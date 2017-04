Arkia, là où il ne faut pas acheter vos « packs vacances » pour Eilat !

Publié le : 29 avril 2017

Il y a deux semaines, à l’occasion d’un voyage professionnel, mon patron me donnait un billet d’avion Paris – Tel-Aviv sur Arkia. En 2017, il est toujours étonnant de trouver des compagnies, dans des pays développés, qui offrent un service international aussi minable. Un avion loué à une sombre compagnie d’Europe du Sud, suffisamment de place pour qu’un lilliputien puisse étendre ses jambes – par contre si vous souhaitiez mettre un sac à dos à vos pieds (comme il n’y avait pas assez de place dans les cabines du dessus), « good luck » : impossible de faire passer un simple sac à dos… Et si cela avait été le cas, impossible de mettre mes pieds sous le siège de devant.

Mais bon, tout ça, c’était il y a 2 semaines.

Une fois en Israël, j’ai décidé de partir un week-end à Eilat. J’ai écouté les conseils de mes amis israéliens et j’ai donc essayé d’acheter un pack directement sur des sites internet. Pour cela, on a le choix… Mais comme Arkia et Israir sont les seules compagnies aériennes à faire le voyage depuis Tel-Aviv, je suis repassé par Arkia.

Sur le site, qu’on croirait non-évolué depuis la fin des années 1990, on cherche d’abord un hotel. Puis on choisi les billets d’avions – on vous propose une sur-facturation pour les vols aux heures les plus convenables (avouez que rentrer de week end à 15h, c’est pas forcément une bonne idée-… Mais là encore problème: le site propose des packages… Et les hôtels sont complets ! Alors le site plante !

On téléphone alors à l’assistance téléphonique, qui vous apprends que le vol sur-facturé est complet depuis 10 minutes ! C’est idiot, ca fait 30 minutes que j’attends que quelqu’un me réponde.

Puis on me propose un hôtel 5 étoiles (comprenez 3 étoiles en France)… Mais puisqu’il est « all inclusive » – on fonce. Et on paye le prix ! 1150 euros (4500 shekels) pour 3 jours et 2 nuits (pour un adulte et 2 enfants).

Bon, « Israël est très cher… et on est chez Arkia, une compagnie aérienne normalement très peu chère à la vue de ses avions, donc bon… »

Quelle ne fut pas ma surprise, le lendemain, de recevoir un devis d’un agent de voyage autre, qui me propose exactement la même prestation pour… 3100 shekels (780€) ! Je passe donc un coup de fil à Arkia, qui accepterait d’annuler mon voyage en conservant 50% de ce que j’ai déjà payé. Bien entendu je refuse et demande un geste: « mais non, vous connaissiez les prix, vous n’aviez pas qu’à acheter chez nous ! »

Que répondre à cela ?

Furieux, je réessaye de rappeler 3 fois. Je reste en attente plus d’une heure trente. On m’envoie balader. Aucun responsable n’est là pour me parler « mais il vous rappellera sous 24h ».

Bien entendu, personne ne me téléphone – ni ne répond au mail envoyé au service clientèle.

Bon…

J’arrive à l’aéroport… Et je monte dans un avion comme on n’en fait plus qu’en Ouzbékistan. Des hélices à la place du moteur normal. Une entrée dans l’avion par l’arrière. Mais encore heureux: l’eau est offerte dans l’avion !

Enfin bref… Si le week-end s’est bien passé, c’est avant tout grâce à la joie de mes enfants. Mais qu’on ne m’y reprenne pas à visiter le site internet d’Arkia ! Et que tous les pigeons français comme moi soient prévenus : prenez bien le temps de regarder partout les packages !

Par A. Chatrier – JSSNews