Dar al islam s’étend au détriment de la loi

Publié le : 28 février 2017

La mosquée de Fréjus (Var) ne sera pas détruite. Saisi pour statuer sur la validité du permis de construire de ce lieu de culte, dont les travaux ont été achevés en 2015, le tribunal correctionnel de Draguignan a rejeté, vendredi 26 février, la demande de démolition formulée par la mairie FN de Fréjus.

Fin novembre 2015, le parquet avait pourtant requis la démolition dans un délai de six mois de cette mosquée de 1 500 m² et pouvant accueillir 700 fidèles. Il estimait que l’association qui gère la mosquée n’était pas propriétaire de l’intégralité des terrains au moment de la construction du bâtiment. « C’est un jugement particulièrement laxiste », a réagi David Rachline, le maire de la ville. « S’il s’était agi de n’importe quel citoyen, sa maison aurait été rasée », a affirmé l’élu frontiste.

« Je suis content qu’on ne détruise pas la mosquée »

Les juges ont en revanche infligé une amende aux dirigeants de la mosquée. Le tribunal a condamné l’association El Fath, qui gère la mosquée, à 60 000 euros d’amende pour avoir construit avec un permis périmé et au mépris de certaines dispositions sur les zones inondables. Son président, Driss Maaoroufi, a écopé lui de 15 000 euros d’amende. « Je suis content qu’on ne détruise pas la mosquée », a-t-il dit.

L’ancien maire UMP de Fréjus, Elie Brun, a également été condamné à une peine de 18 mois de prison avec sursis et 100 000 euros d’amende pour délivrance frauduleuse du permis de construire. Il a également interdiction d’exercer des fonctions publiques pendant 5 ans. Le feuilleton judiciaire n’est pas terminé car une procédure est encore en cours devant le tribunal administratif. (France Inter)

(Autour de la grande mosquée de Lille, Martine Aubry ne peut dépasser un périmètre licite de 300 mètres. Elle rencontre régulièrement l’imam de la mosquée au-delà de ces 300 mètres afin de lui souhaiter de bonnes fêtes).

Ce n’est encore pas « anecdotique » et ce n’est pas parce que le maire de Fréjus émarge au FN que toute cette affaire n’est autre chose qu’une arnaque car le projet s’inscrit dans un programme déjà fort avancé consistant à s’étaler le plus possible et à rendre « dar al islam » tout ou grandes parties de la France.

La division Dar al-Islam ou « domaine de la soumission à Dieu » signifie que le terrain sur lequel est bâtie une mosquée devient d’office une terre islamique et ne peut plus redevenir une terre d’infidèles.

Plus vous construisez, plus vous vous assurez de la non-survivance d’une civilisation ou dogme religieux antérieurs à celui de l’islam.

Nous parlons donc d’un projet politique et non d’un besoin urgent pour des fidèles de posséder partout et souvent plusieurs mosquées dans une même ville sous le fallacieux prétexte que certaines se différencient par leurs rites.

L’extension des territoires devenus « purs » dans le langage du dogme islamique ne souffre aucun retour vers une autre foi ou tout bonnement une autre entreprise.

Le parquet décide en toute logique que : « Fin novembre 2015, la démolition dans un délai de six mois de cette mosquée de 1 500 m² et pouvant accueillir 700 fidèles, estimait que l’association qui gère la mosquée n’était pas propriétaire de l’intégralité des terrains au moment de la construction du bâtiment. «

Nous parlons purement et simplement de vol et d’escroquerie puisqu’une partie du terrain sur lequel est bâtie la mosquée n’appartient pas à l’association qui s’est autorisée cette extension illégitime.

Le laxisme judiciaire évoqué par Rachline en est vraiment un car imaginons un seul instant qu’un propriétaire peu scrupuleux décide d’agrandir sa propriété au détriment d’un autre propriétaire, le tribunal aurait purement et simplement commandé la destruction dudit bien immeuble et nous en serions restés là.

Les protagonistes de l’affaire de la mosquée de Fréjus, pourtant bâtie sur un terrain inondable n’en ont cure et préfère car ils en ont les moyens grâces aux subsides de pays du Golfe ou du Maghreb de payer autant d’amendes qu’il le faudra pourvu que la mosquée reste en place.

Nous avons donc fraude et ingérence d’états étrangers dans une affaire dans laquelle encore une fois l’intégrité et la souveraineté de la France sont bafouées.

Voyons par saine curiosité ce qui se passe lorsque nous passons du « dar al islam » (maison de l’islam) au Le Dar al-Kufr (arabe : دار الكفر, « domaine des infidèles » ou « domaine de l’incroyance »)

C’est une expression qui sert à désigner les territoires où la charia s’est appliquée, mais ne s’applique plus, comme dans le cas de la péninsule Ibérique après la reconquista, de la « Palestine » sous la domination des Etats latins d’Orient ou de l’Etat d’Israel, des pays musulmans colonisés par des européens ou encore des pays musulmans ayant, comme la Turquie, adopté des lois laiques. Le « Dar al-Kufr» est donc un territoire qui a fait partie (ou devrait faire partie) du « Dar al-Islam » mais a rejoint le « Dar al-Harb » ou «Maison de la guerre ».

Sachant que le « Dar al-Harb » est la maison de la guerre quelle conclusion pouvons-nous donner non seulement ayant un rapport avec la mosquée de Fréjus mais la multiplication exponentielle des mosquées sur le territoire de France voire d’Europe ?

Que les phases de construction de « Maisons de l’islam » peuvent redevenir des « Maisons d’infidèles » et sont naturellement vouées par la suite à être déclarées conformément aux préceptes du Coran à devenir des « Maisons de la guerre » afin de récupérer les territoires perdus.

Si on considère que 2 500 mosquées sont édifiées en France et que ce chiffre est forcément minoré en raison de « constructions non répertoriées », d’écoles coraniques ou madrassas elles aussi non inscrites ou identifiées par les administrations fiscales et l’éducation nationale, nous devrions avoisiner des chiffres qui se traduiraient par une occupation de facto d’une énorme partie du territoire français.

De « territoires ou maisons de l’islam », on arrive nécessairement aux maisons de guerres par la force du dogme, du nombre de dogmatiques et pire encore par le renoncement et la lassitude à la simple soumission.

La nature ayant horreur du vide, il nous faut nous rendre à l’évidence : chaque interstice laissé à l’abandon puis un groupe de fidèles deviennent un prétexte pour laisser s’infiltrer un islam qu’on nous vend comme « pacifique » jusqu’au jour où il faudra prendre les armes parce qu’une inondation ou une raison farfelue voire un clientélisme électoral aura mis en place de plus en plus de « maisons de l’islam » c’est à dire des mosquées.

Nina