauche ? ».

Il y a donc un temps pour mourir de la main « d’activistes » selon eux ?

Alors attendez mes chéris…Attendez juste un peu…

Vos désirs seront réalisés, vos martyrs vont enfin vous faire goûter et ce, dans les meilleurs délais je l’espère, aux douceurs du paradis d’Allah.

Nina