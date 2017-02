Aidez-moi à comprendre

Publié le : 28 février 2017

Dans un «Geste humanitaire» destiné à «aider le processus de guérison», la Mosquée de Californie a accueilli les parents d’un soldat deTsahal disparu et dont le corps est toujours détenu par le Hamas.

Dans cette mosquée de Culver City (ville proche de Los Angeles), Mohammed Akbar Khan, le directeur des relations publiques de la mosquée Roi Fadh, a reçu Simha and Leah Goldin, les parents du lieutenant Hadar Goldin, mort durant l’opération « bordure protectrice » en 2014.

« Lorsque vous faites face à des parents endeuillés explique Mohamed Akbar Khan, nous devons mettre les considérations politiques de côtés et tenter de les aider en leur apportant de l’amour et de la compassion. (…). De plus, il est très clair dans l’islam que le corps doit être enterré afin que son âme puisse rejoindre Allah le plus vite possible. ».

Le Rabbin Abraham Cooper, faisant parti du Centre Simon Wiesenthal accompagnait ce couple israélien à la mosquée du Roi Fadh.

Tandis que le père du lieutenant Goldin répondit rapidement à une question sur son ressenti par un rapide : « c’était très spécial », la mère Simha Goldin fut plus prolixe : « Pour moi, visiter cette mosquée fut une grande expérience et d’une profonde excitation…Nous avons tant à partager ! Je veux dire…pourquoi nous combattre ? Comme l’a dit l’imam de cette mosquée, les valeurs basiques du Coran sont identiques à celles du Tanakh (bible hébraïque). »

Hadar Goldin et Oron Shaul sont deux soldats morts au champ de bataille à Gaza et dont les corps ne veulent pas être retournés à leurs familles par la volonté du Hamas et du Djihad islamique (voire de l’Iran qui paie bien plus que les sunnites ces derniers temps) à moins de faire libérer sans doute des centaines voir plus de 1000 prisonniers qui ont du sang sur les mains.

Je comprends la peine et le désarroi de la famille Goldin. Qui ne lutterait pas pour récupérer le corps de son enfant tué à la guerre ?

Mais ces phrases de Simha Goldin ne passent pas. Cette « excitation », cet engouement vis à vis de la mosquée, de l’imam et du Directeur de relations publiques me laissent coite.

Pire encore, cette mise en scène ne sert pas à la restitution des corps des soldats de Tsahal mais donne une image puissante d’un islam qui n’existe pas, d’une feinte compassion à des seules fins politiques.

Culver city est non loin des studios d’Hollywood. Les rois du pétrole ont réussi à installer tellement de mosquées en Californie que je me demande si bientôt, les acteurs voulant passer les portes des studios ne devront pas prouver qu’ils sont sobres ou pudiquement vêtus. Tout un monde est en train de changer.

Donner tant de mielleuses dispositions à l’égard de pseudo religieux islamiques déssert surtout un projet : les coûts vont s’envoler et l’islam en sortira grandi alors que tout ceci n’est que du cinéma.

Pallywood proche d’Hollywood ? C’est d’un cynisme absolu.

Je connais bien la région et j’y ai vécu assez longuement pour me dire que si nous avons vu notre paysage visuel, politique, sociétal changer au point de nous rendre fous en France, savoir que la Californie si anti-Trump avec Culver City et si cela se trouve Rodeo Drive ou Sunset boulevard doivent voir pousser des mosquées à grande allure.

Comme nous ne sommes pas à une incongruité près, je parie que les Minarets que l’on trouvera si exotiques pourront être construits aussi et que les chants des muezzins couvriront les effets sonores des rappeurs afro-américains et latinos qui déboulent tous les week-ends sur Hollywood boulevard ou Venice Beach. Quel folklore en perspective !

Ce petit tour à la mosquée pour « supplier » des abrutis inféodés aux wahhabites saoudiens (le nom de la mosquée est plus que significatif), fera peut-être plier le Hamas mais j’en doute. Il faudra y ajouter quelques sommes rondelettes afin que le Roi Salman puisse prouver surtout que « l’islam est une religion de paix, d’amour et de tolérance ».

Quelle opportunité de rêve pour faire croire à ce fichu baratin !

Nina