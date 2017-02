Apprendre à se défendre

Publié le : 28 février 2017

Il fut un temps pas si lointain, où nous pouvions apercevoir parfois de jeunes gens de la communauté juive de France, encercler les manifestations dites « à risques ».

La LDJ s’était donné pour mission de répondre dans la mesure de ses moyens aux actes antisémites violents perpétrés souvent sur des gens faibles ou des enfants.

Je puis témoigner de cela puisque cela n’est pas paru en presse mais que j’ai vu ces « chances pour la France » d’origine arabo-musulmane et d’Afrique passer leur temps à attendre les sorties des écoles juives (que certains coreligionnaires antisémites fréquentaient…comme quoi…tout est bon à prendre chez les juifs – L’ORT), afin de « venger les frères palestiniens et surtout faire les poches et frapper des juifs).

Je les ai vus car j’ai demandé au chef de la LDJ de l’époque de me prouver tout ce qu’il me racontait. J’ai donc suivi, écouté, pris des notes. Cela dépassait l’entendement.

J’arrivais, l’esprit embourbé par des adages tout faits sur la « non-violence ». Ma naïveté a très vite muté en un long cri d’horreur et de rage. J’ai pourtant joué le « jeu » et ai continué mes reportages pour voir jusqu’où iraient ces « valeureux en bande » qui s’en prennent parfois à de tout petits enfants juifs au parc des Buttes Chaumont par exemple.

Un jour, quelques jeunes enfants, terrorisés par une bande s’en ouvrirent à un membre de la LDJ.

A L’époque, dirigée par l’ennemi intime de Soral et Dieudonné, la LDJ commença a enquêter pour voir comment s’y prenaient les tortionnaires des enfants juifs et où ils attaquaient précisément.

Rendez-vous fut pris. Les membres de ce commando qui n’allait au contact que s’ils estimaient que c’était leur devoir de le faire, n’avaient plus foi depuis longtemps à la Justice-Police de notre pays.

(Ici, les « émeutiers » ont prouvé qu’ils ont autant d’imagination que Daesh ou Al Qaeda : Ils utilisent des boules de pétanques auxquelles ils ont soudé des lames bien affûtées ! Horrible…La police n’a même pas les moyens de sa défense et nous compatissons sincèrement.)

Le temps que les démarches pour retrouver des assassins en puissance, des terroristes à la petite semaine, des antisémites réguliers, beaucoup de gens incapables de se défendre et de jeunes collégiens allaient devoir passer par les coups, toujours les coups et encore les coups sans compter les tombereaux d’injures antisémites qui vont avec.

Ce jour là, 5 de ces personnages, sûrs d’eux et voulant « se marrer un peu pour foutre des raclées aux feujs »se sont pointés exactement au même endroit, attendant les élèves (âgés d’une douzaine d’années) qu’ils pourraient frapper et bien sûr rançonner dans la foulée.

Au bout de quelques minutes, seulement trois Ligueurs apparurent en scooter. Ils posèrent très calmement leurs bécanes puis vinrent discuter avec les 5 habituels « terroriseurs » de collégiens juifs.

Inutile de décrire ce qui arriva. Il y eut beaucoup d’échanges de coups. 3 Ligueurs contre 5 baraques élevés en cité, on ne peut guère parler de supériorité « sioniste ». Toutefois, les cours de self-defense de Krav Maga furent très prolifiques ce jour là.

Tout ce qu’ont raconté les enfants par la suite, c’est-à-dire une dizaine de jours après l’événement, c’est qu’ils n’avaient plus revu leurs persécuteurs.

Bien des problèmes de cet ordre disparurent à la suite de remises en ordre des choses et des gens lorsque ces « anciens » de la LDJ opéraient.

Mais eux aussi avaient des aspirations. Eux aussi avaient des projets et bon nombre d’entre eux rejoignirent les rangs de Tsahal ou de la police israélienne.

Aujourd’hui, dans certains quartiers de Paris à forte densité de citoyens français de confession juive (pour reprendre le langage usité), il a fallut s’organiser.

Des tours de garde de parents allant chercher leurs enfants et ceux d’autres familles à la crèche ou en école primaire voire jusqu’au collège ont été mis en place.

Tout le monde regarde tout le monde.

Certes, les rangs se sont quelque peu éclaircis puisque des familles entières, souvent jeunes, se sont posé la question fatidique : « Qu’allons nous offrir à nos enfants sinon une parano de tous les instants pour assurer leur intégrité physique alors qu’ils vont à l’école ? Pourrons-nous continuer à exercer notre judaïsme pourtant peu ostentatoire, dans un pays où la haine de nos compatriotes arabo-musulmans et africaines adoubée par l’empathie de toute une classe politique aveugle et anti-israélienne, va bon train ?»

Il ne s’agit pas d’un article anecdotique. Il n’était guère question pour moi d’aborder autre chose que le fond des affaires antisémites qui nous replongent au cœur des années 40 concernant le régime spécial des juifs sous Vichy.

Cependant, les résultats sont là. Ils sont chiffrés : plus de 35 000 enfants juifs ne peuvent désormais plus jouir de l’école républicaine pour des raisons de sécurité.

Cette presse de gauche (c’est-à-dire presque toute la presse française) ne s’est jamais penchée sur ce droit fondamental retiré de facto aux collégiens, lycéens et étudiants de France, celui de l’école républicaine.

Si le gouvernement ne peut assurer la sécurité des français juifs dans les écoles laïques et républicaines que devons-nous faire ? Rester bras croisés ou bien demander à ces chers juifs de cour qui ne rateraient pas leur fameux « dîner annuel » d’exiger au moins une chose simple : un abattement fiscal !

Après tout, puisque les impôts servent aussi à l’école républicaine mais qu’une partie de la population ne peut en jouir par la volonté antisémite d’une autre partie de la population, il serait absolument normal et juste de ne pas « cotiser » à un bien commun dont nous sommes exclus.

Le second point de cet article concernera la défense des juifs de France.

Je n’en appelle pas à la violence. En aucun cas.

Toutefois, à l’aune des actes antisémites de plus en plus violents que la police et par voie de conséquence la justice, ne peuvent endiguer ou punir, la véritable question est posée par cet homme de 29 ans qui a été lourdement frappé à Bondy ainsi que son frère lors d’une altercation avec des hommes dont on connait la nature et l’ethnicité.

« Le problème, c’est qu’en France on entend toujours les histoires de juifs se faisant agresser. Nous avons besoin d’entendre parler de juifs s’étant défendus, » ajoute l’homme de 29 ans lors d’une interview donnée au yedioth ahronoth.

Le cumul des frustrations de ces hommes, femmes, enfants français et juifs va se traduire de deux façons possibles :

Une servant l’Alyah

et l’autre qui servira à des groupes qui vont ré-émerger car de toute évidence la police ne pourra jamais venir à bout de plus de 30 ans d’antisémitisme se traduisant dans les actes au quotidien.

Il faut dire que de l’autre côté, celui des attaquants, toutes les structures sont mises en place depuis longtemps et qu’ils n’attendent que le « bon moment » comme être en bande et attaquer des personnes faibles ou sans défense, des synagogues, des magasins référencés « juifs » pour mettre à exécution leur haine et envie d’en découdre.

Qu’allons-nous faire ? Regarder et appeler le BNVCA ? Attendre le prochain cas Ilan Halimi ? Espérer que ces pauvres gens qui ont été kidnappés, violés, et volés puissent ajouter à leur liste de crimes et délits celui de l’antisémitisme ? C’est mal parti.

Même la « qualification » d’antisémitisme est un label que la justice et parfois la police (via le procureur) a du mal à délivrer. Cela est mauvais pour les statistiques et la France serait encore mal perçue par les nations environnantes.

Est-ce donc pour ne pas écorner l’image de notre beau pays que le « label antisémite » est rarement délivré aux victimes ?

Des solutions existent et elles ne résident pas seulement dans la création d’associations de toutes sortes.

Tant qu’une unité des forces juives et non-juives ne se met pas en place, cela ira de mal en pis.

Nous aurions du depuis fort longtemps ignorer le CRIF et créer un FFI (forces françaises de l’intérieur) qui auraient unis des français juifs et non-juifs se heurtant aux mêmes violences par les mêmes individus.

L’histoire de Marin, ce jeune homme qui a voulu prendre la défense d’un jeune couple qui s’embrassait et fut attaqué par des « compatriotes salafistes » aurait du être une rampe de lancement pour que NOS FORCES enfin réunies deviennent incontournables. Marin a été si brutalement attaqué qu’il est toujours dans le coma. C’est une honte absolue et nous aurions du agir en qualité de français juifs.

Apolitique, sans haine raciste d’aucune sorte mais forts d’une volonté de ne pas céder devant des ennemis nombreux attaquant parce que « juifs » ou « kouffars », nous pouvons et devons redonner à notre pays la paix et surtout la liberté que ces anti-républicains par nature défient tous les jours.

Cette union est possible. Mieux encore, elle est NÉCESSAIRE ET VITALE pour que nous puissions de nouveau appeler la France NOTRE RÉPUBLIQUE.

Nina