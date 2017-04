Après l’abattage rituel casher et la circoncision, Marine veut interdire la kippa. A quand l’interdiction du juif ?

Publié le : 26 avril 2017

Re-publication d’un article de septembre 2012.

Ce serait plus rapide après tout non ? Pourquoi ne pas aller directement au but et interdire les juifs en France. On sait bien que Marine en rêve… Surtout depuis qu’elle se fait humilier par Israël (refus de l’accepter sur son territoire, seulement quelques dizaines de personnes qui votent pour sa candidate aux législatives en Israël alors qu’elle espérait un ras-de-marée, etc…)… Mais le fait est que, celle qui était considérée par beaucoup de juifs avant les présidentielles comme étant « la solution au problème de la France », n’est en fait, comme nous l’avions prédit ici-même, à une vingtaine de reprises, qu’une ennemie des juifs et du judaïsme.

On se souvient de ses positions franchement inamicales sur l’abattage rituel casher – après tout, si les juifs mangeaient du porc, ça relancerait l’économie des pauvres éleveurs français -, on se souvient de ses déclarations contre la circoncision… Voilà que la Marine dénonce aujourd’hui ceux qui portent de kippa en public.

En fait, on assiste à une radicalisation du discours frontiste puisque lors des présidentielles, elle ne voulait interdire le port de la kippa, signe de soumission à Dieu dans le judaïsme, « uniquement » dans les administrations. Aujourd’hui, c’est partout qu’elle préfère voir des juifs à nu !

Il faut dire que pour son plus grand bonheur, les juifs de France ne se sentent tellement plus en sécurité à la maison que bien rare sont ceux qui osent encore porter ce tout petit-mini-rikiki morceau de tissu sur la tête. Et ce n’est pas tant un PV qui fait peur aux juifs mais plus une ITT…

Interrogée sur le caractère « liberticide » d’un tel projet, Marine Le Pen répond que « ça dépend de ce que vous considérez comme la liberté. On vous interdit de vous balader nus dans la rue… C’est liberticide ? » C’est justement le fond du problème: un juif religieux sans kippa qui marche dans la rue, c’est comme un type qui se balade à poil… Démonstration est donc faite que l’idée de Marine Le Pen est mauvaise. Encore une fois. Toujours mauvaise.

Une question demeure: à quand l’interdiction des blondasses sans cervelles qui puent du bec dans la classe politique française ?

Roger Astier – JSSNews