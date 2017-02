Puisque Mohamed Sifaoui persiste et signe

Rater autant d’occasions ce ne sont plus des actes manqués mais des assentiments purs et simples.

Aucun n’est venu hurler contre ceux qui ont assassiné Théo Van Gogh ou contre les attentats ayant eu lieu à New York, Madrid, Londres.

On a eu des attentats et tes potes basanés (je reprends précisément les termes que tu as employés dans ton article) n’ont pas manifesté le moins du monde. Ah…pour les palestiniens ils sortent comme un seul homme avec leurs youyous et leurs frites merguez pour manifester.

Si seulement la oumma de France avait fait l’effort de laisser au bled leur mentalité et leurs coutumes, je ne dis pas…mais non. Il aura fallu qu’ils pourrissent encore tout ce qu’ils touchent. Ils en demandent tous les jours d’avantage au point que nos villes ressemblent à s’y méprendre aux bleds. Certes l’exotisme est attirant mais nous aimions l’architecture de nos villages d’antan.

Ben nous tu vois, on n’a pas envie d’avoir les planqués de l’Algérie fasciste qui viennent nous pomper l’air avec des budgets colossaux pour leurs mosquées, leurs centres cultuels et tout leur attirail de bons musulmans soit-disant démocrates.

Le petit Momo Sifaoui se définit comme “musulman, laïque et démocrate” …Alors là y aurait comme qui dirait un petit problème. Un musulman laïque ça me paraît problématique vu que l’islam c’est avant tout un fourre-tout où le politique, le religieux, le sociétal sont imbriqués les uns dans les autres et qu’il est impossible de concevoir ne serait-ce qu’un début de démocratie vu que ledit islam ne prévoit pas du tout la séparation des pouvoirs. Ah Montesquieu…Si vous saviez cher Maître…

Il l’appelle le “petit Bibi”…tssss c’est pô beau ça Momo…Pourquoi tant de rancœur ? Tu n’aurais pas mon petit mignon, ingurgité un peu trop de souvenirs de tes entraînements militaires en Algérie, quelques endoctrinements antisionistes-antisémites récurrents ? C’est dur ce truc là…ce résidu de racisme à l’encontre des juifs qui reste dans le fond des tripes. Oui…c’est CE truc qui est le plus difficile à dé-tâcher comme la confiture de groseille sur une nappe blanche.

Petit Mohamed dit que nous sommes des suppôts de la xénophobie et qu’il a peur des dérives que nous apportons au débat sur l’identité nationale. Alors…il trépigne des pieds…de ses petits pieds si menus. (vrai, je l’ai rencontré). Il nous invective rudement et voit surtout ici et là des suppôts du démoniaque Israël enfin…de l’extrême droite israélienne dont le représentant le plus abject selon P’tit Momo Sifaoui est Benjamin Netanyaou lui-même.

Est ce le poids d’un prénom si lourd qui l’écrase tant et tant que le petit Sifaoui a commencé à « nous les briser menus »* pour reprendre les termes d’Audiard ?

Alors comme je sais qu’il affectionne particulièrement l’adjectif “petit” dans ses articles je me permets mais de façon affectueuse, de l’appeler « le petit Mohamed ».

Depuis qu’il s’est pris la tête avec Riposte Laïque, le petit Mohamed se sent comme “investi” contre les méchants xénophobes racistes que nous sommes. Je dis nous car RL sont parfois nos potes de combat.

La mentale du Bled c’est aussi se taire lorsque des gosses non musulmans se font frapper parce qu’ils bouffent durant le Ramadan. J’ai assisté à ces empoignades dans des collèges et les coups des gamins à peine âgés d’une dizaine d’années qui osaient manger prenaient de sacrées roustes. Pourtant nous sommes en France !Alors oui…on en conclut mes amis islamo-vigilants et moi, que quelque chose de profondément détestable et constant se trouve niché au cœur même du dogme dont tu es le dépositaire comme tous tes semblables. Toi…le musulman laïc…C’est comme musulman modéré que les journaliste adore accolé au nom de Recep Erdogan.

On a creusé, étudié, commenté : tout est à jeter. La haine de l’autre que tu sembles ne voir que chez nous est inscrite noir sur blanc dans le coran et la sunnah. Il y a donc peu d’espoir à moins d’un miracle de nouveaux théologiens musulmans pour que nous admettions un jour prochain que l’islam et donc les musulmans ne sont pas vecteurs de guerres au sein de NOS sociétés.

Désormais, tous tes articles tournent autour du fascisme présupposé de certains juifs défendant la cause d’Israël.

Tu as même réussi l’exploit de demander officiellement à ce que Benjamin Netanyaou pourtant élu démocratiquement, (ce qui est loin d’être le cas dans ton pays d’origine) soit destitué parce qu’un abruti de criminel comme Mahmoud al-Mabhouh a été tué à Dubaï. Un assassin de la brigade Azz din al Kassam qui a tué des dizaines de civils innocents a toute ta compassion maintenant ?

En ce cas, mon petit Momo Sifaoui, il faut que tu pardonnes les moujahidines du FIS qui ont assassiné plus de 200 000 de tes compatriotes et que tu as du fuir promptement après un attentat contre ton journal.

Les islamistes qui tuent des juifs comme Mahmoud al-Mabhouh seraient ils plus honorables à tes yeux que tes frères du GIA ?

AH….Mais il s’agit de « combattants palestiniens » alors tous les coups sont permis hum ?

Pour Eric Zemmour, je ne m’en fais pas trop. Tu as du le dégommer avec les même mots et les mêmes métaphores habituelles et il s’en défendra tout seul. Il n’a pas besoin d’une sioniste comme moi alors que lui-même se déclare absolument pas concerné par le conflit israélo-arabe.

Par contre, je n’aime pas tes assertions en ce qui concerne la LDJ qui serait selon toi à la droite du Betar. Tu balances un peu trop vite l’anathème alors qu’il me semble que comparé aux hordes de tes coreligionnaires, ils sont très loin d’égaler leur taux de nuisance.

Tu balances…un Pierre Lurçat sur la toile parce que tu hais plus que tout Riposte Laïque. Ils sont sionistes selon toi ? Très drôle !!!

Tout ceux qui combattent l’islam ne sont pas sionistes voire juifs. C’est sans doute cela qui te rend dingue.

Les seuls juifs qui trouvent grâce à tes yeux sont ceux qui ont signé l’appel de JCALL, une vaste fumisterie de juifs de gauche totalement déconnectés d’une réalité pourtant simple : Israël lutte pour sa survie tous les jours et les arabes n’ont que ce triste combat en tête. Il ne leur viendrait pas à l’idée de se révolter contre leur dogme religieux, les tenants du pouvoir en place ou même un semblant de démocratie.

Qu’ils restent donc dans leur désert d’ignorance et de coutumes barbares. Nous n’en voulons ni en France ni ailleurs. Ils ont pour eux des océans de pays alors de grâce, qu’ils restent donc entre eux et nous ignorent cela nous fera beaucoup de bien.

Nous ne sommes pas républicains par complaisance mais parce que nous sommes nés en France et qu’il n’y a jamais eu lieu d’intégrer nos coreligionnaires. Nous n’avons pas eu à subir quoi que ce soit comme dommages dans nos cerveaux. Nous avons tété du “droit et du devoir”et ce n’est pas un primo-arrivant comme toi qui va nous donner des leçons.

Nos compatriotes français n’ont rien à dire sur leurs compatriotes juifs français. Ils ne fournissent pas le gros des troupes en prison et sont très loin de présenter des éléments d’insécurité dans notre pays. Les tiens par contre oui.

Alors, attendons que Zemmour te réponde sur tes délires de nouveau Monsieur Propre du prêt-à-penser made in Algérie. Il m’est avis que ça va être Rock and Roll…