Gérard Depardieu et Fanny Ardent arrivent en Israël pour deux représentations de « la musica deuxième »

Publié le : 24 février 2017

Gérard Depardieu, au côté de Fanny Ardant, seront en Israël les 18 et 19 mars 2017, dans la pièce de Marguerite Duras, «La Musica deuxième».

Deux monstres sacrées français sur la scène… israélienne. Fanny Ardant et Gérard Depardieu jouent dans «La Musica deuxième», une pièce de Marguerite Duras.

Les acteurs (tous deux âgés de 65 ans) s’expriment en français, mais la pièce est traduite simultanément en hébreu et en russe. La popularité de Gérard Depardieu et de Fanny Ardant auprès du public russophone est si importante que les affiches ont été imprimées dans les deux langues – et même pas en français.

Marguerite Duras a dit de sa pièce, un jour, qu’elle relatait l’histoire de deux personnes qui «ne peuvent pas vivre avec ou sans l’autre».

Le prix des places varie de 200 à 500 shekels.

Par Déborah Coen – JSSNews