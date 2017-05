Jonathan-Simon Sellem: « Français d’Israël, donnons à Emmanuel Macron 96% de nos suffrages ! »

Publié le : 1 mai 2017

Chers amis, chers concitoyens français en Israël,

En 2014, vous avez été 51%, lors du premier tour des élections consulaire, à voter pour ma liste – faisant de mes colistiers et de moi, élus de la droite et du centre, vos principaux représentants locaux. A l’échelon au-dessus, se trouve notre député Meyer Habib, élu 12 mois plus tôt. Et que ce soit Meyer Habib ou moi, nous n’avons qu’une seule et unique consigne de vote pour le 7 mai prochain: Emmanuel Macron !

Vous me connaissez depuis longtemps et vous savez mon engagement en faveur des français d’Israël et de la communauté juive. Je n’ai guère besoin de rappeler les centaines de tribunes publiés ici ou là, mes discours devant l’Ambassade de France pour dénoncer une diplomatie anti-israélienne virulente, mon combat contre les antisémites Dieudonné et Alain Soral (qui appellent à voter Le Pen)… Je n’ai pas besoin de vous rappeler non plus que, depuis mon élection, j’ai traversé Israël du nord au sud à 7 reprises, afin de rencontrer chaque français qui en avait besoin, même dans des villages reculés de notre cher Etat juif.

Vous savez mon intransigeance en ce qui concerne la défense des valeurs qui sont les nôtres: celles des français, celles des israéliens, et celles des juifs ! Et j’en suis sûr, vous savez à quel point la situation en France m’exaspère – et le laisser-faire, qui dure depuis le mandat de Nicolas Sarkozy, me rend furieux.

Chers amis français d’Israël, vous n’avez été que 3,7% à choisir Marine Le Pen au premier tour des élections présidentielles il y a 10 jours. Et c’est à nous tous de nous mobiliser afin qu’Emmanuel Macron obtienne un score de dictateur Africain lors du second tour ! En 2012, nous avions donné à Nicolas Sarkozy 93% des suffrages alors qu’il n’avait pas été à la hauteur de son mandat… en 2017, Emmanuel Macron devra être élu avec au moins 96% de nos votes ! Ce n’est pas là une consigne – mais un devoir ! Un chiffre moins élevé serait une honte pour nous !

Vous, mes frères juifs qui avez voté pour le Front National, que croyez-vous que l’élection de Marine Le Pen va apporter ? Vous croyez « qu’elle va virer les arabes de France ? » Vraiment ? Et vous êtes persuadé qu’Emmanuel Macron complote avec l’UOIF et les Frères Musulmans afin de convertir vos fils et vos filles ? Vraiment ? Un peu de sérieux !

Oui Emmanuel Macron n’est pas l’homme idéal – mais le choix que nous avons à faire aujourd’hui est ainsi fait. Où bien le chaos, la fin de la vie juive en France et des résolutions anti-israéliennes comme jamais il n’y en a eu (une levée de l’interdiction de BDS, interdiction de la kippa, de l’abattage rituel, de la circoncision, etc…)… Ou bien vous votez pour 5 ans que vous espérez simplement meilleurs que les 5 années de mandat de François Hollande.

Il n’y a pas de débat à avoir – et l’espoir (HaTikva en hébreu) est notre drapeau. L’espoir d’un jour nouveau, d’un Président bienveillant, et d’un gouvernement qui se battra au côté d’Israël dans la lutte contre le terrorisme.

Enfin, à ceux qui resteraient indécis après cet article, n’oubliez pas que nous aurons toujours à voter pour réélire notre député dans 1 mois. Plus que jamais il nous faudra nous mobiliser derrière Meyer Habib – le seul député qui se bat, sans relâche et avec l’engouement qu’on lui connaît, pour nous aider à défendre nos intérêts de français de l’étranger.

Jonathan-Simon Sellem – JSSNews