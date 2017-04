Les Envahisseurs – Par Avraham Assuied

Publié le : 25 avril 2017

Les envahisseurs fut une série télévisée de science-fiction américaine, diffusée dans les années 60. La série décrit au fil des épisodes, une humanité dégradée et égoïste que des Extra-terrestres, de plus en plus nombreux, utilisent pour envahir la terre

Les Envahisseurs ont une apparence parfaitement humaine. Ils se fondent dans toutes les couches de la société, devenant monsieur tout le monde. Ils s’adaptent en usant des failles psychologiques et morales dont ils exploitent les faiblesses, s’insinuant dans le corps social afin de le tromper et le pervertir.

L’unique façon d’identifier les Envahisseurs est de repérer à leurs mains une particularité physique : il leur est impossible de replier l’auriculaire…

Un monde métaphorique qui traduisait alors aux USA, la crainte des communistes lors de la guerre froide.

De nos jours, ce scénario pourrait représenter un monde divisé en deux : les Humains et les Autres. Dans chaque camp, il se trouve des Athées, des Juifs, des Musulmans, des Chrétiens…, toutes races et nationalités confondues, sexes et classes sociales, riches, pauvres, gentils, méchants, bref, tout le monde.

On pourrait penser que les Autres, sont des humains comme vous et moi défendant librement une idée. En apparence, oui. En réalité ils n’accordent aucune égalité aux autres existences humaines différentes de la leur. Ils représentent une idéologie totalitaire envahissant la terre, afin d’y régner en maitre absolu.

Ces ennemis de l’humanité, vous les identifiez aisément en repérant la particularité physique de leurs mains : Il leur est impossible de replier l’index pointé sur les Juifs et l’Etat d’Israël.

Cela dit, si vous traduisez le mot envahisseur en hébreu : Poshet et Laphlosh פּוֹשֵׁט du verbe envahir לפלוש, la racine du mot Philistin et Phalestine פלסטין est profondément plantée en terre juive.

Et ne me demandez pas ce qu’il signifie en arabe, c’est un mot hébreu.

Par Avraham Assuied – JSSNews