Salah Amokrane, militant BDS*, dans le « conseil de gouvernance » de Benoit Hamon

Publié le : 26 février 2017

Saluons l’arrivée dans l’organigramme de Benoit Hamon, de Salah Amokrane signataire de l’appel des Indigènes de la République et défenseur des militants du BDS.

Manuel Valls avait raison de pointer les ambiguïtés de l’entourage de Benoit Hamon…

Une information qui va ravir Brigitte Stora et tous les amis qui par subjectivité, copinage, naïveté, calculs politiques étroits, fidélité soutiennent un apparatchik du PS qui est capable d’aller vers toutes les compromissions pour sa propre gloire…

Qu’il continue comme ça, on sera nombreux à allumer une bougie à la mémoire du Parti Socialiste…

Par Mohamed Sifaoui** – JSSNews

* BDS, mouvement d’inspiration hitlérienne visant à boycotter tous les produits fabriqués et manufacturés – ainsi que toutes les idées et recherches scientifiques, par des juifs vivant en Israël. Le boycott est interdit par la loi française. Pas par Benoit Hamon visiblement.

** Si un site internet « raciste » apporte son soutien et fait un copier-coller d’un homme, c’est forcément que cet homme est raciste. Mohamed, vous seriez donc raciste.

Quelle chance pour vous… il n’existe pas un seul article raciste sur JSSNews. Pas un seul ! Nous vous mettons au défi de trouver le moindre article raciste. D’autant que nous, nous vous aimons bien.