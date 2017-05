Israël fête son 69ème anniversaire !

Publié le : 1 mai 2017

L’Etat d’Israël a lancé ses 69e célébrations de la Fête de l’Indépendance lundi soir avec une spectaculaire cérémonie sur le Mont Herzl à Jérusalem. Le thème de la cérémonie de cette année est la libération et l’unification de Jérusalem.

Les flambeaux ont été éclairés par le chanteur Yehoram Gaon; Le rabbin américain Marvin Hier; le Co-fondateur de Mobileye Amnon Shashua; l’écrivain Eli Amir; le joueur de football Uri Malmilian; le Chef du Département de chirurgie générale au Centre médical Hadassah Dr Eid Ahmed; Hana Henkin, qui a perdu son fils et sa belle-fille dans une attaque terroriste; Dina Samte de l’Institut juif pour les aveugles; le restaurateur Eli Mizrahi; le vétéran de guerre de six jours Yaakov Hetz; Le président de Taglit-Birthright Michael Steinhardt; Miri Erenthal, qui a fondé l’organisation Zichron Menahem pour aider les enfants atteints de cancer et leurs familles; Le lieutenant Dean Ergil des parachutistes; Et le major Yaros Shigut, qui a immigré d’Éthiopie et sert actuellement de chef du service de l’information au siège du ministère de l’éducation et de la jeunesse.

« Chacun des porteurs de torches racontera l’histoire de Jérusalem d’un point de vue personnel et spécial. Tous sont des amoureux de Jérusalem qui, grâce à leurs actions et à leur esprit, contribuent à la construction, à la prospérité et à la beauté de Jérusalem », a déclaré le ministre de la Culture et du Sport, Miri Regev avant la cérémonie.

Le président de la Knesset, Yuli Edelstein, a prononcé le premier discours lors des célébrations, en proclamant, selon le thème, que « Jérusalem restera la capitale unie d’Israël pour toujours ».

Il a exhorté ses auditeurs à éviter les divisions selon des lignes politiques ou religieuses, citant les avertissements de l’histoire juive. « Au temps du Second Temple, la division au sein du peuple juif a conduit à la destruction et à l’exil », a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, au début de la soixante-dixième année de l’Etat, nous devons internaliser que tout n’est pas juste dans notre vie. Tous ceux qui votent à droite ne sont pas des fascistes et tous les gauchistes ne sont pas des traitres. Cette façon inacceptable de penser, nous mènera à la division. »

t